The National Interest (США): Россия, а не НАТО, контролирует ситуацию на Украине

Обещание НАТО защитить Украину в ее якобы имеющем место конфликте с Россией ставит вопрос о том, может ли этот трансатлантический альянс сдержать данное им слово. История, технические проблемы, изменение глобального миропорядка, проблемы внутри этого альянса и нежелание западной общественности ввязываться в войну с Россией лишают НАТО способности противостоять России на Украине, а также в других странах Восточной Европы, что в значительной мере повышает вероятность победы России.

НАТО под руководством Вашингтона дает Украине и ее европейским партнерам очень мало надежды на эффективное сдерживание

Члены НАТО не хотят вступать в конфликт с Россией

Теперь, когда экономики Евросоюза испытывают на себе разрушительное воздействие пандемии и охватившей Европу социальной напряженности, спровоцированной притоком мигрантов, члены НАТО, особенно в Восточной Европе, не хотят начинать войну, которая может их окончательно разорить.

В частности, ожидается, что Болгария и Румыния, страны-члены НАТО, имеющие выход в Черное море, должны сыграть ключевую роль в российско-украинском конфликте. Однако и Болгария, и Румыния понимают, что выгода, которую им приносят хорошие отношения с Россией, намного перевешивает ту потенциальную выгоду, которую они получат, если возьмут на себя роль "стенобитного орудия" в борьбе против России.

Болгария в значительной мере зависит от российского природного газа. Пророссийский президент Болгарии Румен Радев подчеркнул, что хорошие отношения с Россией необходимы для удовлетворения потребностей его страны в энергоресурсах. Сближение Болгарии и России достигло такой высокой точки, что Вашингтону пришлось пригрозить Софии санкциями за ее участие в проекте "Турецкий поток", по которому российский природный газ доставляется из Сибири на Балканы.

Румыния, соседка Украины и одна из самых бедных стран Европы, тоже предпочитает соблюдать осторожность, действуя крайне осмотрительно в вопросе украинского конфликта. Более половины импорта газа Румыния получает от России. Кроме того, развернутая на ее территории натовская система противоракетной обороны делает Румынию одной из первоочередных мишеней для российской агрессии. Москва уже предупредила Бухарест, что он у нее "на мушке". Владимир Путин также намекнул, что, если Россия начнет захватывать территории, она не остановится на Украине и дойдет до Румынии. В 2017 году Путин показал своему тогдашнему молдавскому коллеге Игорю Додону древнюю карту Молдавии, которая включала в себя часть территорий современной Румынии. Путин предпочитает выбирать для вторжения преимущественно русскоязычные регионы других стран. На Украине эти территории получили название "Новороссии", которая охватывает весь юг Украины - гранича с Румынией - вдоль черноморского побережья. В 2014 году Путин сказал: "Напомню, пользуясь терминологией царских времен - это "Новороссия", и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена <…> Потом по разным причинам эти территории ушли. А народ-то там остался". Таким образом, сейчас действительно существует некоторая вероятность того, что на румынско-украинской границе появятся российские военные.

Самопровозглашенная республика Приднестровье, находящаяся на расстоянии около 100 километров от румынской границы, объявила о своем стремлении стать частью России. Одно это дает Путину весомый аргумент для того, чтобы поглотить этот регион. Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес (Ben Hodges) сказал, что Россия может вторгнуться в Румынию, если она почувствует слабость в американской стратегии сдерживания.

С учетом перечисленного выше, Болгария и Румыния - два важных черноморских государства - вряд ли захотят навлечь на себя гнев Путина и будут соблюдать крайнюю осторожность в вопросе выполнения их обязательств перед НАТО.

Создается впечатление, что даже Германия поддалась влиянию России. Поскольку covid-19 представляет собой экзистенциальную угрозу для самых основ Евросоюза, как в экономическом, так и в социальном плане, последнее, чего хотелось бы Германии - локомотиву Евросоюза - это столкнуться с препятствиями на пути к восстановлению. Германия нуждается в российских энергоресурсах, и она готова выступать против Вашингтона, чтобы их получить. Несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов, ранее в этом году российское трубоукладочное судно "Фортуна" возобновило работу по строительству "Северного потока-2" в Балтийском море, когда оставалось проложить последние 150 километров.

