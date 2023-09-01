Рвение, с которым Запад ведет борьбу против России, начало иссякать

Запад с огромным рвением включился на Украине в борьбу против России, однако теперь его энтузиазм иссякает, пишет Geopolitika.news. Там явно создаются условия для "умывания рук" на случай, если ситуация будет развиваться не так, как ему хотелось бы.

"Русские — славяне. Они отличаются от нас. Эта разница всегда была проблемной и породила много недоразумений в нашей общей истории".

Глава Генерального штаба вооруженных сил Алжира заявил в Москве, что Алжир никогда не допустит вооруженной интервенции против соседнего Нигера. Случайно или нет, судите сами, но уже на следующий день исламистские террористы, закрепившиеся на юге Алжира, объявили, что снова активизируются на территории этого государства.

На прошлой неделе на мировой арене произошли сразу несколько важных событий, которые подтверждают растущий риск того, что мировые игроки все-таки вступят в прямой вооруженный конфликт. Пока же они все еще ограничиваются опосредованными (прокси) стычками политического, военного и экономического характера и продолжают расширять собственные оборонные возможности, а также укреплять свои стратегические позиции в мире, пользуясь собственным влиянием. Речь идет о целом спектре инструментов, начиная с политического влияния и контроля над политическими и финансовыми международными институтами и заканчивая контролем над добычей и продажей нефти и так далее.

Также все очевиднее усталость от украинского вооруженного конфликта, но не в политических кругах, которые "командуют парадом" и не могут откровенно заявлять о подобном, поскольку это противоречило бы всему, что они до сих пор отстаивали и делали в данном вопросе. Нет, говорить об усталости дозволено действующим низшим чинам и высокопоставленным бывшим политическим и военным руководителям, а также, разумеется, средствам массовой информации. СМИ "решаются" все откровеннее писать о ситуации на Украине. Хотя, разумеется, они не выражают никаких сомнений в правильности того, что привело коллективный Запад к его нынешней роли в этом конфликте. Также никто не подвергает сомнениям "деструктивную и вредную роль России" и "абсолютную безвинность Украины", ставшей жертвой жестокой агрессии, поскольку подобное было бы "политически некорректно". Явно создаются условия для "умывания рук" на случай, если ситуация будет развиваться не так, как Западу хотелось бы.

Я попытаюсь как можно шире осветить этот вопрос в своем материале, но сразу замечу, что эта тема для аналитика буквально неисчерпаема.

Бурлящая Африка

Одной из новых зон, где велика вероятность очередной "прокси" войны с участием мировых держав (первая зона — Украина, а Тайвань активно готовят к этой роли), — это, разумеется, Западная Африка, а точнее самое бедное государство мира Нигер, в котором проживает 26 миллионов граждан. Правда, эта страна чрезвычайно богата такими ценными ресурсами, как уран, золото, олово и редкоземельные металлы, которые необходимы для высокотехнологичных производств. Но все эти ресурсы уходят преимущественно в Европу, прежде всего во Францию, почти бесплатно. Нигерский уран удовлетворяет потребности французской атомной промышленности на 20%.

Все это следствие неоколониальной политики, в основе которой на самом деле лежит не что иное как выкуп африканских народов своей свободы у колонизаторов. Так продолжалось с конца Второй мировой войны. Бывшие французские и другие колонизаторы негуманно затягивали африканцев в долги и оказывали им иную "помощь" в медицине, образовании на совершенно невыгодных условиях, которые не только не позволяли Черному континенту развиваться, пользуясь его огромными природными богатствами, но и ввергали африканские государства в еще большую бедность и нищету.

"Объявление войны" Европейскому Союзу!

