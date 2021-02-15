Командующий ВМС Пакистана посетил российский фрегат "Адмирал Григорович"

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Командующий ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Амжад Хан Ниязи побывал на борту российского фрегата "Адмирал Григорович", который прибыл в порт Карачи на международные учения "Аман-2021" (AMAN-2021).

"В ходе обзорной экскурсии адмирал Мухаммаду Амжаду Хан Ниязи ознакомился с основными комплексами корабельного вооружения и поисково-спасательным вертолетом Ка-27ПС", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, распространённом в субботу.

В учениях "Аман-2021", которые начались 12 февраля, от России, в частности, задействованы корабли Черноморского флота (ЧФ) - фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир "СБ-739".

В манёврах "Аман-2021" по приглашению пакистанкой стороны принимают участие представители военно-морских сил 45 стран. Учения продлятся по 16 февраля в акватории Аравийского моря.

"Адмирал Григорович", оснащённый крылатыми ракетами "Калибр" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат также вооружён ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.