В США рассказали, как Вашингтон сорвал переговоры между Киевом и Москвой

Джеффри Сакс: США не дали Киеву заключить мир с Москвой в марте 2022 года

Украина была готова заключить мир с Россией еще в марте 2022 года, заявил экономист Джеффри Сакс в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. Прогресс переговоров в Анкаре был налицо, и страны приближались к подписанию соглашения. Но США остановили мирный процесс, поскольку боялись выглядеть слабыми в глазах Китая.

Эндрю Наполитано: Здравствуйте! С вами судья Эндрю Наполитано (Andrew Napolitano), и это очередной выпуск Judging Freedom. Сегодня четверг, седьмое сентября 2023 года. Нам очень повезло, поскольку сегодня нашим гостем стал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), всемирно известный и заслуженный ученый, эксперт в области движения геополитических сил по всему миру. Он много пишет о конфликте между Украиной и Россией. Он был настолько любезен, что согласился присоединиться к нам сегодня.

Я немного завидую, потому что, когда я был студентом Принстона, нам везло гораздо меньше, чем студентам Колумбийского университета, ведь у них есть такой преподаватель, как профессор Сакс. Профессор Сакс, благодарю вас за то, что вы согласились присоединиться к нам сегодня.

Джеффри Сакс: Я очень рад быть сегодня с вами.

– Благодарю. Не могли бы вы коротко изложить основные моменты этой истории, начиная с 1990 года, когда Германия, Соединенные Штаты и Россия договорились, что НАТО больше не продвинется на восток ни на дюйм. Расскажите нам о Минских соглашениях, а также о государственном перевороте 2014 года, который был подстроен и срежиссирован Госдепартаментом США.

– Вы перечислили все основные моменты, которые и привели к нынешнему конфликту. Я бы еще вернулся к концу 80-х и началу 90-х годов, потому что в то время президент Горбачев просил меня помочь его экономической команде, а потом и президент Ельцин тоже. Президент Кучма – первый президент Украины – также просил меня помочь его экономической команде. Я наблюдал за происходящим с очень близкого расстояния. Все было довольно очевидно: Горбачев был пацифистом. Он заявил, что Советский Союз положит конец Организации Варшавского договора. Соединенные Штаты и Германия – Джеймс Бейкер (госсекретарь США – прим. ред.) и министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер – открыто заявляли: "Мы не расширим НАТО на восток ни на дюйм". Конечно же, это было ложью.

Это было ложью, потому что, как только Советский Союз прекратил свое существование и Россия стала страной-преемницей, Соединенные Штаты – уже при администрации Буша-старшего – немедленно начали планировать: "Ладно, как мы можем расширить НАТО? Мы победили, они проиграли, и мы будем расширяться. Обещания, обязательства не имеют значения". И наши высокопоставленные дипломаты, в том числе посол США в России Джек Мэтлок (Jack Matlock) и, конечно же, Джордж Кеннан – величайший ученый-историк нашего времени и архитектор доктрины сдерживания – сразу же сказали: "Это ужасная затея! Нельзя сразу же нарушать мир с Россией!" Министр обороны Билл Перри (Bill Perry), работавший в администрации Клинтона, тоже сказал: "Не делайте этого!" Он даже подумывал о том, чтобы уйти в отставку. Но Клинтон не стал особенно раздумывать над этим. Аппарат национальной безопасности сказал ему: "Просто действуйте". И процесс расширения НАТО начался.

В 1997 году от Збигнева Бжезинского мы узнали, что план действий уже был разработан, включая последовательность и сроки, – план того, как мы будем продвигаться до самой Украины и дальше, к Грузии. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что Грузию никак нельзя отнести к североатлантическим государствам, ведь она находится на Кавказе.

– Позвольте мне перебить вас. То есть вы не утверждаете, что Джон Бейкер и Джордж Буш-старший изменили свои позиции. Вы не утверждаете, что некие события заставили их передумать. Вы утверждаете, что они умышленно обманули Михаила Горбачева.

– Не совсем. Я не уверен, что все было именно так. В администрации Буша-старшего наблюдался очевидный раскол между Бейкером, который на самом деле был очень прагматичным, очень рациональным человеком во многих смыслах, и приверженцами жесткого курса, такими как Рамсфелд, Вулфовиц, Чейни, которые положили начало эпохи неоконсерваторов. Поэтому я не уверен, что они умышленно солгали в 1990 году. Но победа вскружила им голову: "Господи, мы побеждаем! Мы получим все!"

В 1992 году, после того как в декабре 1991 года Советский Союз прекратил свое существование… Я лично присутствовал там, где все это произошло, я находился в Кремле, когда президент Ельцин прошел через весь кабинет, сел прямо напротив меня и сказал, обращаясь к группе собравшихся экономистов: "Джентльмены, я хочу сообщить о том, что Советского Союза больше нет". Это был поразительный момент.

Но как только это произошло, Вулфовиц, Чейни, Рамсфелд резко активизировались. Последний год администрации Буша-старшего, был довольно странным, а Клинтон… Не думаю, что Клинтон вообще понимал, что он делал во внешней политике, полагаю, он и сегодня не понимает.

– Как Украина стала частью этой истории?

– Я думаю, что Украина оказалась замешанной в этой истории благодаря одной старой гипотезе, которая уходит своими корнями еще в Крымскую войну середины XIX века. Считается, что, если окружить Россию в Черном море, она лишится своей силы. Это совершенно очевидно, утверждал Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска" 1997 года. Он говорил, что Украина – это географическая ось Евразии. Посмотрите на карту – в чем заключался замысел? Замысел заключался в том, что американские военные должны быть размещены на Украине, в Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. Посмотрите на карту: прямо там находится Севастополь, который служил базой российского черноморского флота с 1783 года, и его хотели окружить со всех сторон. Конечно, русские это знали и с самого начала 90-х годов говорили: "Не делайте этого".

Потом, по мере того как становилось все яснее, что для достижения этой цели [НАТО] нужны были не только Польша, Венгрия и Чехия – русские хоть и с трудом, но все же это проглотили их присоединение, ведь это все-таки центральноевропейские государства… Русские видели, что НАТО приближается к их собственным границам. В 2007 году альянс присоединил три государства Балтии: Латвию, Литву и Эстонию. Затем были две черноморские страны, Румыния и Болгария, а потом и два балканских государства, Словения и Словакия. В 2007 году русские сказали: "Господи, ничего больше не делайте!" Именно в тот момент на Мюнхенской конференции по безопасности президент Путин очень четко изложил позицию России. Он сказал: "Послушайте, в 1991 году вы пообещали не расширять НАТО на восток ни на дюйм. То, что вы сейчас делаете, угрожает новым конфликтом. Остановитесь".

Я считаю, что определяющей чертой американской внешней политики является высокомерие. Американцы не умеют слушать, они не умеют видеть красные линии других стран, они вообще не считают, что у других стран могут быть красные линии. Красные линии могут быть только у американцев.

– Прежде чем мы поговорим о тех движущих силах, которые стоят за этим высокомерием в американской внешней политике, и прежде чем вы расскажете нам о том ущербе, который нанесли неоконсерваторы, расскажите нам о событиях 2004 и 2014 годов на Украине.

– В 2004 году произошла так называемая оранжевая революция. Все началось из-за результатов выборов. Соединенные Штаты сыграли важную роль в оспаривании результатов тех выборов. Украинские институты так называемого гражданского общества, получавшие финансирование от Америки, тоже внесли свой вклад. Результаты выборов были отменены, и в итоге победу одержал проамериканский президент Виктор Ющенко. Он открыто призвал к расширению, но продержался всего один срок. Когда он попытался переизбраться – он снова соперничал с Януковичем, –Янукович одержал уверенную победу.

Янукович пришел к власти в 2010 году. В 2010, 2011 и 2012 году он говорил: "Послушайте, в 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО заявила, что она примет Украину в свои ряды. Но, пожалуйста, не нужно этого делать. Мы находимся посередине. Спасибо, но мы останемся нейтральной страной". Это было очень благоразумно. Это самое важное: благоразумие и осторожность. Если вы находитесь у границ России, соблюдайте осторожность. Если вы находитесь между западной ядерной сверхдержавой и Россией, соблюдайте осторожность. И Янукович старался соблюдать осторожность. Он действительно пытался вести себя осторожно и делал это довольно умело. Он знал, что в его стране существует раскол – этнические разногласия, разногласия по поводу будущего, раскол экономического характера. Поэтому он пытался предпринимать шаги, чтобы умерить пыл американских неоконсерваторов, стремившихся к расширению НАТО.

Одним из ключевых шагов, которые Янукович предпринял, стало то, что он сказал русским: "Вы можете пользоваться военно-морской базой в Севастополе на основании договора долгосрочной аренды. Да, эта база была вашей начиная с 1783 года, и мы не будем вам мешать". Это был очень разумный шаг. Он заявил, что Украина будет нейтральной страной, и в тот момент его поддерживало подавляющее большинство граждан.