В Нигере в конце июля произошел военный переворот, в результате которого от власти отстранен прозападный президент Мохамед Базум. Управление страной взял на себя новообразованный Совет национальной безопасности. Новое руководство страны не ответило на настойчивые призывы освободить захваченного президента и вернуть его в должность. Также ни к чему не привели угрозы военной интервенции, которые поступали и поступают, поэтому вооруженную интервенцию нельзя полностью исключить, от представителей Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Не дал результатов и личный визит в Нигер второго лица в Госдепе США, влиятельного советника по политическим вопросам Виктории Нуланд. К старому дороги уже нет. Более того! За прошедшее время создано новое правительство в составе 20 министров, четверо из которых военные.

Этот военный переворот, который получил широкую народную поддержку и который с уверенностью можно назвать революцией, явился по сути объявлением войны Европейскому Союзу, прежде всего Франции. Дело не только в том, что новые власти немедленно прекратили экспорт урана и золота во Францию, а в том, что под вопросом оказался даже проект строительства большого газопровода Нигерия — Марокко (Nigeria Morocco Gas Pipeline). Его планировали проложить из Нигерии по территории Нигера и далее в ЕС. Этим газом собирались заменить российский газ, от которого Евросоюз сам отказался.

Кроме того, Нигер важен для Запада и по соображениям региональной безопасности в условиях борьбы с исламистским терроризмом - свой военный контингент в Нигере держат Франция и США. Поэтому неудивительно, что сразу после военного переворота активизировались некоторые террористические группировки, связанные с "Исламским государством"* вроде "Исламского государства в Западной Африке"* (ISWAP). Его члены сейчас перебрасывают с севера Нигера часть своих сил на границу с Нигерией, якобы опасаясь вооруженной интервенции стран ECOWAS и закрытия границ Нигера. На самом же деле, по-видимому, они хотят спровоцировать вооруженную интервенцию Нигерии, которая является членом ECOWAS, для свержения военной хунты в Нигере. Нигерия — единственное большое, с населением 220 миллионов человек, и весомое государство в Экономическом сообществе стран Западной Африки, которое располагает армией способной на нечто подобное, но ее правительство пока не рассматривает этот вариант, так как Сенат выступает против.

Российское влияние и угроза Алжира

Велика вероятность, что после военного переворота Нигер попадет под влияние России, которое вообще растет по всей Африке. Так вышло и после недавних революций в соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо, а также в Чаде и Центральноафриканской Республике, где активно действуют силы российской частной компании "Вагнер". Чад уже, как и Буркина-Фасо и Мали, полностью поддержали новую власть в Нигере.

Все это создает дополнительные проблемы для Запада. В противном случае Виктория Нуланд вряд ли отправилась бы с визитом в Нигер, беднейшее государство мира. Она не работает в "Каритас", а является высокопоставленным представителем важнейшей геополитической державы. Что интересно, на прошлой неделе члены "Исламского государства"* в этом регионе объявили, что намерены бороться с новым правительством Нигера и российскими силами из "Вагнера".

Насколько взрывоопасна ситуация, свидетельствует и новость о том, что на Международной конференции по безопасности, состоявшейся на прошлой неделе в Москве, начальник Генерального штаба вооруженных сил Алжира заявил, что Алжир никогда не позволит вооруженной интервенции против соседнего Нигера. Случайно или нет, судите сами, но уже на следующий день исламистские террористы, закрепившиеся на юге Алжира, объявили, что снова активизируются на территории этого государства.

Я напомню, что почти 40-миллионный Алжир — одна из важнейших, а по площади еще и самая большая африканская страна и десятая в мире (более 2 380 00 квадратных километров) с очень сильной армией. Алжир связывают с Россией традиционно крепкие политические отношения еще со времен колониальной борьбы против Франции, в которой, как утверждают сами алжирцы, погибли шесть миллионов их сограждан.

Поэтому, если в ближайшее время не удастся прийти к каким-то договоренностям, в Африке может разгореться настоящий военный пожар. Тем более что на континенте все больше о себе заявляет Китай, чьи инвестиции уже давно во много раз превысили и американские, и западноевропейские.

