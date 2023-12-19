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Военное обозрение

Западная пресса: Прогноз по прибыли американских военно-промышленных компаний повышается из-за войн в разных частях планеты

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные конфликты на Украине, на Ближнем Востоке и в других уголках планеты способствуют росту прибыли американской оборонной промышленности. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По утверждению западной прессы, прогноз по прибыли американских военно-промышленных компаний повышается.

Сейчас американские оборонные компании прогнозируют, что в 2024 году сохранится высокий спрос на вооружение и боеприпасы. В первую очередь, они ждут заказов от американской администрации и ближайших союзников США. Если спрос на средства противоракетной обороны вырастет с 550 до 650 ракет в год, то только по одной ракете продажи вырастут на 400 миллионов долларов в год.

Военно-промышленные компании будут вкладываться не столько в разработку новых систем, сколько в производство старых, уже проверенных вооружений и боеприпасов. Это приведет к дополнительному росту прибыли. Финансисты считают, что стоимость акций крупнейших оборонных компаний США продолжит рост в новом году. В частности, дается прогноз, что компании Lockheed Martin (LMT.N), General Dynamics будут продавать акции дороже на 5-7%.

Как утверждает исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности США Эрик Фэннинг, к моменту начала специальной военной операции ВС РФ на Украине запасы оружия у Вашингтона не были полными. Сейчас они нуждаются в пополнении, так как США передали много вооружений и боеприпасов Украине. Тем более, что напряженность в мире растет – и не только на востоке Европы, но и в Юго-Западной Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и даже в Латинской Америке.

Американские корпорации заявляют о предстоящем расширении производства. Например, компания Boeing собирается в ближайшие годы расширить производство на заводе в штате Алабама. Компания Northrop также анонсирует рост производства в связи с увеличением спроса на ракетные двигатели и боеголовки для реактивных систем залпового огня, активно используемых ВСУ в ходе вооруженного конфликта на Украине. Еще одна компания, Lockheed Martin, производит 10 000 ракет в год и увеличивает производство до 14 000 ракет в год. Стоимость каждой ракеты составляет 148 тысяч долларов.

Каждый дополнительный день конфликта на Украине заставляет украинскую армию использовать боеприпасы и, соответственно, повышает количество заказов у американских оборонных компаний. Тем более, что в 2024 году администрация США уделит приоритетное внимание именно заказам снарядов и ракет.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
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