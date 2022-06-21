Главным "гвоздем" прошедшей с 13 по 17 июня 2022 года в Ле Бурже (Франция) очередной оборонной выставки Eurosatory 2022 стала презентация германской группой Rheinmetall своего перспективного основного танка KF51 Panther. В сетевом издании EDR On-Line журнала "EDR Magazine" опубликован небезынтересный материал Paolo Valpolini "Rheinmetall’s first MBT: the Panther" с подробностями проекта KF51 Panther.

Перспективный танк KF51 Panther германской группы Rheinmetall (с) Rheinmetall

В последние годы выставка Eurosatory ознаменовалась представлением новых бронированных гусеничных машин производства Rheinmetall. Вслед за 30-тонной бронированной машиной KF31, настала очередь 40-тонной БМП KF41, стартовым заказчиком которой стала Венгрия, программа которой в настоящее время идет полным ходом и которая участвует в тендерах в других странах.

После необычного четырехлетнего перерыва из-за пандемии, на парижской выставке 2022 года появилась новая "KF" - KF51, аббревиатура, означающая KettenFahrzeug, то есть "гусеничная машина", номер, показывающий массу, был увеличен до следующего уровня, то есть имеется в виду класс 50 тонн.

Однако индекс KF51 продержался недолго, так как в 2 часа первого дня выставки он превратился в название Panther. "Это первый основной танк, полностью разработанный Rheinmetall", - сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер на церемонии презентации, подчеркнув, что Panther "изменит правила игры на поле боя будущего". Огневая мощь, защита и цифровизация были перечислены в данном порядке генеральным директором Rheinmetall, который подчеркнул важность сети в распространении информации от солдат к платформам и наоборот. "Мы также смотрим в перспективе на автономный привод", - добавил он.

Panther основан на элементах подвижности [ходовая часть, двигатель и трансмиссия] танка Leopard 2, но остальная часть корпуса и, конечно же, башня совершенно новые. "Наша цель состояла в том, чтобы значительно увеличить боевую мощь, повысить живучесть и добавить цифровую магистраль", - рассказал EDR On-Line директор по продуктовому портфелю гусеничных машин в Rheinmetall Landsysteme Александр Курт. На презентации в Париже EDR On-Line стало известно, что в перспективе Panther будет оснащаться новым, возможно, более мощным и менее прожорливым двигателем.

Полностью новым основным компонентом является башня, вооруженная недавно разработанной 130-мм пушкой, являющейся ключом к значительному повышению поражающего воздействия. "Мы стремимся доставить к цели энергию 18-20 МДж, - пояснил EDR On-Line старший вице-президент BU Weapons and Munition и глава продуктового портфеля Direct Fire Кристоф Хенсельманн, добавляя, что это был уровень, достигнутый в прошлом в 140-мм пушке FTMA (Future Tank Main Armament), разработанный RGR Armament GmbH, - совместным предприятием, созданным тогдашней GIAT Industries из Франции (ныне Nexter), Royal Ordnance из Великобритании (ныне входящей в состав BAE Systems), и Rheinmetall Weapons & Munitions из Германии. Для сравнения, последняя модификация подкалиберных бронебойных 120-мм снарядов, разрабатываемых Rheinmetall, поражает цель с мощностью 12-13 МДж. Подробная информация о работах, ведущихся в Rheinmetall по новой 130-мм пушке, была предоставлена EDR On-Line ​​г-ном Хензельманном весной 2021 года. В прошлом году были внесены некоторые существенные улучшения. "Теперь у нас есть орудие 2.0, которое имеет даже лучшую точность, намного большую, чем у 120-мм пушек, что является ключевым фактором, учитывая, что перспективные танки должны будут вести огонь на вдвое большем расстоянии, чем нынешние", - объясняет г-н Хензельманн.