– Что случилось с Януковичем? И какие шаги Госдепартамент США предпринял по этому поводу в 2014 году или около того?

– В конце 2013 года ситуация сильно усложнилась, потому что европейцы активно настаивали на утверждении дорожной карты для вступления Украины в Евросоюз, членство в котором, к несчастью, стало неразрывно связано с членством в НАТО. Тем временем Украина переживала финансовый кризис, МВФ как обычно выкручивал руки, стараясь навязать максимально жесткие условия. А президент Путин говорил: "Вы не можете подписать с Европой соглашение о свободной торговле, не включив в него нас. Ведь у нас с вами уже есть соглашение о свободной торговле. Мы тоже должны участвовать в обсуждениях". Тогда Янукович ответил: "Хорошо, мы отложим момент подписания соглашения с Евросоюзом". После этого начались протесты, и Соединенные Штаты увидели в них удобную возможность: "Мы можем раздуть это пламя протестов. Туда поедет Джон Маккейн. Туда поедет Линдси Грэм. Виктория Нуланд будет без остановки летать в Киев. Наверное, мы даже можем свергнуть это украинское правительство – правительство, которое призывает к нейтралитету".

В начале 2014 года уже стало совершенно очевидно, что Соединенные Штаты проводили на Украине свою типичную секретную операцию по смене режима. Я сказал "типичную", потому что, как показывают результаты научных исследований, только за время холодной войны Соединенные Штаты провели 64 секретные операции по смене режима. Это просто невероятно! Серьезные ученые потратили много времени на то, чтобы зафиксировать все эпизоды, когда Соединенные Штаты добивались свержения или пытались свергнуть правительства других стран.

– Итак, Соединенные Штаты свергают Януковича, его место занимает человек, более благосклонно относящийся к Западу.

– Виктория Нуланд, которая тогда занимала должность помощника госсекретаря США при администрации Обамы и которая сегодня занимает пост заместителя госсекретаря, в рамках той операции по свержению правительства была специальным уполномоченным в рамках усилий Соединенных Штатов по свержению Януковича. Есть совершенно потрясающая расшифровка телефонного разговора – вероятно, русские сумели перехватить телефонный разговор между Нуланд и тогдашним послом США на Украине Джеффри Пайеттом (Jeffrey Pyatt), – в котором она описывает процесс формирования нового правительства, а также нечто совершенно удивительное: "Ладно, мы сделаем так, что зам, большой босс – Байден – приедет и выступит со своим обычным “давайте, ребята, вы молодцы”, сделает так, чтобы все прошло нужным образом". И кто же ей в этом помог? Джейк Салливан, который в тот момент был советником вице-президента по вопросам национальной безопасности. То есть мы видим, что эти люди неустанно работают с 2014 года. И Байден, совершенно точно, был частью этого плана с самого начала, потому что он всегда призывал к расширению НАТО.

Таким образом, к власти на Украине пришло русофобское правительство, к власти пришло множество ультраправых и ультранационалистов. Путин сразу же сказал: "Вы не заберете Крым и не превратите его в базу НАТО". Путин организовал референдум в Крыму, где живут исключительно этнические русские, и заявил, что теперь этот полуостров является частью России. И мы знаем, что два региона в Донбассе фактически были военными частями украинской армии, которые не захотели подчиниться русофобскому режиму, захватившему власть в Киеве.

– Это те самые части Украины, которые нынешний киевский режим неустанно обстреливает, нанося удары по собственному народу?

– Эти республики требовали автономии, они требовали, чтобы им дали возможность говорить на русском языке, посещать русскую православную церковь, сохранить отношения с Россией, семейные связи, возможность свободно ездить, открытую границу и так далее. Как только они отделились, забрав с собой часть вооружений, чтобы защищаться, началась война. По сути, ультраправые военизированные формирования, такие как батальон "Азов"*, последователи Бандеры – в некоторых случаях речь шла о довольно фашистских идеологиях, – начали наносить удары по востоку страны, в результате которых погибло много людей – тысячи и тысячи. Мирные жители, мирные этнические русские гибли.

– Все это предшествовало событиям февраля 2022 года.

– Все началось еще в 2014 году.

– Однако на первых страницах New York Times или Washington Post об этом никогда не писали.