Сенсационные новости с самых верхов НАТО о возможном разделе Украины

Давайте теперь поговорим о текущем реальном, а не потенциальном, как в Африке, вооруженном конфликте и сведении счетов между Западом и Россией. Я имею в виду украинский конфликт, в котором русские на самом деле воюют не с украинцами, а с 50-ю членами Североатлантического альянса и его партнерами, что все уже видят и знают. Именно они оказывают огромную финансовую и военную помощь Киеву, а также помогают ему, что не менее важно, с разведкой, планированием военных операций и обучением украинских солдат у себя на базах. Кроме того, эти страны отправляют на украинский фронт свои добровольческие подразделения.

Русские, судя по всему, воюют очень хорошо, что подтверждают не только весьма скромные результаты украинского контрнаступления, которое анонсировалось как победоносное, то есть такое, которое переломит ход конфликта. Успехи россиян подтверждают и разного рода заявления и события геополитического характера.

Так, как гром среди ясного неба 15 августа прозвучали слова главы канцелярии Генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Йенсена о том, что Украина может войти в НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается сейчас признавать частью Российской Федерации. По его словам, послевоенный статус Украины сейчас обсуждается, и уже поднят вопрос о территориальных уступках России. "Я не говорю, что так обязательно и будет. Но это может оказаться вероятным решением", — подчеркнул Стиан Йенсен.

Лично меня удивляет допущение о том, что вступление Украины в НАТО, пусть даже в усеченном виде, возможно, ведь именно это обещание западных лидеров Киеву послужило поводом, а может, и причиной, для российского вторжения в эту страну почти полтора года назад. На мой взгляд, Москва никогда не согласится на нечто подобное и готова идти в этом вопросе до конца.

Это подтверждают и слова заместителя российского министра иностранных дел Михаила Галузина в ответ на такое заявление Йенсена. По его словам, "для прекращения украинского кризиса должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины (Договора, на основании которого Украина получила независимость в августе 1991 года накануне распада Советского Союза. — прим. авт.), а именно ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". Также, как отметил Михаил Галузин, "должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права".

Но почему на Западе вдруг звучат подобные тезисы, которые еще вчера считались "кощунственными" предложениями по прекращению украинского вооруженного конфликта? Более того, почему их озвучивает представитель руководящих структур НАТО?

С моей точки зрения, все это не может быть случайностью. Прежде всего, это отражает сложную обстановку на фронте, где украинские силы не могут победить, а перспективы их все хуже (об этом чуть позднее). Успехи контрнаступления, если их вообще можно назвать таковыми, слишком малы, чтобы заставить русских пойти на уступки, а уже тем более капитулировать. В случае капитуляции России пришлось бы безоговорочно отступить на границы 1991 года, а затем выдать обвиненных военных преступников и выплачивать военную репарацию для послевоенного восстановления Украины; обо всем этом говорил украинский президент Владимир Зеленский, называя это условиями для начала переговоров с Москвой.

Эту "формулу мира" Владимира Зеленского теперь активно продвигает Вашингтон, который недавно организовал встречу на уровне советников по национальной безопасности многих стран мира в саудовской Джидде. Целью встречи было найти способ завершить вооруженный конфликт. Разумеется, заранее было понятно, что решения там не найдут и что на самом деле это лишь очередная попытка еще больше изолировать Россию на международном уровне.

Кирби и Столтенберг открестились

После того как из уст высокопоставленного представителя Североатлантического альянса прозвучало это крайне неприятное и неожиданное для Киева заявление, немедленно, как и ожидалось, от него открестился координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям адмирал Джон Кирби, а также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, соотечественник которого вызвал "большой переполох". Столтенберг заявил, что решение об условиях для переговоров с Россией будет принимать исключительно сама Украина и никто другой. Поверить в это, конечно, сложно, учитывая полную зависимость этой страны от западной помощи, которая не бесплатна ни в финансовом, ни в геополитическом смысле. Ведь ради нее, в конце концов, Запад опустошил свои военные склады и свою экономику.

