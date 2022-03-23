Воздушный шпионаж

США максимально используют ситуацию на Украине для наработки опыта работы самолетов РТР и РЭБ против ВКС РФ

Небо Европы, а точнее – стран, которые граничат с Белоруссией, Украиной и Молдавией, патрулируют разведывательные самолеты. А в воздухе постоянно висят топливозаправщики НАТО разных типов. Мониторинг маршрутов военных самолетов альянса в течение двух последних недель показывает, что с момента начала спецоперации российских ВС на Украине для самолетов НАТО четко определены районы патрулирования и разведки. На ресурсе Flightradar можно в любое время найти маршруты полетов этих самолетов. Обычно они имеют только буквенно-цифровой позывной. Аэродром посадки не указывается, а пункт вылета или обозначается, или же его можно отследить по траектории на карте.

Что ищут самолеты НАТО вдоль границ России

Флайтрадар – онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени отслеживать перемещения всех самолетов и вертолетов в мире, если на борту включен транспондер типа ADS-B. На ресурсе можно проследить координаты воздушного судна, высоту и скорость полета, маршрут и точку вылета. Также указываются тип ВС, бортовой номер, принадлежность к стране и авиакомпании, место посадки. Можно также посмотреть архивную запись полета того или иного ВС.

Основные участки патрулирования разведчиков и заправщиков – центральные районы Польши, приграничные районы Польши и Румынии с Белоруссией и Украиной, а также приграничные районы Румынии и Молдавии. И конечно, Прибалтика. Но самое интересное то, что в районах города Брашов в Румынии и между польскими городами Люблин, Радом и Ченстохова постоянно барражируют топливозаправщики НАТО – KC-135, Airbus A330 и KC-10.

Еще в небе Румынии и Польши постоянно курсируют всевозможные «грузовики» ВВС НАТО. У границ Украины и Белоруссии летают многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60M Blackhawk американской армии. За последние несколько дней в этой части Европы были замечены украинские транспортники, совершающие челночные полеты из столицы Украины и Ужгорода на авиабазы «Шяуляй» (Латвия) и «Эмори» (Эстония).

Кто такие заправщики

По американской классификации буквы KC обозначают воздушный топливозаправщик на базе военно-транспортного или гражданского самолета.

Американский KC-135T Stratotanker – топливозаправщик на базе транспортного четырехдвигательного самолета C-135 Stratolifter, созданного еще в начале 50-х годов.

Заправщик способен отдать более 90 тонн топлива. На базе C-135 создан также известный пассажирский Boeing-707. Но главная переделка ветерана C-135 – это, конечно же, разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint.

“Командование объединенных сил НАТО в Европе и американское командование максимально используют ситуацию на Украине для наработки опыта работы РТР и РЭБ против российских ВС и ВКС”

Американский McDonnell Douglas KC-10A Extender – заправщик на базе пассажирского трехдвигательного самолета McDonnell Douglas DC-10. Кстати, KC-10 может работать и в качестве транспортного самолета, перевозя свыше 75 человек и около 76,5 тонны груза.

Европейский Airbus KC2 Voyager создан на базе пассажирского A330-200 по программе MRTT (Multi Role Tanker Transporter). Он способен дозаправлять одновременно два самолета. A330 MRTT несет 110 тонн топлива и может при этом взять на борт 45 тонн груза дополнительно. KC2 оборудован как штанговой системой заправки, так и системой «шланг-конус». Он имеет подфюзеляжные (Cobham 805E) и подкрыльевые (Cobham 905E) заправочные агрегаты. Более того, он оборудован установкой UARRSI для заправки самого себя от другого заправщика.

Для чего могут барражировать в приграничных пространствах топливозаправщики НАТО? При ведении боевых операций они заправляют тактические истребители для увеличения их радиуса действия и продолжительности работы непосредственно в районе боевых действий. Одна из главных функций заправщиков – дозаправка дальних стратегических бомбардировщиков, работающих с удаленных от места конфликта баз. Дозаправка увеличивает дальность их действия для нанесения ударов в стратегических тылах и для возврата на свою базу.

Теперь о разведчиках. Маршруты их полетов четко обозначают районы интересов натовских военных.

Разномастные разведчики

В приграничных районах работают тяжелые, средние и малые разведчики, самолеты РЭБ и прочая «летающая электроника». Начнем с больших.

