Россия и Алжир провели военно-морское учение в Средиземном море

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Григорович" и корабли ВМС Алжира отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в Средиземном море в ходе международных учений "Совместные военно-морские маневры - 2023", сообщает в пятницу пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

"На выходе в море российские и алжирские моряки отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море: пиратства, незаконной транспортировки грузов, террористической деятельности, распространения оружия массового поражения и провели совместную поисково-спасательную операцию", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что морская фаза учения прошла 6-7 декабря в акватории Средиземного моря в полигонах боевой подготовки ВМС Алжира.

"От ВМС Алжира в учении принимают участие: фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолёт, поисково-спасательные вертолёты и катер. От ВМФ России - фрегат "Адмирал Григорович", поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа", - сообщили в ЧФ.

По данным флота, на период проведения морской фазы учения был сформирован единый штаб международного корабельного соединения, руководство которым осуществляли представители флотов двух государств: полковник ВМС Алжира Реббат Рашид и капитан 1 ранга ВМФ России Олег Князев.

"Итоги учения будут подведены на территории военно-морской базы Алжир в береговом штабе учения", - говорится в сообщении.