Украинских союзников ждет удар в спину от верного "единомышленника"

В погоне за собственными интересами США не гнушаются предавать следующих за ними союзников, — например, верную им Францию, пишет Aydinlik Gazetesi. Вашингтон уже бросал Париж в Сирии и Африке. Он непременно нанесет ему удар в спину и на Украине, уверен автор статьи.

Атлантистские лидеры Франции, которые шли следом за США и принимали участие в американских планах, всегда получали удар в спину. Конечно, угнетаемому миру хорошо, когда две империалистические державы захватывают взаимные разногласия. Между тем мы хотим обратить внимание на то, что Соединенные Штаты бросают своих союзников на полпути ради собственных интересов. Потерпев поражение в странах, которые Вашингтон атаковал и оккупировал вместе со своими соратниками, американцы бежали оттуда, не оглядываясь назад и не советуясь с собственными единомышленниками. Такова природа противоречий между империалистами. Так было в Сирии, Тихоокеанском регионе и Африке. Так будет и на Украине.

Бросили в Сирии

21 августа 2013 года в Сирии, Восточной Гуте, применили химическое оружие. Все западные государства и средства массовой информации обвинили в этом администрацию в Дамаске и Асада. Позже выяснилось, что эту атаку осуществили террористические организации под руководством ЦРУ. Используя это событие как предлог, США готовились вместе с Великобританией и Францией совершить военное нападение на Сирию. В авангарде их планов оказался президент Республики, социал-демократ Франсуа Олланд. "Асад учинил бойню с применением химического оружия и не должен остаться безнаказанным", — заявлял он. Журнал Le Nouvel Observatoire (с 2014 года называется L’Obs. — Прим. ИноСМИ) писал, что в конце августа 2013 года Олланд приказал армии готовиться к атаке на Сирию, при этом 1 сентября французский флот был готов к действиям на Средиземном море.

Олланд ждал, когда американский президент Барак Обама даст ему зеленый свет. Обама позвонил французскому лидеру по телефону и сказал, что направил вопрос о военной интервенции на утверждение в конгресс. В своем заявлении, сделанном до решения Соединенных Штатов, Олланд отметил: "Если конгресс США примет отрицательное решение, Франция не будет действовать в одиночку". Его слова послужили четким сигналом о том, что Вашингтон был той силой, которая определяла дорожную карту Парижа.

Олланд не терял надежды и говорил, что "ждет решения конгресса" по поводу нападения [на Сирию]. Сначала британский парламент отверг военное вмешательство, затем, с подачи президента России Владимира Путина, Вашингтон и Москва договорились о подготовке проекта резолюции ООН, предполагающего проведение расследования атак с применением химического оружия в Сирии. Дипломатический маневр остановил военное наступление. Таким образом, Соединенные Штаты и Франция, которая должна была сыграть ведущую роль в этой агрессии, не смогли атаковать Сирию в 2013 году. Прежний заместитель министра иностранных дел этой страны Фейсал Микдад (Faisal Mikdad) отметил в интервью французской газете Le Figaro: "Заявление президента Франции „Мы пойдем на войну, если конгресс США согласится, а в противном случае не пойдем“ — это стыд. Разве такова французская цивилизация, история, ценности? Париж полностью подчинился политике Вашингтона в регионе".

Реакция Макрона: "мозг НАТО умер"

Макрона избрали президентом Франции в то же время, что и Трампа — в США. Последний выступал против глобализации, говорил, что "Америка прежде всего", — и в этом контексте объявил, что выведет часть военнослужащих Соединенных Штатов из Сирии. На этот шаг Вашингтона отреагировал Париж, ставший в регионе, что называется, большим роялистом, чем сам король. Заявление Макрона о "смерти мозга НАТО" фактически было ответом, направленным против отвода Трампом солдат. В то же время США тогда не откликнулись на покупку Турцией С-400 у России и самостоятельное решение Анкары провести операцию "Источник мира" в Сирии. Трамп не обращал внимания на своих европейских союзников. Это и послужило причиной для такого заявления Макрона.

Удар по Франции в виде AUKUS

США, Великобритания и Австралия заключили новый пакт о сотрудничестве в области безопасности под названием AUKUS и аннулировали контракт на сумму 90 миллиардов австралийских долларов (66 миллиардов долларов США), подписанный Канберрой и Парижем в 2016 году, который предусматривал строительство 12 обычных дизель-электрических подводных лодок. Соглашение о морском сотрудничестве между Францией и Австралией считалось "контрактом века". С решением, принятым англосаксами, оно обернулось "предательством века".

Альянс в Африке также подошел к концу

В Африке победа Нигера после случившегося в Мали и Буркина-Фасо (имеется в виду победа путчистов в ходе государственного переворота в Нигере. — Прим. ИноСМИ) стала поворотным моментом в отношениях США и Франции. Вашингтон смирился с ситуацией в Нигере и бросил Париж, придерживавшийся агрессивной линии, на полпути. Отныне Франция осталась одна и на Черном континенте.

На Украине бросили в огонь

В вопросе Украины НАТО, которую США используют как средство контроля над Старым континентом, бросила Европу в огонь. Последствия энергетического кризиса повлекли за собой тяжелый экономический кризис в ЕС. Дружба с Россией оказалась подорвана. Сегодня европейцы платят за это высокую цену. При этом США в рамках конфликта ищут выход из тупика, в котором оказались, перекладывая бремя военных действий на Старый Свет. Мы увидим, что США и на Украине бросят Францию, занимающую наиболее агрессивную позицию.

Автор: Али Рыза Ташделен (Ali Rıza Taşdelen)