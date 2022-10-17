Флот отметил День командира корабля

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» несет службу в Средиземном море

Традиционно в России 8 октября отмечается День командира корабля. Праздник утвержден приказом главнокомандующего ВМФ России 18 сентября 2007 года.

Право носить знак командира, стоять на командирском мостике или в центральном посту подлодки достается не каждому. Оно дается тем, кто способен нести нелегкое бремя ответственности за принятое решение, за корабль и за экипаж. Моменту назначения на должность командира корабля предшествует тяжелейший труд, который сопряжен с постоянным повышением образования, тяготами и лишениями военной службы, с приобретением опыта руководства. Сегодня командирам кораблей приходится принимать ответственные решения, связанные с выполнением задач в различных районах Мирового океана. Для черноморцев это Азовское и Черное моря, акватории которых связаны со специальной военной операцией, а также дальняя морская зона, включая Средиземноморье и Атлантику.

На Черноморском флоте (ЧФ), которым ныне командует вице-адмирал Виктор Соколов, немало отважных, грамотных, высоко подготовленных командиров кораблей и подводных лодок. Одним из лучших признан командир фрегата «Адмирал Григорович» капитан 2 ранга Константин Аксёнов. Командует кораблем с марта 2019 года, за его плечами не один дальний поход. Причем каждый из них – знаковый для ЧФ и ВМФ.

«Адмирал Григорович» - головной корпус в «адмиральской серии» боевых кораблей, построенных Прибалтийским судостроительным заводом «Янтарь» в Калининграде по проекту 11356Р. Принят в состав ВМФ России в 2016 году, и вскоре принял участие в сирийских событиях. «Адмирал Григорович» нанес несколько ударов дальнобойными крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам незаконных вооруженных формирований, действовавшим на территории Арабской Республики.

НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК

Фрегат участвовал в международном военно-морском учении «AMAН-2021», в двустороннем учении «Аравийский муссон», впервые зашел с визитом в Порт-Судан в Красном море. «Учение «AMAН-2021» в Аравийском море проходило с 11 по 16 февраля, – рассказал Константин Павлович. – В нем участвовали корабли и суда 11 стран мира, с наблюдателями из 45 стран. Российский военный флот представлял отряд кораблей Черноморского флота, куда вошли наш фрегат, патрульный корабль (ПК) «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739. Активная фаза учений прошла в период с 15 по 16 февраля. В течение двух дней экипажи кораблей отрабатывали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, отрабатывали упражнения по противодействию пиратству с выполнением стрельб из комплексов корабельного артиллерийского вооружения. В том числе – по надводным мишеням типа «Killer Tomato» на дистанции около 5 км».

К учению «АМАН-2021» активно привлекалась морская авиация. В том числе экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота, базировавшийся на борту фрегата «Адмирал Григорович». Экипаж вертолета возглавлял капитан Денис Мавроди. Оба экипажа, вертолета и корабля, получили высокую оценку.

«Стрельбы выполнял как наш фрегат, так и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», – продолжает наш собеседник, – они прошли успешно. Главными целями учения было развитие военного сотрудничества между странами-участницами маневров в интересах безопасности в море, а также обмен опытом по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства и при проведении поисково-спасательных операций. Общее руководство отрядом наших кораблей осуществлял командир дивизии капитан 1 ранга Сергей Тронев.

Сразу после учения «AMAН-2021» прошло двустороннее учение «Аравийский муссон», в котором приняли участие ВМФ России и ВМС Пакистана. В рамках его Пакистан задействовал корабли ALAMGIR и ASLAT, со стороны Российской Федерации участвовали фрегат «Адмирал Григорович» и ПК «Дмитрий Рогачев». Чуть позже к учениям присоединились и самолеты ВВС Пакистана. Задачей являлась отработка противодействия по условному противнику как в воздухе, так и на море. Двустороннее учение было проведено для дальнейшего расширения сотрудничества наших стран.

ПОСЛАННИК МИРА

На борту нашего фрегата побывал главнокомандующий ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Амжад Хан Ниязи. «Адмирал Григорович» находился тогда в главной базе ВМС Пакистана городе Карачи. Главком ознакомился с фрегатом, выразил удовлетворение содержанием нашего корабля, которому в этом дальнем походе исполнилось пять лет. Он отметил, что экипаж российского фрегата достойно представил наш флот на учениях. От имени президента Пакистана он вручил три благодарственных адреса: экипажу, командиру фрегата и командиру отряда кораблей».

Головной корабль проекта 11356Р в Атлантике. Фото автора

Командир фрегата провел показ корабля. Прошел обмен сувенирами. Корабль достойно решал не только боевые, но и военно-дипломатические задачи. Вскоре после учений министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Исламабаде: «Россия – фактор стабильности. Не только на региональном уровне, она является фактором стабильности на международной арене».

