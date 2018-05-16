Советское место под солнцем



Танки Т-90С, Т-72Б и типа 85-IIM Народных сил обороны Уганды в Бронетанковой школе Калама. Кабамба, 23.07.2017.

Источник: twitter.com/KagutaMuseveni Танки Т-90С, Т-72Б и типа 85-IIM Народных сил обороны Уганды в Бронетанковой школе Калама. Кабамба, 23.07.2017.Источник: twitter.com/KagutaMuseveni

В Африке принято считать, что наша техника непобедима и неубиваема

Тропическая Африка кажется не самым выгодным для России рынком для продажи оружия. Этому есть две основные причины.

Во-первых, торговля оружием очень тесно связана с политикой. А в этом же плане регион в основном поделен между США, Францией и Китаем, причем последний уже полтора десятилетия уверенно вытесняет с Черного континента всех конкурентов. Нам на этом "празднике жизни" места вроде бы нет.

Во-вторых, Тропическая Африка – самый бедный регион мира. А Россия не СССР, который готов был почти в неограниченных количествах дарить оружие союзникам и клиентам. Сегодня нам нужны деньги, коих у африканцев очень мало.

“ВС Уганды стали обладателями новейшей и почти уникальной для Африки техники: танков Т-90, БТР-80А, истребителей Су-30”

Но есть у России и свои конкурентные преимущества. Это старые связи со многими странами, которые распространяются, в частности, на военную сферу. Значительная часть африканских армий давно привыкла к нашему оружию, к тому же оно благодаря простоте и неприхотливости лучше всего подходит к местным условиям, как природно-климатическим, так и этнокультурным (и те и другие не способствуют сохранности техники). Главными нашими конкурентами и здесь становятся китайцы, тем более что многие их образцы ВВТ имеют советские корни. Другой наш соперник на этом оружейном рынке – страны Восточной Европы, распродающие запасы советской техники по крайне низким ценам.

На данный момент Тропическая Африка – далеко не главное направление нашего оружейного экспорта, но и потерянным для нас рынком ее никак не назовешь. В основном Россия продает сюда подержанные изделия из наличия собственных ВС, но иногда возникает спрос и на технику новой постройки.

Главные друзья Москвы в регионе традиционно с советских времен – Луанда и Аддис-Абеба. Интересно, что Ангола – один из главных поставщиков нефти в Китай. Но она же остается основным покупателем российского (и еще белорусского) оружия в Тропической Африке.

За постсоветский период ВС Анголы ("Плацдарм для двоих") получили от России 30 танков Т-62 и Т-55, 218 БМП-1 и 65 БМП-2, 14 130-мм орудий М-46, 6 истребителей МиГ-23МЛ, 4 транспортных самолета Ан-12, 3 Ан-32 и 1 Ан-72, 6–8 боевых вертолетов Ми-24 и 16 многоцелевых Ми-17. Сейчас совместно с Белоруссией Россия осуществляет контракт по продаже в Анголу 12 истребителей-бомбардировщиков Су-30 (на данный момент передано 2 машины). Российские поставки очень помогли ангольской армии разгромить группировку УНИТА и одержать победу в четвертьвековой гражданской войне.

ВС Эфиопии ("Гегемон на регион") получили от России 20 САУ 2С19 "Мста" и 10 2С5 "Гиацинт" (обе – эксклюзив для Африки), 309 гаубиц Д-30 и 18 М-46, 17 истребителей Су-27 (и 180 ракет "воздух-воздух" для них), 4 штурмовика Су-25, 12 боевых вертолетов Ми-24 и 10 многоцелевых Ми-8. Это оружие, а также работа российских военных советников весьма поспособствовали победе над Эритреей в войне 1998–2000 годов.

Но ВС побежденного также получали российскую технику. Это 80 ПТРК "Корнет", не менее 50 ПЗРК "Игла", 10 истребителей МиГ-29, 4 вертолета Ми-24 и 8 Ми-17. Правда, большая часть этой техники была закуплена уже после окончания проигранной Эритреей войны.

По соседству с Эфиопией и Эритреей находятся еще две враждующие страны, которые раньше были одной: Судан и Южный Судан. И в этом случае Россия продавала оружие обеим сторонам.

ВС Судана за постсоветский период получили из России 90 БТР-80А, 12 истребителей МиГ-29, 4 транспортных самолета (по 2 Ан-32 и Ан-74), свыше 80 вертолетов (не менее 48 Ми-24, не менее 33 Ми-17). Приобретения ВС Южного Судана гораздо скромнее: 6 Ми-24 и 9 Ми-17.

Достаточно неожиданно одним из важнейших клиентов России в Тропической Африке стала соседняя с Южным Суданом Уганда. Сначала она приобрела у нас 23 очень старых танка Т-55 и 3 боевых вертолета Ми-24П. Однако затем ВС Уганды стали обладателями новейшей и почти уникальной для Черного континента техники – 44 танков Т-90, 32 БТР-80А, 6 истребителей-бомбардировщиков Су-30. Причем, судя по всему, Кампала на этом не остановится.

Этими шестью странами исчерпывается список наиболее серьезных африканских покупателей российского оружия. Все остальные наши местные клиенты в основном ограничиваются приобретением некоторого количества боевых вертолетов Ми-24/Ми-35 и многоцелевых Ми-8/Ми-17, реже – БТР и ПЗРК.

Так, армия Буркина-Фасо получила из России 2 Ми-24, 1 Ми-17, а также 20 ПЗРК "Игла-С". ВС Ганы – 12 Ми-17 и, возможно, 1 Ми-35. ВС Джибути – 8 Ми-8 и Ми-17, а также 8 БТР-80. ВС Замбии – 2 Ми-17. ВС Зимбабве – 6 Ми-24 и Ми-35. ВС Камеруна – 2 Ми-24 и 5 Ми-17. ВС Кении – 3 Ми-17. ВС Республики Конго – 2 Ми-17. ВС Мали – 4 Ми-35М. ВС Нигера – 2 Ми-35. ВС Нигерии – как минимум 15 Ми-35 и 10 Ми-17. ВС Руанды – 10 Ми-17. ВС Сенегала – 2 Ми-24, 2 Ми-17. ВС Чада – 2 Ми-24 и 4 Ми-17.

Кроме того, армия Ботсваны получила из России не менее 10 ПЗРК "Игла-1". Для ВВС Мадагаскара в начале 90-х Россия поставила 4 старых истребителя МиГ-21. В Сьерра-Леоне в огне гражданской войны сгинули 4 российских БМП-2.

Разумеется, в Азии, на Ближнем Востоке, в странах Магриба да и в Латинской Америке Россия зарабатывает на экспорте оружия гораздо больше, чем в Тропической Африке. Тем не менее деньги лишними не бывают. Те же США, Франция и Китай от африканского рынка отказываться совершенно точно не собираются. Как минимум сюда стоит сбывать устаревшую технику да еще и зарабатывать потом на ее обслуживании. А может появиться какой-то неожиданный клиент типа Уганды, который вдруг захочет высококачественного эксклюзива.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 18 (731) за 15 мая 2018 года