Общественное мнение на Западе

Потеряв тысячи жизней своих сограждан и триллионы долларов налогоплательщиков в Афганистане и Ираке, американцы уже устали от "бесконечных войн", к которым, по их мнению, они не имеют никакого отношения. Поскольку более полумиллиона американцев умерли от covid-19, а социальные и экономические проблемы вызывают глубокий раскол внутри общества, администрации Байдена придется потратить очень много усилий, чтобы убедить американскую общественность в необходимости начать войну с Россией из-за Украины - войну, которая может обернуться ядерным холокостом. То же самое можно сказать и о Европе. Европейцы, которые пока не могут оправиться от экономических и социальных потрясений, вызванных пандемией covid-19, и от миграционного кризиса, который спровоцировал подъем ультраправых партий, не собираются спешить на помощь Украине. Что еще хуже, полномасштабная война на Украине спровоцирует новую волну беженцев, которые двинутся прямо в сердце Европы. Учитывая то, что сделала сирийская война с континентом, находящимся в тысячах миль от нее, кризис с украинскими мигрантами вполне может предопределить судьбу европейских демократий в том виде, в котором мы их знаем.

Серьезные технические трудности препятствуют эффективности действий НАТО в Восточной Европе

Эйфория Запада в связи с победой и относительная слабость Москвы после распада Советского Союза породили опасную расслабленность среди лидеров НАТО, которые даже не думали о необходимости разрабатывать "российский план", пока Россия не вторглась в Крым, - после чего разрабатывать его уже было поздно. Восточноевропейские члены НАТО до сих пор в значительной мере отстают от западноевропейских членов в вопросе модернизации их советской инфраструктуры, которая уже сильно устарела и которая несовместима с современными системами вооружений. К примеру, в Польше и трех странах Балтии такие дороги, которые попросту не выдержат боевые танки М1 "Абрамс", "Челленджер-2" и "Леопард" весом более 60 тонн. Ситуация в Польше, которая станет первоочередной целью в случае вторжения России, настолько плачевна, что Евросоюзу пришлось оштрафовать эту страну за неспособность построить дороги, по котором могут ездить грузовые фуры весом в восемь или десять тонн. Более того, множество туннелей и мостов в Восточной Европе слишком узкие, чтобы по ним могли проехать широкие транспортные средства. Рельсы железных дорог в Прибалтике расположены дальше друг от друга, чем положено по западным стандартам, то есть на границе между Польшей и Литвой поезда приходится сначала разгружать, а затем снова загружать. Это может обернуться несколькими днями задержек в случае необходимости перебросить войска. В других частях Восточной Европы могут возникнуть препятствия другого рода. К примеру, был случай, когда венгерским пограничникам не понравились румынские стандарты крепления бронемашин Stryker к грузовым платформам поездов, и пришлось снимать цепи на всех 12 платформах, а затем крепить их заново. В Германии бронемашины Stryker однажды пропустили свою очередь в плотном графике железнодорожного движения, и им пришлось ждать следующего окошка, пропуская пригородные и коммерческие поезда. Такого рода логистические препятствия вынуждают НАТО содержать очень мало танков - 130 в противовес 760 российским танкам, которые находятся в непосредственной близости от границ стран Балтии и Польши.

Мы не ошибемся, если предположим, что в распоряжении военных планировщиков в Москве есть более точная картина мостов, дорог и слабых мест новых территорий НАТО, - потому что все они прежде принадлежали Советскому Союзу. Примером слабого места может служить польско-литовская граница протяженностью в 65 километров, которую еще называют Сувалкским коридором, разделяющим российский анклав Калининград и территории Белоруссии - сателлита России. Его также называют новым Фульдским коридором. Страны Балтии соединяются с остальной Европой посредством шоссе и железной дороги, которые находятся в границах предельной дальности российских ракет, развернутых в Калининграде. Согласно результатам одного исследования, Россия сможет захватить страны Балтии в течение всего 60 часов.

Проблемы внутри альянса

Европейские члены НАТО почти не верят в крепость трансатлантического альянса во главе с Соединенными Штатами. В 2018 году они начали реализацию инициативы по созданию европейских объединенных вооруженных сил под названием "Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны" (Permanent Structured Cooperation, PESCO), в котором участвуют 25 европейских государств, за исключением Соединенного Королевства и Норвегии. "Евроскептицизм", который Америка транслировала в эпоху Трампа, ускорил этот процесс, который в значительной мере освободил Европу от участия Америки. Естественно, новая европейская структура обороны порождает трения между Вашингтоном и Брюсселем. Евросоюз воздвигает правовые препятствия, мешающие аутсайдерам участвовать в оборонных программах, то есть мешающие американским компаниям участвовать в реализации PESCO. Это вызвало бурю негодования в Вашингтоне, заставив его угрожать Европе ответными мерами.