"Другой важный шаг вперед - это автомат заряжания, который в прошлом году был просто функциональным демонстратором, а сейчас - полностью работающим прототипом", - добавляет он. Согласно предоставленным данным, 130-мм унитарный выстрел будет иметь массу около 40 кг, а сам подкалиберный снаряд - около 32 кг. В настоящее время компания Rheinmetall произвела некоторое количество опытных снарядов, но не продолжила разработку, ожидая, что произойдет с выбором калибра. "Конечно, мы будем использовать технологии, разработанные для наших новых 120-мм бронебойных подкалиберных снарядов, в более крупном калибре, очевидно, также рассматривается осколочно-фугасный программируемый снаряд. Некоторые заказчики просили противобункерный снаряд, но мы должны учитывать, что автомат заряжания может вместить ограниченное количество выстрелов. Поэтому наличие слишком большого количества типов выстрелов может быть не оптимальным выбором. Автомат заряжания был разработан и изготовлен компанией Rheinmetall Air Defense (бывшая Oerlikon, Швейцария), и доставлен в Унтерлюсс в феврале 2022 года, где он был немедленно установлен в башне для проверки наличия проблем с интеграцией. Затем его сняли и соединили с одним из прототипов орудия, чтобы испытать беспроблемность подачи снарядов. Первый запуск собранного комплекта состоялся 27 апреля. После Eurosatory автомат заряжания снова будет установлен в башню и будет испытан на военном полигоне, чтобы проверить возможные проблемы, которые необходимо решить, чтобы отработать надежную подачу выстрелов.

"Автомат заряжания может вмещать до 20 выстрелов", - пояснил Александр Курт, добавляя, что система состоит из трех элементов, один из которых посередине обеспечивает выбор назначенных боеприпасов и их заряжание в орудие, а два боковых магазина содержат по 10 выстрелов каждый. Для их пополнения в задней части башни имеется два лотка подачи, вся операция занимает около пяти минут. При разработке Panther компания Rheinmetall внимательно рассмотрела модульность, чтобы позволить военным адаптировать танк к реальным сценариям боевых действий; например, на Eurosatory 2022 один из магазинов выстрелов был заменен на магазин с четырьмя израильскими барражирующими боеприпасами UVision HERO 120, в соответствии с соглашением, заключенным с израильским разработчиком входящей в группу Rheinmetall компанией RWM Italia. Пока неясно, насколько танковым подразделениям понадобится такая возможность. Что, безусловно, будет желательно для Panther, так это возможность взять на себя управление воздушными и наземными беспилотными средствами, которые будут запускаться с различных машин, - концепция "верного ведомого", которую рассматривают разработчики Rheinmetall. Тем не менее, Panther имеет интегрированные возможности ближней воздушной разведки: два небольших БЛА с дальностью действия в несколько километров и 30-минутной продолжительностью полета размещаются с каждой стороны башни и запускаются в случае необходимости для разведки местности перед танком. На Eurosatory можно было увидеть один из этих аппаратов с правой стороны башни. Это квадрокоптер, который также можно запускать вручную, он разработан и произведен третьей компанией в соответствии с требованиями Rheinmetall, а подразделение Electronic Solutions обеспечивает его полную интеграцию на танк.

Все это возможно благодаря новой цифровой магистрали, которая позволяет легко интегрировать дополнительные функции. Panther оснащен стандартными рабочими местами для членов экипажа, состоящими из 23-дюймового основного экрана сверху и двух 10-дюймовых экранов под ним, на которые можно выводить информацию в зависимости от роли каждого члена экипажа. Танк Rheinmetall имеет экипаж из трех человек плюс опционально еще один; механик-водитель сидит в передней левой части корпуса и имеет полную ситуационную осведомленность благодаря виртуальному обзору, обеспечиваемому внешним камерам кругового обзора. Чтобы использоваться для вождения, эта система должна иметь очень малую задержку видеоизображения, которая по данным компании Rheinmetall, составляет менее 60 миллисекунд. С правой стороны корпуса имеется дополнительное место, в котором может разместиться член экипажа, ответственный, например, за работу с беспилотными системами, или командир взвода или роты, который координирует действия подразделения. Командир танка и наводчик размещены в башне. Изначально было принято решение сохранить обитаемую башню. В настоящее время размещение наводчика несколько отличается от других танков, с целью использования установленного прицела наводчика EMES 15, что накладывает некоторые ограничения, однако, если заказчику не требуется этот прицел, то может быть принято стандартное размещение наводчика.

