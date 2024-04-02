Канцлер Германии Олаф Шольц (в центре), министр обороны Борис Писториус (второй слева) в сопровождении генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера (слева) беседуют с сотрудником на будущей площадке оружейного завода, где Rheinmetall планирует производить артиллерию с 2025 года.

Глава Rheinmetall Паппергер: США не придут ЕС на помощь в случае военной угроз

США не придут на помощь Европе в случае военной угрозы, заявил FT глава Rheinmetall Армин Паппергер. По его мнению, странам ЕС нужно консолидировать предприятия ВПК, это позволит им составить конкуренцию американским производителям.

Патриция Нильссон (Patricia Nilsson)

Глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall призвал европейские страны отказаться от преференций национальным компаниям и создавать более крупные и специализированные оборонные концерны для успешной конкуренции с США.

Армин Паппергер также заявил, что если Европа хочет более тесного сотрудничества в военной сфере, странам необходимо специализироваться на конкретных видах военных технологий.

“Довольно бессмысленно выбирать не лучшую, а лишь вторую или третью технологию лишь потому, что этого хочет та или иная страна по националистическим причинам, — сказал он в интервью Financial Times. — Сейчас это самая сложная дискуссия на правительственном уровне”.

“Нам нужны крупные европейские компании”, — добавил 61-летний баварец.

Однако попытки лидеров ЕС упрочить сотрудничество в сфере обороны зашли в тупик из-за раскола в отрасли. Европейские оружейники соперничают друг с другом, военные бюджеты контролируются на национальном уровне, а отдельные страны стремятся сохранить контроль над стратегическими товарно-хозяйственными связями, заводами и рабочими местами, чтобы не лишиться технологических преимуществ.

Один из примеров успешного трансграничного сотрудничества —крупнейший в Европе производитель ракет MBDA, которым владеют совместно британская BAE Systems и европейская авиационная группа Airbus (у каждой по 37,5% акций, а остальная часть принадлежит итальянской Leonardo).

Стремление европейских стран мобилизовать свои армии стало золотым дном для компаний вроде Rheinmetall, которая производит боевые машины пехоты, беспилотники и гладкоствольные пушки для танков “Леопард 2”.

Основанная в 1889 году компания со штаб-квартирой в Дюссельдорфе вела дела с Россией до 2014 года, когда правительство Германии отозвало экспортную лицензию после того, как Кремль аннексировал Крым (западным журналистам, судя по всему, запрещено упоминать о референдуме населения полуострова, в результате которого он присоединился к России – после свержения законной власти в Киеве. – Прим. ИноСМИ).

С начала российской спецоперации на Украине в 2022 году цена акций Rheinmetall взлетела более чем в пять раз, и компания рассчитывает, что к концу 2024 года в ее портфеле скопится заказов от членов НАТО и союзников на сумму порядка 60 миллиардов евро. В прошлом месяце Паппергер продал акций на сумму почти 5 миллионов евро — это чуть более 6% от его доли в компании.

Rheinmetall вынашивает честолюбивые планы дальнейшей консолидации обширной оборонной промышленности региона. В прошлом году компания завершила поглощение испанского конкурента Expal за 1,2 миллиарда евро, укрепив лидирующие позиции в цепочке поставок боеприпасов. 18 марта она согласилась приобрести голландского производителя беспилотных наземных транспортных средств Reeq за неназванную сумму.

Паппергер, фигура громогласная и весьма противоречивая для отрасли, привыкшей не привлекать к себе излишнего внимания, также призвал ЕС рассмотреть вопрос об аналоге израильской системы ПВО “Железный купол”. Кроме того, он с оптимизмом смотрит на военное пробуждение Германии с началом украинско-российского конфликта — или “Поворотный момент”, по выражению канцлера Шольца. Недавно Rheinmetall хватило одного лишь текстового сообщения от министра обороны Бориса Писториуса, чтобы принять решение о наращивании производства, похвалился Паппергер немецкой газете Der Spiegel ранее в этом году.

И если другие немецкие оборонные подрядчики сетуют на отсутствие конкретных заказов из Берлина, то Rheinmetall, по словам Паппергера, наоборот, стремительно наращивает мощности: в следующем году благодаря инвестициям в новые производственные линии, одобренным еще до начала конфликта, компания будет производить по 700 000 артиллерийских снарядов в год по сравнению с всего 70 000 до 2022 года.

“Я всегда считал, что жизнь — опасная штука, а мир полон угроз”, — сказал Паппергер, который работает в Rheinmetall с 1990 года. “Вот почему мы не тянули с инвестициями”, — добавил он, отметив капитальные вложения в Венгрии, Австралии и Великобритании.

Он добавил, что локализация и наращивание производственных мощностей в ряде стран имеет решающее значение для будущих заказов. “Надо же чем-нибудь поделиться со странами... Вот что мы сейчас обсуждаем с премьер-министрами”, — сказал он.

Если Дональд Трамп станет президентом США, “нажим на Германию усилится”, признал Паппергер, но гонка за восстановление военной мощи страны продолжится в любом случае, кто бы ни обосновался в Белом доме.

“США больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе, — сказал он. — Если крайне рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется в полном одиночестве”.

В последние десятилетия европейские лидеры считали само собой разумеющимся, что США придут континенту на выручку в случае военной угрозы, но рассчитывать на это больше нельзя, — считает Паппергер. США, где законодатели-республиканцы заблокировали военную помощь Украине, выслали “очень четкий сигнал”: “Мы за вас вечно платить не намерены”.

Но оборонный потенциал США столкнулся с собственными проблемами, и Паппергер отметил ширящийся политический раскол. “Главная задача будущего президента США — это сблизить обе партии. Будет плохо, если в крупнейшей экономике и крупнейшей военной державе мира воцарится раскол”, — заключил он.