Куреши отметил, что Пакистан хочет строить с Россией отношения доверия и дружбы и считает отношения с Москвой одним из своих приоритетов. «Пакистан намерен строить сильные многовекторные отношения с Россией, для нас это является приоритетом. Сегодня мы применяем новый подход к России», – подчеркнул он.

Нельзя не сказать и о заходе «Адмирала Григоровича» в Порт-Судан. Бевой корабль Черноморского флота впервые зашел с визитом в этот порт в Красном море. Напомним, что по соглашению России и Судана в этом порту будет создан пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Первым нашим кораблем, зашедшим сюда, оказался фрегат проекта 11356Р. «В рамках визита прошло пополнение материальных запасов фрегата, а также отдых личного состава экипажа после участия в учениях», – рассказал командир.

В Минобороны РФ подчеркнули, что нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

В Омане фрегат заходил в порт Султан Кабус, и это также способствовало установлению дружественных отношений нашей страны с южными регионами. Несколько раз «Адмирал Григорович» заходил в сирийский Тартус, прекрасно знакомый экипажу еще по прошлой боевой службе, когда выполнял задачи в акватории Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов и прошел в общей сложности более 24 000 миль. Словом, фрегат многократно выступал посланником мира и дружбы, демонстрировал Андреевский флаг на разных широтах Мирового океана.

БОЕВАЯ СЛУЖБА

«Адмирал Григорович» в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море также принял участие в контрольной проверке сил флота за зимний период. Был отработан эпизод по отражению удара крылатых ракет, выпущенных авиацией по кораблю в море. В ходе учения расчет корабельного боевого информационного поста обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчет ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками.

Для Константина Павловича это был уже третий дальний поход в качестве командира корабля. «Эта боевая служба явилась хорошей морской школой для нашего экипажа, – говорит он, – настоящей школой ратного мастерства. Мы выполняли многие задачи, в том числе осуществляли слежение за авианосной ударной группировкой ВМС США во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр», который шел в охранении крейсера и трех эсминцев. В дальней морской зоне, будучи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, мы тесно взаимодействовали с кораблями и судами трех флотов. Если говорить о Северном флоте, это фрегат «Адмирал флота Касатонов», большие десантные корабли (БДК) «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательный буксир «Николай Чикер», танкер «Вязьма». Если о кораблях Балтфлота – это БДК «Калининград» и «Королёв», корвет «Стойкий» и танкер «Лена». Ну и, конечно, корабли и суда Черноморского флота, которых было немало».

Вот таким был для командира и его фрегата 2020 год. Но еще более напряженными стали 2021–2022 годы. Тут впору говорить о походе-рекорде. Без малого год фрегат «Адмирал Григорович» выполняет задачи дальнего похода, находясь в Средиземном море.

«С ноября по декабрь 2021 года фрегат принял участие в двух международных учениях, – рассказывает командир корабля. – Одно из учений прошло совместно с ВМС Алжира, в нем участвовало до семи кораблей различного класса. Отработаны элементы слаживания, проведены тренировки по связи и маневрированию кораблей двух государств.

Второе международное учение проходило у берегов Египта. В российско-египетских учениях приняли участие более десяти кораблей. Выполнены упражнения в ходе морской фазы учений, а также при проведении практических стрельб по морским целям. По учению были отработаны действия антитеррористических подразделений двух государств при захвате судна».

В марте 2022 года фрегат «Адмирал Григорович» должен был вернуться в пункт постоянного базирования город Севастополь. Но в связи с проведением специальной военной операции и обострением военно-политической обстановки в регионе было принято решение о продлении боевой службы корабля.

В настоящее время кораблем пройдено более 53 тыс. морских миль. Это огромная цифра. По пройденному расстоянию «Адмирал Григорович» дважды обогнул нашу планету и выходит на третий круг. Он побил рекорды по нахождению кораблей Черноморского флота такого класса на боевой службе. Всего за время дальнего похода корабль провел более 300 суток в море.

В экипаже командир корабля выделил старшину команды автоматизированных систем управления радиотехнической боевой части старшего мичмана Сергея Дубцова, техника турбинной группы старшину 1 статьи Иштугана Каскинова, старшего машиниста трюмной группы старшего мичмана Дмитрия Винникова, главного корабельного старшину Беслана Хапсирокова из радиотехнической боевой части. Все моряки экипажа – контрактники, профессионалы высокого уровня.

Фрегат «Адмирал Григорович» продолжает выполнять поставленные задачи и достойно несет Андреевский флаг, представляя ВМФ России в дальней морской зоне.

Тем самым его экипаж продолжает славные традиции русского флота. Уместно напомнить, что День командира корабля выбран командованием ВМФ в честь победы в Наваринском морском сражении 1827 года. Оно велось между объединенной эскадрой России, Англии и Франции против турецко-египетского флота. Союзники разгромили османских мореплавателей, что оказало решающее влияние на исход борьбы греческого народа за свою независимость. С тех русские корабли - частные гости в портах Греции, решают вопросы в том числе и военной дипломатии.

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга в отставке.