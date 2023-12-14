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ТАСС

Фрегат "Адмирал Григорович" завершил учения с ВМС Алжира в Средиземном море

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Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович".
Источник изображения: © Sputnik /

Моряки отработали пресечение нелегальных действий в море и провели совместную поисково-спасательную операцию

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Алжира в Средиземном море. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, завершил участие в международном учении "Совместные военно-морские маневры - 2023" с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики. Целью учения стала отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление сотрудничества, взаимодействия и дружественных отношений", - говорится в сообщении.

Во время морской фазы учений моряки отработали пресечение нелегальных действий в море и провели совместную поисково-спасательную операцию. От ЧФ кроме фрегата участвовали поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа, от ВМС Алжира - фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолет, поисково-спасательные вертолеты и катер.

"Перед выходом в море российские и алжирские моряки провели товарищеский футбольный матч. После завершения участия в международном учении экипаж фрегата "Адмирал Григорович" продолжит выполнять задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море", - добавили в ЧФ.

"Адмирал Григорович" - первый из трех фрегатов проекта 11356, построенных на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для ЧФ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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