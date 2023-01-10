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Деловая газета "Взгляд"

Россия и Африка помогут друг другу в борьбе против Запада

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Россия подтвердила свою репутацию в Африке, спасая местных жителей от голода
Россия подтвердила свою репутацию в Африке, спасая местных жителей от голода.
Источник изображения: REUTERS

В 2022 году Запад получил неприятный урок от бывших колоний – страны Африки устранились от антироссийских санкций. Более того, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались французской зоной влияния. С другой стороны, в регионе растет военное и экономическое присутствие Китая. Какие меры необходимо предпринять России в 2023 году, чтобы укрепить свои позиции на Черном континенте?

В последнее воскресенье 2022 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил: он согласен с предложением президента Владимира Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Черном море. Президент Турции также сообщил: по результатам зерновой сделки 44% вывезенного с Украины зерна получила Европа и лишь 14% – страны Африки.

"Господин Путин сказал: "Давайте сосредоточимся на Африке, а не на Европе. Я готов прислать зерно бесплатно". Мы в ответ сказали: "Давайте мы переработаем зерно, которое вы пришлете, в муку на наших мельницах и отправим ее в страны Африки". Параллельно с этим о развитии экономических отношений с Африкой высказывались вице-премьер Александр Новак и глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом материк с населением 1,3 млрд человек заинтересован не только в российских зерне, нефти или трубах. "Они просят у нас технологии очистки воды, технологии по борьбе с бытовыми отходами, взаимодействие в области продуктов питания", – заявлял в этой связи советник президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Также отмечалось, что в первом полугодии 2022-го товарооборот России со странами Африки вырос более чем на треть.

На этом фоне в Москве не раз отмечали, что Запад стремится вернуть на континенте колониальный порядок через прямое военное давление, а также за счет поддержки сепаратизма и терроризма. Кроме того, европейские лидеры на регулярной основе позволяют себе экстравагантные заявления, которые вызывают бурю негодования. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель в декабре сказал, что его возмутили плакаты и митинги в поддержку Владимира Путина в Африке.

"Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: "Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!" Это шокирует", – уточнил Боррель. При этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин.

"Боррель – большой, крупный политический деятель современности. Так о Брежневе когда-то говорили", – пошутил в ответ российский лидер. В реальности же в Африке не только знают, где находится Россия, но и роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма.

"Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную.

У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами и они продолжаются", – отметил Путин. Президент подчеркнул, что если бы на Западе знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся ее народы, то не мешали бы поставке туда российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге и урожай в африканских странах, и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти.

Отдельной строкой идет сотрудничество между Россией и странами континента в вопросе экспорта вооружений. "Спрос на нашу продукцию растет, потому что местные специалисты понимают, как с ней обращаться. В ответ мы можем закупать больше местных сельхозтоваров, которые не растут в России из-за климатических условий", – сказал газете ВЗГЛЯД военный переводчик, африканист Андрей Есипов.

И если сейчас российские и американские позиции на африканском оружейном рынке примерно одинаковы, то в будущем страны континента сделают ставку на российские образцы техники, включая самолеты новых поколений, современные танки и ЗРК.

При этом Пентагон рассматривает Россию (наряду с Китаем) угрозой американским интересам в регионе.

Если Китай "ежедневно наращивает свое присутствие на континенте", используя экономические инструменты, то Россия продолжает продавать вооружения африканским странам и якобы задействует "наемников по всему континенту", сказал шеф Пентагона Ллойд Остин на саммите "США – Африка".

Эти опасения не беспочвенны, но действия африканцев вызваны бесцеремонным поведением Запада. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в январе 2022 года новые власти Мали потребовали вывести французские войска со своей территории и обратились к ЧВК "Вагнер" с просьбой помочь в борьбе с терроризмом и джихадизмом. В августе французы покинули Мали.

В сентябре в соседней Республике Нигер проходили манифестации под лозунгами "Франция – вон!" и "Да здравствует Путин и Россия!" В октябре пророссийскими выступлениями и требованием прекратить французское вмешательство было охвачено государство Буркина-Фасо. Затем, уже в январе 2023 года, Париж допустил вывод спецназа из столицы Буркина-Фасо. На этом фоне в Эритрее заявили о снижении влияния Франции и других стран Запада в Африке.

Кроме того, африканские страны в большинстве своем не поддерживают антироссийские санкции, отмечала в середине декабря Washington Post. Поэтому неудивительно, что Запад в общении с африканскими странами все чаще начинает использовать не только "пряник" (на саммите "США – Африка" были обещаны финансовая помощь на 55 млрд долларов и прием Афросоюза в Большую двадцатку) – но и "кнут". Именно так можно воспринять показательное нападение на российского эмиссара в ЦАР Дмитрия Сытого.