Не стоит также забывать и о Турции - втором крупнейшем члене НАТО. Ее геостратегические позиции делают Турцию незаменимым действующим лицом в противостоянии Вашингтона России. Однако туркам очень не нравится та поддержка, которую Пентагон упрямо оказывал Отрядам народной самообороны - сирийской ветви Рабочей партии Курдистана (злейший враг Турции), - поэтому она демонстрировала нежелание сотрудничать с Вашингтоном. Поскольку Турции необходимо было противостоять Отрядам народной самообороны и поскольку России нужно было противостоять Соединенным Штатам в Сирии, это породило симбиотические отношения между этими двумя странами. Турция купила российские зенитные ракетные комплексы С-400, получила помощь России в строительстве атомной электростанции и создала совместную базу на Южном Кавказе. В свою очередь, Россия помогла Турции оттеснить Отряды народной самообороны от сирийской границы, открыв воздушное пространство.

С другой стороны, Турция нуждается в многолетнем опыте Украины, чтобы подстегнуть свою процветающую оборонную промышленность. К примеру, Турция использует украинские двигатели в своих тяжелых штурмовых вертолетах, и она готовится купить 50% акций украинского предприятия "Мотор Сич". С учетом всего этого, Анкара, вероятнее всего, попытается сделать все возможное, чтобы сохранить статус кво на Украине, что может сорвать планы Байдена по противостоянию России. Давайте не будем забывать, что, как сказал бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд (Donald Rumsfeld), планы Соединенных Штатов в Ираке провалились, потому что в марте 2003 года Турция не позволила Америке открыть северный фронт в Ираке. То же самое может случиться и сегодня: без турецких проливов и Черного моря Соединенные Штаты и НАТО не смогут одержать верх над Россией.

Китай

Наконец, Китай представляет собой гораздо более серьезную угрозу для глобальной гегемонии Америки, нежели Россия. Глава Индо-Тихоокеанского командования сил США адмирал Филип Дэвидсон (Philip Davidson) признал на заседании комитета Сената по делам вооруженных сил, что Соединенные Штату рискуют потерять потенциал сдерживания в их противостоянии Китаю. Он также сказал, что Китай неизбежно вторгнется на территорию Тайваня в ближайшие шесть лет. И Вашингтон столкнется в Тайване с такой же дилеммой, с которой он сейчас сталкивается на Украине. Таким образом, если Китай захватит контроль над Тайванем, это станет официальным концом глобального превосходства Америки. То есть сосредоточенность на необходимости нанести России поражение на Украине - это лишняя нагрузка на американский военный потенциал, который постепенно теряет свою мощь в свете растущей китайской угрозы.

Что теперь?

Под руководством Вашингтона альянс НАТО, который не сумел предотвратить аннексию Абхазии и Южной Осетии Россией в 2008 году, а также Крыма и Донбасса в 2014 году, дает Украине и ее европейским партнерам очень мало надежды на эффективное сдерживание. Столкнувшиеся с экономическими и социальными проблемами, граждане стран НАТО отвергнут любые аргументы, которые их лидеры попытаются представить им, чтобы обосновать необходимость войны с Россией за территориальную целостность Украины. Последние шесть лет показали, что НАТО уже не является единым фронтом и что европейские партнеры все сильнее отдаляются от Вашингтона. Этот раскол отчасти объясняется тем, что большинство членов Евросоюза не видят в России врага, а видят скорее экономического партнера.

Более того, НАТО не хватает технических средств и мобильности, чтобы обеспечить быстрое развертывание своих сил в случае масштабной агрессии России. Наконец, если Америка ввяжется в военный конфликт в Восточной Европе, это лишь приблизит момент, когда глобальным гегемоном станет Китай.

Учитывая все, описанное выше, именно Россия, а вовсе не НАТО или Соединенные Штаты, контролирует ситуацию на Украине. Для Путина демонстрация слабости на Украине равносильна потере Москвы, и он сделает все возможное, чтобы сохранить свое преимущество.

Али Демирдас - доктор наук и политолог Университета Южной Калифорнии, прежде был профессором в области международных отношений в Чарлстонском колледже.

Али Демирдас (Ali Demirdas)