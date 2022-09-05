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Газета.ru

«Немецкий щит». Из-за Украины Берлин хочет создать единую ПВО в Европе

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Источник изображения: Wikimedia Commons

Экс-полковник Генштаба Ходаренок рассказал, зачем Германия создает общую европейскую ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие годы страна потратит «существенные средства» на модернизацию системы противовоздушной обороны континента, предлагая другим странам ЕС «участвовать в работе по созданию общей ПВО». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, зачем это нужно Берлину и к чему приведет.

На этой неделе в столице Чешской Республики в Карловом университете канцлер ФРГ Олаф Шольц озвучил взгляд правительства Германии на обновленную систему ПВО Европейского союза.

Официальные представители Бундесвера уже говорили о концепции «Германского щита» с различными мерами противодействия средствам воздушного нападения на разных высотах - предельно малых, средних, больших и в стратосфере.

В качестве автоматизированной системы управления в этой связи предлагаются разработки концерна Airbus - Airbus' Surface-to-Air Operations Center battle management system (SAMOC).

Система SAMOC, по мнению специалистов, сможет объединить компоненты сил и средств ПВО из государств-участников НАТО и стран, не входящих в НАТО. Текущие страны-эксплуатанты подобной системы - Германия, Венгрия и Саудовская Аравия.

Немецкие и голландские военные ведомства объединили свои средства ПВО во время предыдущих учений. Олаф Шольц в своем выступлении в Карловом университете упомянул Польшу, страны Балтии, Чехию и скандинавские государства в качестве возможных участников для последующей интеграции.

Ранее в этом году официальные лица ВВС Германии дали старт закупкам «систем верхнего уровня» - противоракетных комплексов типа Arrow-3 производства Israel Aerospace Industries.

Этот ПРК предназначен для уничтожения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет в заатмосферном пространстве и поражения космических аппаратов на низких околоземных орбитах. Правда, до настоящего времени система так и не поступила на оснащение Бундесвера.

Что касается «нижнего уровня защиты», германские компании Rheinmetall, Hensoldt и DiehlDefense в прошлом году объединились в кооперацию соисполнителей, основанной на производстве зенитной ракетной системы Diehl Iris-T SLM.

Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) и другие предприятия в этой связи также начали рекламировать и предлагать высокомобильные зенитные ракетные системы и комплексы, специально ориентированные для противоборства с небольшими беспилотными летательными аппаратами.

В сегменте ЗРК/ЗРС средней дальности, предназначенных для борьбы с аэродинамическими целями типа пилотируемой авиацией и тактическими баллистическими ракетами, Германия стремится также взять на себя лидирующую роль, заменив американские ЗРС Patriot собственной разработкой под названием TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem).

Однако в прошлом году программа была закрыта из-за опасений, что необходимые инвестиции в ее разработку и серийное производство приведут к оттоку средств, предназначенных для создания систем для борьбы с БЛА.

Последствия этого решения могут подорвать устремления Германии занять лидирующие позиции в области систем противовоздушной обороны.

Поскольку Берлин решил отказаться от создания собственной перспективной системы ПВО типа TLVS, другие страны начали искать поставщиков зенитного ракетного вооружения на стороне или просто заказывали модернизацию у США имеющихся у них на оснащении ЗРС Patriot.

Не приходится сомневаться, что на пересмотр и уточнение взглядов немецкого руководства на создание системы противовоздушной обороны европейского континента определяющее влияние оказал опыт боевых действий, полученный в ходе проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Для успешного осуществления любой наступательной/оборонительной операции надежное прикрытие группировок войск и важнейших инфраструктурных объектов всеми возможными силами и средствами ПВО и раньше считалось одним из важнейших условий, но на фоне событий на Украине значение войск ПВО выросло кратно.

Особенно остро стоят сегодня вопросы борьбы со снарядами и управляемыми ракетами РСЗО и беспилотными летательными аппаратами.

В этой связи можно смело утверждать, что Берлин может в ближайшее время реанимировать программу TLVS.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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