При этом конкурировать за Африку России приходится не только с Западом, но и с Китаем, в том числе на рынке вооружений. Как пишет Foreign Affairs, Китай планирует доминировать на рынке вооружений "экономкласса", продавая аналоги танков Т-72, самоходок "Гвоздика" и комплексов С-300. "Нам есть над чем работать: конкуренцию с Китаем по многим направлениям мы не выдерживаем. Объемы торговли до сих пор являются несопоставимыми", – отмечает африканист Александр Зданевич.

С другой стороны, Россия может обойти Китай в вопросах разработки полезных ископаемых, что подразумевает под собой поставку грузового транспорта. "Мы можем помогать африканцам в определенных областях, предоставить те же КАМАЗы. Это повлечет за собой обслуживание, поставку запчастей, создание сервисных центров", – заметил Есипов.

Еще одно направление сотрудничества, вызванное переделом африканского рынка, связывают с реализацией "зерновой сделки". "Помимо этого, мы нарастили товарооборот со странами Африки и за счет поставок удобрений, – отметил Зданевич.

Однако в вопросах военно-технического и минерально-сырьевого сотрудничества большие надежды возлагаются на результаты саммита "Россия – Африка" в 2023 году.

Саммит, напомним, намечен на июль и должен стать продолжением тренда, заданного на первом саммите, который прошел в Сочи в 2019 году. В частности, должны проясниться пути сотрудничества с теми странами, которые пытаются восстановиться после разрушительных конфликтов, вызванных ошибками западной дипломатии.

По словам Зданевича, Африка очень разнообразна: на восточных рубежах все стабильно, а на севере континента – в Магрибе, например, ситуация крайне неустойчива. У всех региональных игроков свои потребности и запросы – ко всем нужен индивидуальный подход.

На данный момент Россия хорошо представлена в Центральной Африке, имеются неплохие шансы закрепиться в западноафриканских странах. Налажено взаимодействие с одной из самых развитых стран континента – ЮАР, которая с января председательствует в БРИКС. Кроме того, с ЮАР возможно развитие отношений в сфере ядерной энергетики. "Это было бы колоссальным прорывом", – считает Есипов.

Политическое руководство ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамофосой относится лояльно к России, однако эта лояльность сталкивается с противодействием западных держав. Сейчас ЮАР лидирует по добыче золота, урановых руд, алмазов и платины. При этом многие полезные ископаемые законтрактованы и добываются с участием иностранных фирм.

Учитывая жесткую конкуренцию со стороны Китая и Запада, Россия могла бы укрепить позиции в регионе за счет своего военного присутствия, отмечает Есипов. Подобно тому, как Китай создал форпост на континенте, развернув базу в Джибути на Красном море, аналогичным образом могла бы поступить и Россия, полагает африканист.

"Дружественные страны типа Мозамбика и Анголы были обязаны нам в свое время, но России сподручнее создать базу на Красном море, в районе архипелага Дахлак между Эритреей и Йеменом, – пояснил Есипов. – В советское время туда заходили наши военные корабли, завозились материальные средства, работали специалисты. Это было важно, потому что в случае глобального конфликта сразу перекрывалось бы Красное море в его узкой части. По сирийскому Тартусу, где уже находится российская база, видно, что там обеспечена политическая стабильность".

Схожего мнения придерживается и Зданевич. "Вопрос с военным базированием в Африке сложен. В глобальном плане присутствие в двух океанических зонах – дело хорошее. В советский период у нас было несколько баз на континенте. Кстати, с тех пор союзнические отношения со странами Африки до сих пор присутствуют: вспомните Анголу или Мозамбик", – напомнил специалист.

"Если мы возвращаемся к логике холодной войны, то без военных баз в Африке не обойтись. ЧВК могут нам помочь закрепить присутствие, но необходима комплексная работа. Военные базы – это материально-технический уровень присутствия, а ЧВК – тактический уровень. Важно, чтобы они дополняли друг друга", – отметил Зданевич.

Одновременно России стоит предпринимать миротворческие усилия по урегулированию конфликтов на континенте, где идет несколько войн большей или меньшей интенсивности, полагает Есипов. Он упомянул Эфиопию и Южный Судан.

"Россия может выступить посредником, потому что находится в хороших отношениях с руководством Египта, Судана и Эфиопии в силу исторических условий, – заметил эксперт-африканист. – Мы можем предоставить оборонительную технику, обучать специалистов. Там, где конфликты, наше вооружение показало себя прекрасно. Поэтому мы можем выступать не просто в роли посредников и медиаторов в этих конфликтах".


Евгений Поздняков, Михаил Мошкин

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Страны
Ангола
Буркина-Фасо
Джибути
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