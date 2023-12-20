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ТАСС

Источник: в России создают надводный дрон с опцией увеличения полезной нагрузки до 100 кг

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Беспилотный подводный аппарат Orca
Беспилотный подводный аппарат Orca.
Источник изображения: lenta.ru

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, дальность работы беспилотника составит до 20 км

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты ведут разработку надводного ударного беспилотного дрона, оснащенного полезной нагрузкой до 10 кг с возможностью ее увеличения до 100 кг. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Надводные катера, которые применяют сейчас Вооруженные силы Украины, это дорогие натовские решения. Кроме того, у противника этих надводных катеров не так много, как бы им хотелось. Наше решение будет значительно дешевле и делается с учетом локализации производства на территории России. При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащен полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика", - отметил источник.

Дальность работы надводного дрона составит до 20 км. "В проекте собраны лучшие идеи российского судомоделизма. Корпуса наших катеров будут из композитных материалов, но не из углеволокна, то есть карбона, поскольку его видно в радары. Мы используем, скажем так, другие композитные материалы", - заявил собеседник ТАСС.

Официальные испытания новых надводных катеров планируется провести в феврале 2024 года. "Будет создана платформа, проведены официальные испытания. По итогам этих испытаний станет понятно, какое техническое действующее решение отвечает сегодняшним потребностям нашей армии и флота", - уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в России ведется создание подводного дрона с полезной нагрузкой до 5 кг и дальностью работы до 1 км. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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