Boeing RC-135V Rivet Joint американских ВВС с позывным JAKE11 (регистрационный номер 64-14844) работает по вытянутому маршруту в Польше. Первый круг он делает, полностью облетая Калининградскую область через Клайпеду, Каунас и Гданьск. Затем он занимает зону патрулирования с севера на юг вдоль белорусской и украинской границ.

RC-135 – основной самолет радиотехнической разведки ВВС США. Он может проводить разведку во всех радиодиапазонах и пеленговать работу РЛС ЗРК и ПВО. Пролетая вдоль линии Белосток – Люблин – Жешув, он сканирует территорию Белоруссии и Украины. Максимальное приближение разведчика к границе Беларуси около Бреста составляет примерно 100 километров. Высота полета оптимальная для патрулирования и сканирования – около девяти-десяти тысяч метров. Конфигурация полета разведчика показывает, что его интересуют стационарные и подвижные военные объекты западных районов Беларуси и Украины. Скорее всего американцы делятся разведданными со своими младшими партнерами – ВСУ, а также мониторят обстановку в своих интересах. Самолет радиоразведки также может пеленговать и передавать данные об узлах связи, КП, пунктах ПВО и выдавать данные целеуказания наземным и воздушным средствам поражения.

Самолет RC-135 – это мобильный воздушный разведцентр. 12–16 операторов с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО. Три оператора системы AEELS (Automatic Electronic Emitter Location System) отслеживают местоположение систем ПВО и самолетов на нужном участке. Семь офицеров разведки мониторят радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования. И еще на борту работают три аналитика воздушной и наземной обстановки и один оператор-шифровальщик по передаче данных на наземный (воздушный) координационный штаб.

Основой бортового радиоэлектронного оборудования RC-135 являются комплексы радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Один из них предназначен для перехвата, расшифровки и аналитической оценки радиопереговоров противника, перехвата пакетов данных противника с информацией о тактической обстановке, передаваемых по защищенным каналам между надводными, наземными и воздушными боевыми единицами.

Фото: google.com

К примеру, комплекс РЭР 85000, известный под индексом ES-182 MUCELS (Multiple Communication Emitter Location Systems), может перехватывать радиоканалы передачи информации о воздушной обстановке от самолетов ДРЛОиУ А-50 к терминалам потребителей (Су-27СМ/30СМ и Су-35С). Аппаратура комплекса ES-182 имеет среднюю дальность обнаружения и перехвата сигнала порядка 900 километров. Но скорее всего возможностей ее расшифровки пока нет. Ввиду применения ВС РФ режима псевдослучайной перестройки рабочей частоты операторам-дешифровщикам и дешифровальному ПО бортовых рабочих терминалов RC-135 такие возможности недоступны.

Lockheed EP-3E Orion. Базовым для него стал самолет патрульной авиации ВМС США P-3 Orion. А для него в свою очередь прототипом послужил пассажирский самолет фирмы Lockheed L-188 Electra, который был выпущен еще в 1957 году.

Позволим себе небольшое отступление от основной темы. Американцы постоянно используют самолеты, выпущенные в 50–60–70-х годах. Возрастные самолеты модернизируют, оснащают современными двигателями и БРЭО, продляют ресурс и продолжают эксплуатировать. Можно привести множество примеров, например стратегический бомбардировщик на базе ветерана многих войн B-52 или все те же RC и KC на базе C-135 50-х годов разработки.

Вернемся к разведчику Orion. EP-3E стал стандартным самолетом радиоэлектронной разведки большого радиуса действия авиации ВМС США. Основным оборудованием самолета является комплекс РЭБ AN/ALR-76/504 с аппаратурой радиотехнического противодействия ESM, системой предупреждения об облучении РЛС Radar Warning Receiver (RWR) и комплексом радиотехнической разведки Electronic Intelligence (ELINT).

Так же в состав оборудования входит система электронного обнаружения AN/ALR-66A/B(V)3 в комплексе с EP-2060 Pulse Analyzer, система РТР противодействия AN/ALQ-78A. Экипаж самолета состоит из двух сменных основных экипажей и 15 операторов.

