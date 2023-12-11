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Интерфакс-АВН

Россия и Алжир провели военно-морское учение в Средиземном море

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Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота ВМФ России
Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Григорович" и корабли ВМС Алжира отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в Средиземном море в ходе международных учений "Совместные военно-морские маневры - 2023", сообщает в пятницу пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

"На выходе в море российские и алжирские моряки отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море: пиратства, незаконной транспортировки грузов, террористической деятельности, распространения оружия массового поражения и провели совместную поисково-спасательную операцию", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что морская фаза учения прошла 6-7 декабря в акватории Средиземного моря в полигонах боевой подготовки ВМС Алжира.

"От ВМС Алжира в учении принимают участие: фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолёт, поисково-спасательные вертолёты и катер. От ВМФ России - фрегат "Адмирал Григорович", поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа", - сообщили в ЧФ.

По данным флота, на период проведения морской фазы учения был сформирован единый штаб международного корабельного соединения, руководство которым осуществляли представители флотов двух государств: полковник ВМС Алжира Реббат Рашид и капитан 1 ранга ВМФ России Олег Князев.

"Итоги учения будут подведены на территории военно-морской базы Алжир в береговом штабе учения", - говорится в сообщении.

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Страны
Алжир
Россия
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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