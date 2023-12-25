«За борьбу за освобождение народов Африки»: В двух африканских государствах учредили международную премию имени Владимира Путина

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В период активной колонизации европейскими странами Африки, совмещенной с массовой работорговлей, Россия не принимала в этом процессе никакого участия. В эпоху существования СССР советское государство поддерживало борьбу за независимость народов Черного континента, развивало экономические, дипломатические, гуманитарные, а порою и военные связи, оказывало всяческую поддержку молодым африканским странам.

Эту традицию продолжила и Российская Федерация, планомерно восстанавливая исторические связи и налаживая новое равноправное сотрудничество с государствами Африки, многие из которых в настоящее время ведут активную борьбу уже с неоколониальной зависимостью от привыкших быть полновластными хозяевами на континенте бывшими метрополиями. Особенно активно и очень успешно эта работа ведется в последние два года, когда после начала спецоперации так называемый коллективный Запад во главе с США объявил о необходимости «международной изоляции» России. Африканцы высоко ценят эти усилия Москвы и умеют быть благодарными.

Общественные организации двух африканских государств, Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуара, накануне объявили об учреждении международной премии имени президента РФ Владимира Путина «за борьбу за освобождение народов Африки». Она была учреждена ивуарийским писателем, членом общественной организации «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» Сильвеном Такуэ. Презентация премии имени Путина прошла в столице Буркина-Фасо Уагадугу, сообщает буркинийское издание Burkina24.

Международная премия Владимира Путина призвана поздравить, отличить и воздать должное настоящим лидерам, которые поняли необходимость диверсификации партнерства, а также поблагодарить президента Владимира Путина за его приверженность освобождению Африки

— заявил на презентации международной награды имени российского президента основатель общественной организации, панафриканист Махамади Савадого.

Впервые церемония вручения «премии Путина» пройдет в Уагадугу 28 декабря этого года возле мемориала известного борца за независимость Кот-д'Ивуара Томаса Санкары, которого в этой стране называют «африканским Че Геварой». Савадого подчеркнул, что вручение награды «воплощает в себе общую приверженность сохранению суверенных прав» стран, входящих в Альянс государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер), а также побудит следующее поколение лидеров «энергично и решительно защищать суверенитет своего государства».

Военно-политический альянс трех африканских стран был учрежден в сентябре 2023 года после госпереворота в Нигере, в результате которого страна окончательно избавилась от неоколониальной зависимости от Франции. В подписанной этими государствами хартии говорится, что «нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы».