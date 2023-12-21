Rheinmetall разработает танк KF51 "Пантер" для ВС Венгрии

ЦАМТО, 20 декабря. Компания Rheinmetall объявила о подписании с правительством Венгрии контракта на совместную разработку танка KF51 "Пантер" вплоть до стадии производства.

Соглашение было подписано в Залаэгерсеге (Венгрия).

Стоимость контракта на разработку KF51 составляет около 288 млн. евро. Согласно условиям соглашения, планируется собрать, испытать и сертифицировать демонстрационный образец, что откроет путь к серийному производству. В рамках проекта Rheinmetall будет сотрудничать с государственной венгерской холдинговой компанией N7, которая также владеет 49% акций в совместном предприятии Rheinmetall Hungary.

По заявлению Rheinmetall, KF51 должен стать самым современным основным боевым танком в мире. Он установит новый стандарт боевой эффективности механизированных формирований, обеспечивая высокую степень адаптивности в перспективе. В то же время, компания намерена расширять возможности совместного предприятия Rheinmetall Hungary и укреплять национальный оборонно-промышленный потенциал Венгрии.

Как заявлено, Венгрия и Rheinmetall будут совместно разрабатывать и готовить к серийному производству танк нового поколения, концепцию которого компания Rheinmetall впервые представила на выставке Eurosatory 2022. В отличие от демонстратора, KF51 "Пантер EVO" будет вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 производства Rheinmetall, которая также используется в последних вариантах "Леопард-2". Это обеспечит унификацию с существующим парком венгерских танков и упростит логистику. ОБТ KF51 "Пантер EVO" будет оснащен автоматом заряжания. Более того, конструкция башни позволит установить новую 130-мм пушку разработки Rheinmetall в перспективе.

Panther K51 будет обладать высокой степенью цифровизации и сетевых возможностей. Кроме того, для "Пантер" разработана комплексная системы защиты StrikeShield с оптимальной массой. Шасси создано на базе бронированной ремонтно-эвакуационной машины Buffalo, поставляемой компанией Rheinmetall. В сочетании с малым общим весом танка это способствует высокой мобильности KF51 "Пантер", а также упрощению логистики, технического обслуживания и обучения благодаря сходству с семейством "Леопард-2".

Экипаж KF51 "Пантер" состоит из трех человек: командира, наводчика и водителя. В передней части корпуса слева имеется дополнительное, четвертое, рабочее место для оператора вооружений, БЛА или ДУМ, либо для размещения командного состава подразделения (командира роты или командира батальона).