Чем опасны воздушные шпионы

В течение проведения спецоперации авиация РФ использует средства обмена тактической информацией. Они позволяют пилотам отслеживать местоположение как свое, так и других бортов в режиме реального времени на МФИ, а также получать целеуказания от самолетов ДРЛО. Эти средства используют радиоканалы, защищенные кодом и псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.

На частотные параметры работы именно этих радиоканалов и охотятся операторы самолета разведки EP-3E. Мощный комплекс РТР/РЭБ AN/ALR-76/504 для обнаружения режимов работы наземных корабельных и воздушных РЛС противника дополняется комплексом радиоэлектронной разведки AN/ALR-66A/B(V)3 с терминалом пеленгования и дешифрования защищенных каналов тактической связи EP-2060 Pulse Analyzer. С помощью этих средств операторы EP-3E могут предпринять попытку анализа наших радиоканалов для дальнейшей выработки действий по подавлению оперативно-тактической радиосвязи между самолетами и вертолетами ВКС России и самолетами ДРЛОиУ, а также наземными пунктами обмена информацией.

Операторы самолета-разведчика пытаются считать и дешифровать каналы связи, на которых работают самолеты ВКС РФ с целью их подавления в случае необходимости.

Самолет EP-3E с позывным TD45 взлетает с аэродрома Ханья (Крит) и работает вдоль границ Молдавии по маршруту Констанца – Галац – Васлуй – Сучава и обратно. По такому же маршруту работает другой разведчик – Bombardier Challenger 650 с позывным CL60. Только он делает разворот над Сучавой и уходит на запад до местечка Шимлеу-Силванией, там разворачивается и становится на обратный маршрут. Здесь же, неподалеку от маршрутов разведчиков, по траектории, вытянутой с севера на юг, патрулирует топливозаправщик ВВС США из Рамштайна Boeing KC-135T Stratotanker с позывным LAGR236.

Lockheed EP-3E Orion. Фото: airliners.net

Немного подробнее о разведчике Challenger 650 Artemis. Официально самолет не стоит на вооружении, он находится в стадии «опытной эксплуатации». И сейчас обкатывается в боевых условиях. По некоторым данным, самолеты разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis принадлежат частным компаниям, работающим на Пентагон по контракту. Всего в ВВС США два таких борта. Один с бортовым номером N488CR принадлежит компании Lasai Aviation LLC, а второй – № N9191 – Tenax Aerospace LLC. Пилоты для разведчика предоставляются компаниями по контракту с армией США, а операторы спецоборудования – офицеры разведки. Самолет призван заменить устаревший армейский разведчик Beechcraft RC-12X Guardrail. Кстати, такой и сейчас патрулирует в Латвии границу с Беларусью, долетая до Калининградской области. Позывные – YANK01 либо YANK02, авиабаза «Шяуляй».

Такая вот тенденция у командования США – переоборудовать гражданские джеты с большой дальностью и продолжительностью полета в тактические разведчики. Один такой переоборудованный Gulfsteram IV (известный коммерческий бизнес-джет компании Gulfstream Aerospace Corporation) шведских ВВС ежедневно работает в Балтийском море у границ Латвии и Литвы до границ Калининградской области (позывной SVF622, аэродром базирования Линчепинг, Швеция).

Летом 2021 года американская компания L3Harris Technologies провела первые летные испытания самолета разведки и радиоэлектронной борьбы ARES (Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System). Основные задачи, которые стоят перед экипажем самолета, – борьба с радиоэлектронными средствами противника. На борту самолета стоит комплекс HADES (High Accuracy Detection and Exploitation System – «Высокоточная система обнаружения и эксплуатации»). Набор датчиков обнаруживает наземные цели для артиллерии и баллистических ракет. ARES в режиме реального времени автоматически передает их координаты наземным артиллерийским, ракетным подразделениям и средствам, которые используют высокоточное оружие большой дальности. А это уже не просто пассивная радиоразведка, а комплекс для боевого применения.

Командование объединенных сил НАТО в Европе и американское командование максимально используют ситуацию на Украине для наработки опыта работы РТР и РЭБ против российских ВС и ВКС. Получают радиотехническую информацию о работе армии РФ. Отрабатывают варианты применения наземных ударов, включая высокоточные, а также держат под рукой топливозаправщики в небе Восточной Европы для возможной дозаправки стратегических бомбардировщиков и тактических истребителей.

Валерий Смирнов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (923) за 22 марта 2022 года