– По какой-то случайности в 2017 и 2018 годах была целая волна статей, в которых говорилось, что Украина столкнулась с проблемой распространения фашизма – там была масса нацистской и фашистской символики, – но потом подобные статьи полностью исчезли, хотя их до сих пор можно найти в интернете и узнать, что тогда писали. Но смысл вот в чем. Россия заявила: "Перестаньте убивать этнических русских. Нам нужен мир". В тот момент в результате переговоров сторонам удалось подписать два соглашения, и Второй Минское соглашения было наиболее важным. Оно предусматривало автономию Донецкой и Луганской областей. Речь шла вовсе не о том, чтобы они вошли в состав России или стали независимым государством.

– Кто подписывал эти соглашения? Какие стороны, какие страны подписывали Второй Минское соглашение, профессор?

– Правительство Украины, две области Украины – они поставил свои подписи под соглашением, – а также гаранты – и здесь начинается самое интересное. От Европы гарантами выступили Германия в лице Ангелы Меркель и Франция под руководством президента Франсуа Олланда. Примечательно, что это соглашение было направлено в Совет Безопасности ООН, и в Совете Безопасности ООН оно получило единогласную поддержку всех его 15 членов. Это было очень важное и серьезное соглашение. Но украинцы никогда его не соблюдали. Я могу поделиться с вами собственным опытом, ведь я знаком с многими высокопоставленными украинскими чиновниками. Я говорил: "Вы должны соблюдать условия Минского соглашения". А они отвечали: "Нет, мы никогда не станем этого делать, ведь оно было подписано под дулами орудий". Я настаивал: "Вы же подписали это соглашение, Совбез ООН поддержал это соглашение. Это же дипломатия. Это же ради сохранения мира". "Мы никогда не станем этого делать", – [ответили украинцы]. Теперь мы знаем, что ни у кого в руководстве Украине не было ни малейшего намерения [соблюдать условия этого соглашения].

Несколько месяцев назад Ангела Меркель дала поразительное и очень неутешительное интервью. "Да, мы знали, что мы либо не сможем договориться, либо условия соглашения не будут выполняться. Но это дало украинцам время, чтобы они могли собраться с силами", – сказала она. Мы также можем предположить – повторюсь, что наше правительство действует в режиме максимально возможной секретности, стараясь не допускать никаких утечек и разоблачений, – что [наше правительство] заверило украинцев: "Ни о чем не беспокойтесь. Мы вас поддержим. Вы вступите в НАТО".

А теперь перенесемся в настоящее время. Когда Байден стал президентом, конечно же, никто не знал, чем это обернется. Однако мы могли бы предположить, потому что Байден был участником этой истории с момента свержения Януковича. И еще дольше он был частью истории с расширением НАТО, поэтому нам следовало спрогнозировать подобный ход событий. Однако некоторые из нас надеялись на определенную рациональность. Но Байден лишь усилил нажим: "Украина станет частью НАТО. Мы увеличим количество вооружений". На саммите НАТО в 2021 году эта линия была закреплена. В первый год работы администрации Байдена Соединенные Штаты подписали с украинским правительством два важных соглашения, в которых был сделан акцент на будущем членстве Киева в НАТО – одно с Госдепартаментом, второе с Министерством обороны.

В конце 2021 года, 17 декабря, президент Путин выдвинул проект соглашения между Россией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности. Я его прочитал. Мне показалось, что его действительно можно обсуждать – конечно, не на все условия можно было согласиться, однако его ключевое положение заключалось в том, что НАТО должна прекратить расширение, чтобы между нами не было войны. Я позвонил в Белый дом в конце 2021 года – когда со мной там еще разговаривали, – и это был долгий телефонный разговор. Я говорил: "Не допускайте этой войны. Эту войну можно предотвратить. Вам не нужна эта война". [Мне ответили]: "Нет, нет, расширение НАТО ничего не значит". А я такой: "Если расширение НАТО ничего не значит, объявите о том, что его не будет!" [Мне ответили]: "Нельзя, у нас же политика открытых дверей". Я сказал: "Это не политика, это путь к войне – и вы это знаете. Вы обязаны договориться". Тот телефонный разговор – как это часто бывало в моей профессиональной карьере – ни к чему не привел. И я в очередной раз осознал, что, Боже мой, эти люди ничегошеньки не смыслят в дипломатии.