Конфликт Запада с Россией, как уже стало совершенно очевидно, одинаково истощает обе стороны, хотя сначала мало кто мог предположить такую ситуацию, учитывая всю финансовую мощь Запада, а также его хваленые вооруженные силы. Именно поэтому я думаю, что официальная реакция на слова Йенсена — только "пиар", связанный с хорошо известной мантрой о "непоколебимости в оказании помощи Украине столько, сколько потребуется". Слова Йенсена были "пробным шаром", запущенным отнюдь не случайно. Кстати, он и сам сказал, что внутри НАТО уже давно обсуждают территориальные уступки со стороны Украины.

Ведь всем, кто должен это знать, понятно, что Россия не намерена отказываться от своих ключевых целей, сопряженных, прежде всего, с обеспечением ее стратегических интересов в области безопасности, то есть с гарантиями безопасности. Владимир Путин потребовал их от США и НАТО в декабре 2021 года, высказав свои предложения, хотя их часто называют ультиматумом, которым по своей сути они не являлись. Тогда еще была основа для начала переговоров и поиска решений без вооруженных конфликтов. Я по-прежнему считаю и буду всегда считать, что отказ от переговоров на эту тему явился грубейшей стратегической ошибкой американской внешней политики. Финальные последствия этой ошибки нам еще неизвестны, но нет сомнений, что рано или поздно они скажутся не только на Европе и на Дальнем Востоке, но и на самих Соединенных Штатах Америки.

В Вашингтоне уже размышляют о начале нового украинского контрнаступления весной, поскольку понятно, что нынешнее провалится, тем более что грядут осень и дожди, которые не позволят бронированной и другой технике быстро перемещаться. Об этом на прошлой неделе написал "Уолл-стрит джорнэл".

Вот только сами украинцы вряд ли смогут на это как-то повлиять, хотя подобные планы лишь гарантируют продление их агонии.

Украинский министр: "Будущий год покажет, способна ли Европа жить без российского газа"

Но зато украинский министр энергетики Герман Галущенко лучше всех знает, что хорошо для его страны, а значит, и для коллективного Запада.

Так, на прошлой неделе он заявил, что Украина точно не собирается вступать в переговоры с Россией о продлении договора на транзит газа по украинской территории в Европу. Как сообщает "Рейтер", ранее Россия заявила, что рассмотрит предложения по продлению договора, который позволит отправлять в Европу газ через Украину после 2024 года, "если Европейский Союз, который обязался отказаться от российского газа к 2027 году, по-прежнему будет нуждаться в этих поставках".

Украинский министр при этом добавил, что, по его мнению, "будущий год покажет, способна ли Европа вообще жить без российского газа", и что шансы на это велики.

Я напомню, что нынешний договор о поставках российского газа в Европу по украинской транзитной газопроводной системе был заключен в декабре 2019 года на пять лет и истекает 31 декабря 2024 года. Согласно условиям договора, российская газовая компания "Газпром" обязана перекачать 225 миллиардов кубометров газа через Украину: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров каждый следующий год.

Украина, будучи транзитной страной для российского газа, брала с "Газпрома" большие сборы, и газовый бизнес вообще служил одним из основных источников бюджетных поступлений на протяжении последних десятилетий с тех пор, как Украина обрела независимость.

До начала специальной военной операции особое беспокойство у украинских властей вызывало то, что параллельно с уже тогда работавшим балтийским газопроводом "Северный поток — 1" строился "Северный поток — 2". Киев видел в этом проекте попытку России и Германии обойти Украину, игравшую роль главного транзитного звена в обеспечении Европы российским газом. Поэтому Киев неоднократно требовал, чтобы соответствующие органы Европейского Союза блокировали строительство этого газопровода.

Больше у Киева таких проблем нет. В сентябре 2022 года балтийский газопровод был взорван, и после истечения упомянутого договора в конце будущего года без российского газа останутся и Европейский Союз, и сама Украина. Более того, Киев еще и лишится сборов за транзитные услуги.

