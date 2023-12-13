Американцы о территориальных уступках Украины: это давно пора было сделать (The Washington Times, США)

США должны смириться с тем, что Украине придется отказаться от части ее бывших территорий, цитирует The Washington Times сенатора Джея Ди Вэнса. Читатели издания поддержали конгрессмена. Киеву давно пора отдать те земли, где проживает русское большинство, подчеркнул один из комментаторов.

Сенатор Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, что официальные лица США должны свыкнуться с тем, что Украине в борьбе с Россией наверняка придется “уступить часть территории”.

Заявления республиканца из Огайо прозвучали на фоне развернувшихся в конгрессе дискуссий об увеличении помощи Украине: демократы призывают к дополнительной поддержке практически без встречных условий, а республиканцы пытаются увязать ее с финансированием южной границы США.

“В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским и что нам нужно положить конец этому опосредованному конфликту, — заявил Вэнс, выступающий против дальнейшей поддержки Киева. — И когда я думаю о великой человеческой трагедии, когда конфликт унес сотни тысяч невинных восточноевропейцев, то в наших и их интересах — остановить бойню как можно скорее”.

Президент Байден запросил для Украины еще 60 миллиардов долларов в рамках пакета национальной безопасности на 110 миллиардов долларов, куда также вошли средства для Израиля и Тайваня.

“Что касается украинского вопроса, то любой, у кого есть мозги, понимает, что дело рано или поздно закончится переговорами, — заявил сенатор от Огайо. — Сама мысль, что Украина отбросит Россию обратно к границам 1991 года, изначально была абсурдной. Никто в это не верил”.

“Поэтому мы говорим президенту и всему миру: „Пора четко сформулировать наши цели. Какого такого результата добьются 61 миллиард долларов, если до этого не помогли и 100 миллиардов?″” — спросил он риторически.

Автор: Рэмси Тачберри (Ramsey Touchberry)

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Комментарии читателей

Zuprczar

НАТО сама напросилась — теперь расхлебывает. Она сама заварила эту кашу из-за власти и жадности, и будет славный день, когда этот гнусный режим в Киеве рухнет.

BenU

А сможет Украина в виде компенсации за утраченные земли прихватить немного Польши?

Johngraf1984

Киев может уступить Донбасс и Крым прямо сейчас — или Харьков, Одессу, а может быть, и Киев в следующем году.

500Americans

Через десять лет то же самое скажут Польше, Литве, Румынии, Молдавии и Чехии.

6666

Разве что про те места, где живут этнические русские, как на Украине.

BoldTruthTell

На поле боя правит артиллерия. На ее долю приходится 85% всех потерь в этом конфликте. Один 155-мм снаряд, изготовленный в США американскими подрядчиками, стоит 5500 долларов, а 152-мм снаряд из России — всего 600 долларов. Мы же не сможем отправить производство на аутсорсинг в Китай, потому что они — союзники России. Короче говоря, если в Белый дом не вернется Трамп, мы, американцы, продуем.

Mr Kite

У нас нет юридических обязательств защищать Украину. Если бы украинский народ не позволил своим политикам нещадно грабить страну последние 20 лет, может, смог бы и сам защититься. Для Америки Украина — черная дыра, где исчезают наши деньги. У нас есть дела поважнее.

Hicountryhiker7

Значит, здоровые украинские мужики призывного возраста прячутся от военкоматов (вплоть до бегства в Польшу), лишь бы не сражаться за выживание собственной страны... а я после этого должен помогать Украине? Еще чего! Меня больше беспокоят толпы захватчиков на нашей южной границе. Сперва сделайте что-нибудь с ними, а потом уже приходите просить помощь продажной странишке третьего мира, где заправляют диктатор и его женушка с обложки Vogue, которые скупают дорогие машины и особняки.

ThePurpleCrab

А нечего было свергать честно избранного президента! Цветная революция 2014 года, которую поддерживали и финансировали Обама, ЦРУ и банковские концерны НАТО и ЕС — это карма. И нарушение Минска-2, по которому области с русским большинством, не подчинившиеся диктату нового режима, получили бы автономию, тоже. Так что, если Украина поплатится, будет справедливо.

Winslow

Украине давно пора отдать России земли, где русских большинство! Украина сговорилась с криминальными кланами Обамы и Байдена, и пока Украина выплачивает им откаты, их все устраивает. Чур, больше ни цента!

Dixiebelle

Правительство Украины погрязло в коррупции. США финансируют все их правительство, и даже выплачивают зарплаты, чтобы поддержать этот режим на плаву… и для чего, спрашивается? Неужели неоконсерваторы и “ястребы” действительно верят, что Путин попытается вторгнуться в Польшу? Это полная клюква, и они сами это прекрасно знают. Они просто набивают себе карманы за счет контрактов.

DonAtkinson

Я простой человек. Могу сказать, что наша страна в упадке уже давно, но при нынешней администрации он лишь ускорился.