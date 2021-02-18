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ТАСС

Корабли ВМФ России завершили участие в учениях "Аман-2021" в Аравийском море

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"Адмирал Григорович"
"Адмирал Григорович".
Источник изображения: militarynews.ru

В Минобороны сообщили, что в составе отряда находился фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-739

КАРАЧИ /Пакистан/, 17 февраля. /ТАСС/. Отряд кораблей ВМФ РФ завершил участие в морской фазе многонациональных военно-морских учений "Аман-2021". Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, в составе отряда находился фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-739.

"В течение двух дней экипажи кораблей стран - участниц военно-морских маневров отрабатывали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, выполняли действия по приему грузов с судна снабжения на ходу, а также отрабатывали упражнения по противодействию пиратству с выполнением стрельб из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения. В том числе - по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около 5 километров", - отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, в учениях принимал участие экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации и ПВО Черноморского флота, добавили в ведомстве.

Россия принимала участие в учениях по приглашению пакистанской стороны. Они проходили с 15 по 16 февраля.

Военно-морские учения "Аман-2021" являются внеблоковыми. Прибывшие на учения страны участвовали в них самостоятельно.

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