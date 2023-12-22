«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51

Источник изображения: topwar.ru

Венгерское руководство решило войти в программу создания танка Panther KF51, которая реализуется немецким концерном Rheinmetall. На текущем этапе совместной работы, участие в которой примет и местная оборонка в лице холдинга N7, Будапешт выделяет €288 млн.

Новая машина станет самым совершенным танком в мире

- отметили в связи с этим событием в Rheinmetall.

Как указывается в издании Defensa, на данной стадии работ планируется оснастить танк 120-мм пушкой L55A1 от Rheinmetall, которая уже устанавливается на последние модификации Leopard 2. При этом Panther получит автомат заряжания, в то время как конструкция башни позволит снарядить ее в перспективе новым 130-мм орудием.

Panther KF51 создается на базе шасси от БРЭМ Buffalo. Танк получает новые средства защиты, в частности, КАЗ StrikeShield, что позволит уменьшить массу машины [видимо, за счет снижения бронирования]. Основной экипаж будет представлен 3 бойцами (командир, наводчик и водитель). В дополнение к ним будет действовать оператор подсистем, находящийся на месте в левой стороне передней части. Хотя вместо него может работать командир роты или батальона, выбравший танк в качестве мобильного КП.

В соответствии с текущей концепцией, полная масса Panther должна составить 59 тонн, максимальная скорость 70 км/ч и 30 км/ч при заднем ходе, запас движения более 500 км, разгон от 0 до 40 км/ч за 8 сек. Машина должна быть способна преодолевать: без подготовки брод глубиной 1,2 м, поперечные уклоны 30% и продольные уклоны 60%, ров глубиной 2,5 м, не прекращая своего марша.

Источник изображения: topwar.ru

В перспективе танк должен получить 130-мм пушку L52 от Rheinmetall, спаренную с пулеметом кал. 12,7x99 мм; телеуправляемую башню Natter RCWS, которую можно будет снарядить различными типами пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов, а также пусковой установкой для запуска барражирующих боеприпасов UVision Hero-120.

В части средств поражения ставка делается на новые многоцелевые и кинетические снаряды, эффективная дальность которых составит более 1500 метров [для поражения пехоты и легкой бронетехники]. В борьбе с танками Panther сможет вести огонь на дистанции более 3,5 км, пробивая при этом 1000 мм броневой стали.

При тестовых отстрелах с L52 снаряды весом около 30 кг выходили с начальной скоростью около 1800-1900 м/с., что обеспечило высокую точность: разброс при 4 выстрелах на расстояние в 1 км составил всего 30 см. Автомат заряжания у L52 включает два магазина общей емкостью 20 боеприпасов, время перезарядки составляет 3 секунды.

Огневую мощь дополняет спаренный с L52 крупнокалиберный пулемет, который благодаря своим автоматизированным функциям позволяет поражать различные типы целей на дистанциях около 1000 м и имеет боекомплект не менее 1250 патронов. Башня Natter может снаряжаться пусковой установкой AMP (Advanced Mission Pod), рассчитанной на запуск 4 дронов Hero-120 (в роли камикадзе или разведывательных БПЛА в зависимости от начинки) либо двух ПТУР NLOS. Также ее можно использовать для размещения лазерной установки мощностью от 4 до 10 кВт.