Николя Саркози: "Мы нуждаемся в русских, а они — в нас"

Насколько сложна обстановка в Европе, говорит интервью бывшего французского президента Николя Саркози, опубликованное в авторитетном издании "Фигаро" 16 августа.

В частности, говоря о России и нынешних отношениях Запада с ней, Николя Саркози сказал: "Русские — славяне. Они отличаются от нас. Эта разница всегда была проблемной и породила много недоразумений в нашей общей истории. Несмотря на это, мы нуждаемся в них, а они — в нас. (...) Россия — соседка Европы, и так останется впредь".

Николя Саркози также прокомментировал политику нынешнего французского президента в отношении России: "Интуиция не изменила президенту Макрону. К сожалению, он не пошел до конца, в основном из-за давления со стороны восточноевропейских стран. Мне говорят, что Владимир Путин уже не тот человек, которого я знал. Меня это не убеждает. Я много раз беседовал с ним. Он в здравом уме. Поэтому мы должны найти выход из этого тупика, ведь в этом вопросе европейские интересы не совпадают с американскими".

Далее Николя Саркози отметил: "Мы не можем следовать этой странной идее "вести вооруженный конфликт, не участвуя в нем". Нам придется прояснить нашу стратегию, особенно если этот конфликт затянется. Дипломатия, дискуссии и переговоры остаются единственным средством в поиске подходящего решения. Без компромисса ничего не получится, и мы рискуем в любой момент потерять контроль над ситуацией. Эта пороховая бочка может привести к страшным последствиям".

Он также выступил против вступления Украины в Североатлантический альянс и Европейский Союз и заявил, что лучше всего для Украины будет остаться "нейтральной страной" и "мостом между Россией и Западом".

"Почему так трудно говорить об этом? Многие политики так думают, но не хотят этого высказывать. Начиная, безусловно, с Эммануэля Макрона..." — сказал бывший французский президент. Макрон ему это вряд ли простит.

Случайность или нет, но два дня назад пришла новость о том, что готовится новый процесс над Николя Саркози из-за его прошлых "шалостей" и "заигрываний" с бывшим (ныне покойным) ливийским лидером Каддафи во времена президентства.

Немецкие СМИ поднимают неудобные темы

17 августа главный редактор немецкого журнала "Шпигель" Беньямин Биддер в своей статье под названием "Запад должен наконец всерьез задуматься о своих санкциях" пишет о провале западных санкций и еще более окрепших Путине и российской экономике.

В статье говорится: "Владимир Путин в последнее время получает хорошие новости о состоянии экономики. Международный валютный фонд более чем вдвое повысил прогнозируемый рост российской экономики до 1,5%. И на рынках растут цены на нефть… Бюджетный дефицит России, который в начале года рос быстрыми темпами, теперь снова под контролем".

Редактор "Шпигеля" далее пишет, что "горькая правда заключается в том, что вооруженный конфликт на Украине прекратится еще нескоро, даже если российская экономика рухнет". "Специальную военную операцию невозможно было завершить за короткое время, и поэтому Путин ввязался в долгосрочные военные операции".

Далее он ссылается на британские СМИ и говорит: "Экономист" считает, что бои на Украине обходятся России не более чем в три процента ВВП. Это много и вместе с тем слишком мало, чтобы обескровить страну. Владимир Путин знает, что в долгосрочной перспективе победит на Украине, только если в России не нарушится стабильность. Государства, которые помогают Украине упрощают ему задачу. Экономическая борьба Запада, которую сначала вели с таким рвением, теперь явно зачахла. Вводятся многочисленные пакеты санкций, но никто не собирается тщательно следить за их исполнением", — передает журнал "Шпигель" мысль британцев.

Редактор "Шпигеля" далее говорит, что одним из приоритетов европейской внешней политики является помощь Украине в конфликте с Россией. До сих пор активисты и журналисты в основном пытались установить, как западные товары попадают в Россию. Но было бы лучше, если бы официальные органы, например, таможня, отвлеклись бы от своей бюрократической рутины и сами включились в подобные расследования. Чтобы это стало возможным, необходимо реорганизовать их штат. Но вооруженный конфликт на Украине сейчас важнее борьбы с нелегальной торговой деятельностью.

