Украина, Газа и будущее НАТО. В Мюнхене открывается 60-я конференция по безопасности

Официальные российские представители не будут участвовать в форуме

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Ситуация на Украине, палестино-израильский конфликт, будущее НАТО, а также безопасность в Европе станут главными темами открывающейся Мюнхенской конференции. Форум, который проходит в этом году в 60-й раз, соберет сотни политиков и экспертов из десятков стран. Откроет конференцию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Среди приглашенных гостей вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Китая Ван И, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

От ЕС ожидаются глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также в Мюнхен приедет украинский президент Владимир Зеленский. На полях конференции пройдет встреча министров иностранных дел стран Группы семи. Германию будет представлять канцлер Олаф Шольц, вице-канцлер Роберт Хабек, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Официальные российские представители не будут участвовать в форуме в третий раз подряд. Если в 2022 году сложности были вызваны, в том числе, пандемией, то потом РФ не приглашали из-за украинского конфликта. Как утверждал глава форума Кристоф Хойсген, Россия якобы не демонстрирует "серьезной готовности к переговорам по Украине". "Поэтому мы сказали, что мы приглашаем не российское правительство, а россиян из неправительственных организаций", - сказал он агентству DPA в преддверии конференции.

29 декабря 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала "антироссийскую направленность" форума, назвав его нынешний формат "продолжением западного мейнстрима по демонизации ряда стран".

Обсуждение новой помощи для Украины

Очевидно, что участники конференции будут обсуждать продолжение военной помощи Украине. На Западе неоднократно говорили, что Киев нуждается в дополнительных средствах ПВО и артиллерийских снарядах, о недостатке боеприпасов регулярно говорят и украинские власти. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус незадолго до конференции пообещал в три-четыре раза нарастить поставки артснарядов для Киева. Он сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов €3,5 млрд. По его словам, исход конфликта на Украине "в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях".

Тем не менее, общие объемы финансирования Украины - от всех западных партнеров - еще не определены, поскольку помощь никак не могут согласовать в США. К слову, Писториус запланировал в Мюнхене несколько встреч с представителями Республиканской партии в надежде уговорить их снять блокаду. Столтенберг же тем временем заявил, что последствия нынешней задержки для Украины уже заметны. Европейцы же без американцев не смогут поддерживать Киев в прежних объемах, о чем неоднократно говорил Шольц. В этой связи от участников "Мюнхена" стоит ждать скорее проявления солидарности, нежели каких-либо новых решений.

Трамп, НАТО и армия ЕС

Будущее НАТО будет обсуждаться через призму утекших недавно в СМИ заявлений экс-президента США Дональда Трампа. Он якобы сказал, что если какая-либо страна блока не будет платить взносы на коллективную оборону, то защиты она не получит. Это заявление в последние дни комментировали многие западные политики, они называли такие слова безответственными и опасными. Канцлер Шольц призвал не сомневаться, что НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории. Вероятно, подобные заверения в очередной раз прозвучат в Мюнхене из уст представителей стран блока.

Слова Трампа спровоцировали и другую дискуссию - о необходимости для европейцев укреплять свою собственную безопасность вне зависимости от Североатлантического альянса. К примеру глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что ЕС сейчас больше, чем когда-либо, нуждается в собственной оборонительной структуре. Очевидно, что этому вопросу в Мюнхене будут посвящены переговоры европейских лидеров.

В несколько иное русло направила эту тему заместитель председателя Европарламента немецкий политик Катарина Барлей - она допустила, что Евросоюз в теории мог бы задуматься о развитии собственной программы ядерных вооружений. Другие политики развивали мысль неохотно. К примеру, Писториус предложил прекратить публично рассуждать на этот счет, учитывая всю серьезность вопроса. "По поводу атомного оружия скажу лишь, что это очень комплексная дискуссия, которую не следовало бы даже начинать из-за одного высказывания Дональда Трампа, которое этой темы даже не касалось. Дебаты на ядерную тематику - это последнее, что нам сейчас нужно. Это дискуссионная эскалация, в которой мы не нуждаемся", - сказал Писториус в среду в Брюсселе. По его словам, европейцам нужно перестать смотреть на участников предвыборной борьбы в США "как кролик на змею".

Самооборона Израиля и гуманитарные обязательства

Завершающий день конференции по традиции будет посвящен ближневосточной тематике, конкретно палестино-израильскому конфликту, обострившемуся после атаки ХАМАС в октябре 2023 года. В Германии признают право израильтян на самооборону, но настойчиво призывают "соблюдать гуманитарное право", проводя операцию в секторе Газа.

Бербок, вернувшаяся на этой недели из очередной поездки в Израиль, признавала всю сложность ситуации, называя ее "квадратурой круга". Министр также предостерегала от операции в Рафахе, заявляя, что нашедшие там укрытие граждане "не могут попросту раствориться в воздухе". В ФРГ убеждены, что конфликт можно разрешить только по формуле двух государств с гарантиями безопасности для обеих сторон. Именно в этом контексте, вероятно, будут проходить дискуссии в воскресенье.

О конференции и мерах безопасности

Форум продлится до воскресенья, 18 февраля. В баварской столице в эти дни приняты повышенные меры безопасности. Как и в предыдущие годы будет оцеплена территория вокруг отеля Bayerischer Hof, где проводится конференция. Туда будет открыт доступ лишь участникам, обслуживающему персоналу и прессе.

В пятницу и субботу в городе пройдет в общей сложности 20 демонстраций. По традиции различные организации параллельно с конференцией проводят акции протеста против НАТО и поставок вооружений.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

На конференции будет вручена премия Эвальда фон Клейста, которая традиционно присуждается с 2009 года за усилия по достижению мира, борьбе с изменением климата и преодолению конфликтов. В 2024 году ее удостоились премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Участие России в прошлые годы

Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. Традиционно российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2016 году на конференцию в Мюнхен приезжал Дмитрий Медведев, который в то время был председателем правительства РФ.

В 2007 году на конференции с программной речью по внешней политике, вызвавшей международный резонанс, выступил президент РФ Владимир Путин. Выступление главы государства было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз и неприемлемости однополярной модели в современной политике.

Путин тогда подчеркнул, что "односторонние, подчас нелегитимные, действия не решили ни одной проблемы, а зачастую становятся генератором новых очагов напряженности", "отдельные нормы одних государств, прежде всего США, перешагивают свои границы и навязываются в других государствах". Президент отмечал, что "международное право должно иметь универсальный характер", и указывал, что "нужен баланс интересов".