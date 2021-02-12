Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Пакистан для участия в многонациональном учении "Аман-2021"

ЦАМТО, 11 февраля. Отряд кораблей ВМФ России 11 февраля вошел в территориальные воды Исламской Республики Пакистан и затем ошвартовался в порту города Карачи – главной военно-морской базе ВМС Пакистана.

По приглашению пакистанской стороны в период с 12 по 16 февраля российские моряки примут участие в многонациональном военно-морском учении "Аман-2021", которое будет проводиться в акватории Аравийского моря.

После захода отряда кораблей в порт Карачи на борт фрегата "Адмирал Григорович" прибыл генеральный консул Российской Федерации в Карачи Александр Хозин, чтобы поприветствовать военных моряков с прибытием на учения "Аман-2021".

На первом этапе учения в период с 12 по 14 февраля российская сторона примет участие в береговой фазе учения, в которую включены планирующие конференции по согласованию порядка взаимодействия и организации связи. Также планируется участие представителей делегации ВМФ России в 9-й международной морской конференции. Морская фаза учения "Аман-2021" будет проведена в период с 15 по 16 февраля.

Целями учения "Аман-2021" является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами маневров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.

Планируется, что в учении "Аман-2021" кроме ВМФ России и ВМС Пакистана будут задействованы корабли еще пяти стран. За проведением учения будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.

ВМФ России в рамках учения представляют корабли Черноморского флота – фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-739, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и палубный вертолет морского базирования.

Военно-морское учение "Аман-2021", проводимое в акватории Аравийского моря, является внеблоковым. Все страны-участницы военно-морских учений принимают участие в учении самостоятельно (по приглашению пакистанской стороны), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.