"Предметы роскоши, в том числе брендовые бюстгальтеры и теннисные ракетки, тоже попали в санкционный список, так как кому-то захотелось продемонстрировать, что и российская элита наказана. На подобные символические жесты тратятся силы, но они не приближают конец вражды", — пишет в заключение своей статьи главный редактор немецкого "Шпигеля".

Американские СМИ: "Зеленский в капкане"

В конце моей статьи хочу ознакомить вас с содержанием статьи известного американского издания, чтобы еще раз подтвердить свой тезис из первой части обзора: о сложной украинской проблематике сейчас дозволено говорить действующим низшим чинам и высокопоставленным бывшим политическим и военным руководителям, а также, разумеется, а также средствам массовой информации средней руки, которые "отваживаются" все откровеннее писать об этой неприятной теме, координируемой с самых верхов.

Так, американский "Ньюсвик" в авторском тексте Давида Бреннана от 16 августа пишет, что украинский президент Владимир Зеленский "попал в капкан" из-за провала украинского контрнаступления.

"Долго ожидавшееся украинское контрнаступление пока безуспешно. Его войска ценой огромных потерь снова отвоевали часть территорий на юге и востоке страны. Украинцы якобы наносят огромный ущерб русским силам, но по прошествии шести недель после начала операции московская многослойная оборонная сеть все еще не разбита.

Перед Владимиром Зеленским стоит труднейший выбор: рискнуть всем, добиваясь победы всеми средствами, или снизить потери Украины и согласиться на поражение с негативными политическими последствиями".

"Ньюсвик", ссылаясь на хорошо информированные источники, далее пишет о том, что "остановившееся наступление обострило стратегические разногласия на самом высоком уровне украинской власти". Так, некоторые члены президентской администрации конфликтуют с военным руководством.

В частности, представители администрации президента хотят консолидировать скромные достижения Киева и приготовиться к ожидаемому российскому наступлению осенью и зимой. Но армия, включая главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, намерена продолжать", — пишет американское издание.

И далее: "В то время как западные чиновники явно обеспокоены медленным продвижением операции, а СМИ преувеличивают и положительные, и негативные события 2023 года, в Киеве ищут козла отпущения".

"Складывается ощущение, что армия ввела некоторых в заблуждение о ходе контрнаступления, описывая происходящее слишком радужно", — так источник прокомментировал преобладающие среди гражданских руководителей настроения. "Они недовольны", — говорится далее в тексте.

Сам Владимир Зеленский признал, что давно ожидаемое контрнаступление продвигается "медленнее, чем нам бы хотелось". По прошествии полутора месяцев боев украинские войска не смогли прорвать первую линию так называемой "линии Суровикина", то есть сети оборонительных укреплений, построенных в 2022 году под руководством генерала Сергея Суровикина.

Статья в "Ньюсвик" завершается следующими словами Джеймса Роджерса, сооснователя британского Совета по геостратегии, который считает, что перед Киевом стоит сложная и непреходящая дилемма: "Существует риск или сокрушительного поражения, после которого у украинцев уже почти не останется сил для продолжения борьбы, или целого ряда досадных неудач". По мысли Роджерса, каждая из них не кажется важной, но если одна неудача пойдет за другой в течение недели или месяца, то Украина окажется в крайне тяжелом положении и не сможет продвигаться далее.

"Нет гарантий, что это противостояние не затянется на месяцы и даже годы. Но каждый месяц или год повышают вероятность российской победы, так как Москва полностью достигает своих стратегических целей, пусть и медленнее, чем во времена до февраля 2022 года", — заключил Джеймс Роджерс, которого процитировал "Ньюсвик".

* запрещенная в России террористическая организация, прим. ред.