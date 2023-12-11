Трусливый Запад бросил палестинцев. Это же забвение ждет и Украину (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: трусливый Запад бросит Украину в удобный для него момент

США и ЕС не интересует судьба Украины. Сейчас их внимание приковано к Газе, и Зеленский это понимает, пишет автор статьи с сайта Al Jazeera. "Железная воля" Запада поддерживать Киев ослабла, а свинья-копилка вот-вот схлопнется. Забвение – вот что ждет украинский конфликт.

В преддверии второй годовщины специальной военной операции России, мир, похоже, потерял интерес к Украине и её президенту.

Владимир Зеленский – забытый человек забытого военного конфликта.

Популярность украинского президента начала падать в преддверии второй годовщины специальной военной операции (СВО) на Украине.

Затяжной конфликт зашёл в тупик. Широко разрекламированное "контрнаступление" ВСУ застопорилось. Обещанный "прорыв" по-прежнему остаётся недостижимым. Обмены взаимными ударами, к сожалению, стали обычным явлением. Стоицизм сменил негодование. Чтобы ни говорили, "победа" находится далеко за пределами стратегической или даже мыслимой досягаемости.

Мир, похоже, устал от Украины. Хуже того, она ему наскучила.

Колумнисты, некогда певшие дифирамбы "мужеству" Зеленского и сопротивлению Украины, теперь и вовсе про них забыли.

Приглашений выступить перед Конгрессом США, где Зеленского, одетого в свою фирменную оливково-зелёную рубашку в стиле милитари, чествовали как проказливого, нетипичного воина и освободителя, тоже больше не поступает.

Массовые демонстрации солидарности со "смелой" и "справедливой" борьбой Украины прекратились много месяцев назад.

Украина больше не в повестке дня.

Последнее время поступают в основном плохие новости – отчасти благодаря нелицеприятным слухам из напуганного Белого дома.

"США рассматривают коррупцию на Украине как реальную угрозу", – гласит ехидный заголовок в Politico.

Уже первое предложение статьи даёт понять, что непоколебимая привязанность Америки – и, в частности, Джо Байдена – к "храброй" Украине начинает ослабевать.

"Чиновники администрации президента США Джо Байдена обеспокоены уровнем коррупции на Украине гораздо больше, чем публично это признают", – утверждает Politico.

Во что выльется недовольство администрации Байдена?

Подчеркивается, что из-за коррупции западные союзники могут отказаться поддерживать военные усилия Украины в её противостоянии России и что Киев не должен откладывать борьбу с этой проблемой.

А это проблема, огромная проблема для Зеленского.

Время и обстоятельства работают против него. Скоро, очень скоро его ненадежные друзья в Европе и США, озабоченные, как всегда, настоящим, потеряют интерес к быстро удаляющемуся прошлому. Их "железная воля" медленно, но верно ослабевает.

Когда воля ломается, неизбежно исчезают и деньги.

А Зеленскому нужно много денег, чтобы сдерживать терпеливого Владимира Путина. Бесчисленные западные миллиарды уже потрачены. Маловероятно, что Конгресс США и ЕС продолжат играть роль свиньи-копилки для Украины. Панконтинентальная казна вот-вот схлопнется.

Дошло до того, что одному отчаявшемуся сотруднику администрации Байдена пришлось, по сути, просить милостыню. В любом случае это не выглядит обнадеживающе.

"Я хочу внести ясность: без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины, а также для предоставления техники из военных запасов США", – заявила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

"Не существует никакого волшебного горшочка с финансированием, который помог бы справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти нет времени", – говорится в её обращении к конгрессменам.

Панический гамбит так и не смог заставить упрямых европейских и североамериканских законодателей продолжить финансировать конфликт на Украине. Утомительная работа. Тупик.

Тем временем риторическая решимость Киева остаётся неизменной. Министр иностранных дел Украины заверил своих коллег из стран НАТО, собравшихся в Брюсселе, что Украина не отступит.

"Мы должны продолжать, мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Проблема здесь не только в безопасности Украины, но и в безопасности всего евроатлантического пространств", – заявил Дмитрий Кулеба.

Его объединяющий клич потерял свою силу. А призыв к общим целям и вовсе звучал как заезженная пластинка. Напыщенность министра иностранных дел не может скрыть очевидное: наступила усталость.

Над головой нависла серьезная угроза. Дональд Трамп занимает мысли Зеленского и кружит над ним как огромный, зловещий альбатрос.

Возможное возвращение любимца Путина в Овальный кабинет положит конец многим вещам, включая конфликт на Украине и карьеру Зеленского.

Тем временем очередная война истощает поддержку Зеленского и его угасающего дела. Уверен, он это понимает. Он осознает, что бессилен. Он не может ничего сделать, чтобы спасти Украину.

Из уст генсека НАТО Йенса Столтенберга звучит отчаянная мольба: "Нам просто надо держаться выбранного курса". Курса – согласно новому консенсусу – который ведет в никуда.

Смертоносное безумие, охватившее палестинцев в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу, ещё раз продемонстрировало лицемерие Байдена и его подхалимов, выступающих против российской спецоперации, но при этом защищающих жестокий и бесчеловечный Израиль.

Их защита международного права – удобная ложь. Их защита конвенций по правам человека – удобная ложь. Их защита так называемой "территориальной целостности" – тоже удобная ложь. Их защита священного "права на самооборону" – угадайте что. Их защита правил, регулирующих уголовное преследование за "войны" и использование оружия против гражданского населения, – вранье. Их "гибкое" понимание того, что представляет собой военное преступление, – тошнотворная ложь. Наконец, их оппортунистическое понимание того, что представляет собой геноцид, – омерзительная ложь.

Их попытки разделить ситуацию на Украине и происходящее в Газе и на Западном берегу вызывают отвращение.

Миллионы граждан, от имени которых Байден и другие якобы выступают, вышли на улицы и поклялись высказать свою позицию на выборах: кошмары должны закончиться.

Введите режим прекращения огня немедленно.

До тех пор, пока это не произойдет, Зеленский будет переживать то, чего он, вероятно, боится больше всего: апатию и забвение.

Повсеместное безразличие является следствием недальновидности и просчетов "политиков", которые не смогли предвидеть реакцию на свою безоговорочную поддержку Израиля.

Они были убеждены, что СМИ помогут им похоронить раздражающую всех двуличность за затхлыми, снисходительными фразами.

Они ошибались.

Большая часть мировой общественности забыла про Украину и переключилась на палестинцев – брошенных теми же трусливыми державами, которые в удобное для них время бросят и украинцев.

Владимир Зеленский тоже это понимает.

Автор: Эндрю Митровица (Andrew Mitrovica) – обозреватель "Аль-Джазиры" из Торонто.