Нынешняя масса башни сравнима с массой башни танка Leopard 2, хотя орудие тяжелее. "Нам удалось удержать массу под контролем, - заявил Александр Курт EDR On-Line, - работая над защитой башни, которая теперь состоит из трех уровней: комплекса активной защиты, эффективного как против противотанковых ракет, так и против кинетических боеприпасов; встроенной динамической защиты; и, наконец, пассивного бронирования; а также мы добавили защиту крыши, которая основана не на динамическом решении". Поскольку малозаметность является первой защитной мерой, некоторые нераскрытые серы по уменьшению/управлению сигнатурами уже включены в проект, в то время как другие могут быть добавлены.

Непосредственная защита обеспечивается 12,7-мм спаренным пулеметом, а также дистанционно управляемым боевым модулем [Natter], который может быть установлен над башней в качестве опции, а также установкой системы Main Sensor Sleeved Armament (MSSA), позволяющей использовать командирский панорамный прицел в качестве боевого модуля с дистанционным управлением.

Цифровая магистраль соответствует стандарту NGVA (NATO Generic Vehicle Architecture), что упрощает интеграцию. В качестве примера представители Rheinmetall пояснили, что за два дня им удалось протестировать на башне два разных командирских прицела от двух разных поставщиков. Архитектура ветроники с самого начала разрабатывалась с учетом киберзащиты. В перспективе Panther получит спиральные обновления с точки зрения возможностей программного обеспечения с добавлением элементов искусственного интеллекта, цель которых состоит в том, чтобы к концу десятилетия иметь возможность автоматически обнаруживать, классифицировать и идентифицировать цель, лишь запрашивая подтверждение у экипажа для открытия огня. Элементы HUMS (Health and Usage Monitoring Systems - система мониторинга работоспособности и состояния) уже встроены в Panther.

Как уже говорилось, защита корпуса танка была модернизирована с использованием той же концепции, что и для башни, однако конструкция накладывала некоторые физические ограничения, поскольку башня Panther имеет тот же диаметр погона, что и Leopard 2. "В 2021 году мы провели обширные испытания 130-мм пушки на шасси танка Challenger, и хотя отдача была немного выше, никаких проблем с корпусом не возникло", - сказал нам Кристоф Хенсельманн.

"Мы уже смотрим на перспективу, рассматривая варианты, оснащенные необитаемой башней", - сказал генеральный директор компании на Eurosatory, добавив, что серийное производство танка должно начаться через 30 месяцев, когда Rheinmetall сочтет возможным получить первые заказы. Задержки в разработке германо-французского танка по программе Main Ground Combat System и возникающая танковая угроза на восточной границе Европы выдвигают на первый план роль танков, несмотря на явно плохие характеристики русских танков, продемонстрированные в первые два месяца войны на Украине. Инициатива Rheinmetall может быть хорошо принята. У Panther, вес которого, по оценке EDR On-Line, не превышает 59 тонн, впереди могут быть хорошие перспективы. Обозначение KF52 уже всплыло в ходе обсуждений, но это будет уже другая история.

Перспективный танк KF51 Panther германской группы Rheinmetall в экспозиции оборонной выставки Eurosatory 2022 в Ле Бурже, 13.06.2022 (с) P. Valpolini / www.edrmagazine.eu

Перспективный танк KF51 Panther германской группы Rheinmetall в экспозиции оборонной выставки Eurosatory 2022 в Ле Бурже, 13.06.2022 (с) Jakub Link-Lenczowski / MILMAG

Перспективный танк KF51 Panther германской группы Rheinmetall (с) Rheinmetall

Выстрелы перспективной 130-мм танковой пушки германской группы Rheinmetall в экспозиции оборонной выставки Eurosatory 2022 в Ле Бурже, 13.06.2022 (с) P. Valpolini / www.edrmagazine.eu

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