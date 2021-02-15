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Интерфакс-АВН

Вооружение фрегата «Адмирал Григорович» показали командующему ВМС Пакистана

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"Адмирал Григорович"
"Адмирал Григорович".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Исламской Республики Пакистан адмирал Мухаммад Амжад Хан Ниязи посетил фрегат «Адмирал Григорович», прибывший в порт Карачи на международные учения «Аман-2021» (AMAN-2021).

«В ходе обзорной экскурсии адмирал Мухаммаду Амжаду Хан Ниязи ознакомился с основными комплексами корабельного вооружения и поисково-спасательным вертолётом Ка-27ПС», - сказано в сообщении министерства обороны РФ, распространённом в субботу.

Военно-морской флот (ВМФ) России на учениях «Аман-2021», которые стартовали 12 февраля, представлен кораблями Черноморского флота (ЧФ) – фрегатом «Адмирал Григорович», патрульным кораблём «Дмитрий Рогачёв» и спасательным буксиром «СБ-739», а также подразделением морской пехоты, отрядом разминирования и палубным вертолётом морского базирования Ка-27ПС.

Накануне Минобороны России сообщило, что учения "Аман-2021" посвящены «укреплению и развитию военного сотрудничества между странами-участницами маневров в интересах безопасности и стабильности в море». «А также - обмену опытом по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства и проведению поисково-спасательных операций на море", - говорилось в сообщении.

В манёврах "Аман-2021" "по приглашению пакистанской стороны принимают участие представители военно-морских сил 45 стран", информировало ведомство.

По его данным, в отработке морских эпизодов будут задействованы корабли ВМС Пакистана, ВМФ России и ещё шести стран, а также авиация и подразделения антитеррора.

Учения продлятся по 16 февраля в акватории Аравийского моря.

Минобороны России ранее сообщило, что "Аман-2021" - манёвры внеблоковые: страны принимают участие в них самостоятельно (по приглашению пакистанской стороны).

"Адмирал Григорович", оснащённый крылатыми ракетами "Калибр" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырёх тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат также вооружён ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.

Дмитрий Рогачёв" - новый патрульный корабль проекта 22160, который недавно вошёл в состав ЧФ.

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1135 Буревестник
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