Кстати, в 2008 году наш нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс (William Burns) – очень умный парень, надо сказать, – отправил Кондолизе Райс свою знаменитую служебную записку. Конечно же, мы узнали об этом только благодаря WikiLeaks, ведь в нашем обществе сплошные секреты – и, к слову, в нашем обществе сплошная ложь, за исключением тех утечек, которые случайно просачиваются в прессу. Та записка Бернса была озаглавлена "Нет значит нет". Не надо проделывать эту НАТО-схему с Украиной! Но люди Байдена не слушали, потому что с 2014 года Нуланд, Блинкен, Салливан и Байден уже успели по горло увязнуть в этой истории – совершенно безответственным образом, с моей точки зрения.

И 21 февраля 2022 года состоялось необычайное заседание российского Совета безопасности – "необычайное", потому что мы можем прочесть его полную расшифровку в интернете. Президент Путин обращается к министру иностранных дел Сергею Лаврову: "Министр Лавров, расскажите нам о результатах ваших переговоров по предложенному нами соглашению о гарантиях безопасности". И Лавров отвечает: "Мы потерпели полную неудачу, потому что Соединенные Штаты безапелляционно заявили, что расширение НАТО – это не наше дело и что здесь нечего обсуждать". Разумеется, после этого Путин выступил с обращением к нации, в котором он объяснил, что национальная безопасность России оказалась в серьезной опасности. И 24 февраля началась специальная военная операция.

Очень интересным моментом во всей этой истории является то, что спустя всего несколько дней – всего несколько дней – Зеленский начал публично заявлять о том, что Украина вполне может быть нейтральной страной, что на самом деле ей вовсе не обязательно становиться членом НАТО. Это прозвучало спустя всего несколько дней. Именно этого Россия и пыталась добиться – она вовсе не хотела захватывать Киев. Она пыталась добиться решения своих проблем безопасности, и Зеленский сказал…

– Действительно ли имел место некий согласованный, но так и не ратифицированный договор [который Россия и Украина парафировали] в марте 2022 года?

– Такой договор действительно был! И мне довелось беседовать с несколькими чиновниками очень высокого ранга, которые участвовали в этом процессе. Отмечу одну очень интересную деталь: когда Зеленский выступил со своими заявлениями [о готовности к нейтралитету], президент Путин сказал своим высокопоставленным помощникам: "Ладно, давайте посмотрим, к чему это приведет". Украина разработала первый набросок, российское руководство просмотрело его, направило Путину, и президент Путин сказал: "Хорошо, составьте проект соглашения". Они действительно вели переговоры! Они вели переговоры в Анкаре, и в процессе участвовали очень опытные представители дипломатического корпуса…

– Это были те самые переговоры, в которых участвовали тогдашний премьер-министр Израиля, а также турецкие дипломаты? Позвольте мне отгадать, кто сорвал те переговоры. Госдепартамент США?

– Нафтали Беннет, надо сказать, просто уморительный человек, потому что редко можно встретить премьер-министра, который умел бы так говорить. Он дал пятичасовое интервью, в котором он подробно рассказал о своей жизни – массу очень любопытных вещей. И одна из тех вещей, которые он объяснил нам в ходе интервью, – как он удивился, внезапно оказавшись в роли посредника между Путиным, и Зеленским, и Байденом, и Шольцем. "Это было очень увлекательно!" Они работали уже над седьмым вариантом соглашения, прогресс был налицо, они приближались к тому, чтобы его подписать. А потом, как объяснил Нафтали Беннет в своем замечательном интервью, совершенно удивительном… Он сказал: "А потом они [Соединенные Штаты] все остановили! Остановили!" То есть американцы прекратили этот процесс. И дальше Беннет объяснил, что американцы прекратили процесс, потому что им хотелось выглядеть жесткими в глазах Китая. Они беспокоились, что Китай мог счесть их слабыми. То есть здесь дело было даже не в опосредованной войне с Россией. Весь этот безумный, скомканный, сверхъестественный провал дипломатии случился из-за Китая! Конечно, когда Беннет рассказал об этом, все были в шоке. Он попытался отказаться от своих слов: "Нет, нет, я такого не говорил, я не имел в виду ничего такого". Потому что наш мир начинает выглядеть совершенно иначе, когда капля правды просачивается наружу. Вы начинаете отрицать ее, даже если она оказывается у вас прямо перед носом, – даже если вы можете снова и снова прослушивать записи.

Таким образом, Соединенные Штаты остановили дипломатический процесс, и жертвой оказалась Украина. Конечно, я мог бы сказать, что руководство страны совершенно не считается с интересами украинского народа, с моей точки зрения, потому что после этого началась кровавая баня, трагическая, но предсказуемая кровавая баня. В тех выпусках вашей программы, в которых вы беседовали со Скоттом Риттером и Дугласом Макгрегором, вы подробно обсуждали, зачем была нужна эта кровавая баня. Я знал экономическую сторону происходящего – что санкции не будут работать. Я понимал, что происходило на дипломатическом уровне. Я не очень хорошо понимал военную сторону. Но эта кровавая баня была предсказуема с самого начала, и американцы это знали. Даже если говорить об этом широко разрекламированном контрнаступлении последних нескольких месяцев, американцы знали, что оно ни к чему не приведет. Но Байден стремится переизбраться на второй срок, а Зеленский очень глубоко увяз во всем этом.

Мы наблюдаем совершенно жуткое явление: интересы всего мира поставлены в зависимость от интересов нескольких политиков. Все перевернулось с ног на голову.

– Какая невероятная, удивительная лекция – и у вас в руках нет никаких записей. Как вы считаете, куда все это идет? Виктория Нуланд и неоконсерваторы, которые поставили нас в это крайне опасное положение, не собираются отступать. С моей точки зрения, они хотят использовать Украину в качестве стенобитного тарана ради достижения своей мечты о свержении президента Путина.

– Случиться может все, что угодно, – разве что кроме этого варианта [свержения Путина], как мне кажется. Если говорить о ситуации на поле боя, то, вполне возможно, когда контрнаступление украинцев иссякнет – оно уже сходит на нет, и оно унесло жизни десятков тысяч, покалечило бесчисленное множество людей, обернулось потерей огромного количества военной техники – "волшебной" техники, переданной Украине, – вполне возможно, что Россия начнет массированное наступление и полностью изменит ход событий. Это один вариант. Второй вариант – что этот мучительный, кровавый, ужасный конфликт будет продолжаться, потому что горстка политиков не хочет признать, насколько все это ошибочно, предсказуемо ошибочно. Также сохраняется вероятность того, что эти совершенно несдержанные и безответственные люди в нашем правительстве намереваются обострить конфликт: есть шанс, что ситуация начнет постепенно сходить на нет, и они решат, что это может негативно сказаться на переизбрании Байдена. Как будто это должно нас заботить! Мы не работаем на политиков, это политики должны работать на нас. Меня совершенно не волнует переизбрание тех или иных политиков, меня волнует, что именно они делают.

Итак, если они решат пойти на обострение, это будет конфликт двух крупнейших в мире ядерных держав. И нам ни на секунду нельзя забывать об этом. Нельзя! Нам говорят: "Не волнуйтесь". Но я занимаюсь изучением этой темы уже несколько десятилетий, и я должен сказать, что мы всегда должны волноваться о том, что могут натворить несдержанные люди в опасных ситуациях, о том, что в любой момент есть риск каких-то случайностей, что мы можем потерять контроль над ситуацией. Все это невероятно опасно. Нам нужно выработать совершенно новый подход, и это понятно, потому что все было предсказуемо еще в 1990 году, в 1997, в 2007, в 2008, в 2014, в 2021 и в 2022. Это стало огромной ошибкой Байдена. Нам нужен новый подход. Честно говоря, нам нужна новая внешнеполитическая команда. Конечно, нынешняя внешнеполитическая команда прочно окопалась, и Байден тоже увяз. Но он президент, поэтому он должен собрать новую команду, которая будет знать, как можно выбраться из этой совершенно катастрофической ситуации.

– Профессор Сакс, я восхищен вашими познаниями. Обычно на программе я гораздо больше говорю, но мне совершенно не хочется вас прерывать. Нам пора заканчивать, но я надеюсь, что вы к нам вернетесь, потому что мне хотелось бы задать вам и другие вопросы. Профессор, это был блестящий анализ от одаренного человека, который полностью согласуется с тем, за что выступает наша программа, полностью согласуется с анализом военной стороны вопроса, который нам представили полковник Макгрегор и Скотт Риттер, полностью согласуется с мнением таких экспертов в области разведки, как Ларри Джонсон (Larry Johnson) и Рей Макговерн (Ray McGovern).

– Вы открыто говорили об этом с самого начала. И вы стали единственным человеком в нашей стране, который очень ясно понимал все с самого начала – со всех перечисленных сторон. И для меня огромная честь выступать в вашей программе.

– Надеюсь, очень скоро мы снова увидимся, профессор Сакс. Благодарю вас. Хороших вам выходных.

– И вам. До свидания.

* террористическая организация, запрещенная в России