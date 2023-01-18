В США заявили, что ЕС замалчивает проблемы "во имя солидарности с Украиной"

NYT: вопрос о судьбе Украины станет серьезным вызовом для хрупкого единства Евросоюза

ЕС удалось сплотиться против России, но это единство вряд ли сохранится, считает автор статьи в NYT. Вскоре на поверхность всплывут самые серьезные проблемы, о наличии которых страны блока молчали "во имя Украины". Тогда Европа окажется под угрозой раскола.

Разногласия по вопросу расширения НАТО и ЕС, энергетика и климат, а также отношения с Соединенными Штатами, Китаем, Россией и Украиной станут главными темами для обсуждения в Давосе.

Жан Моне, один из основателей Европейского Союза, писал в своих мемуарах, что "Европа будет закалена кризисами и станет суммой решений, принятых для решения этих кризисов".

Российская спецоперация на Украине — это всего лишь очередной кризис, который осаждает Европу и разрушает ее иллюзии. Возвращение к крупным сухопутным войнам, редко возникавшим в регионе со времен Второй мировой войны, изменило Европейский Союз и НАТО, их настоящее и будущее с неясными последствиями.

Наряду с Китаем, кризисы в Европе станут предметом острых дискуссий на Всемирном экономическом форуме. Его тема "Сотрудничество во фрагментированном мире" резюмирует устремления, лежащие в основе некоторых политических решений, в краткие сроки принятых на континенте после начала спецоперации России на Украине в феврале прошлого года.

И ЕС, и НАТО остаются едиными, по крайней мере, на поверхности, отвечая на возникшие вызовы, включая военные действия, экономические потери, перебои в энергетике и гуманитарные кризисы, — то есть все то, что встанет на повестку дня в Давосе.

Европейский союз и Великобритания отреагировали заявлениями о солидарности, девятью раундами экономических санкций против Москвы, щедрым приемом украинских женщин и детей в качестве беженцев и значительными поставками финансовой и военной помощи Киеву. Европа предприняла шаги по уменьшению своей критической зависимости от России в плане получения от нее энергоносителей, особенно природного газа, и до сих пор ей удавалось справляться с внутренним политическим давлением, вызванным неизбежным взрывом цен на энергию и продовольствие и связанной с этим инфляцией.

"Европейский союз отреагировал быстрее и сплоченнее, чем можно было предполагать", — сказал Фабиан Зулег, исполнительный директор Центра европейской политики, брюссельского исследовательского института. По его словам, этому способствовало скрытое американское руководство. "Но настоящим успехом Европы стала способность собрать воедино очень разные государства с очень разной политикой и все же заставить их сотрудничать и понять, что эта агрессия касается не только Украины, но и будущего либеральной демократии и глобальной безопасности".

"Но теперь перед нами встает большая проблема — необходимость глубоких фундаментальные структурные изменений, которые мы должны осуществить", — добавил господин Зулег. Он упомянул о сохраняющихся разногласиях между странами-членами ЕС по вопросам расширения союза и о том, как работать с НАТО, о будущих отношениях с Вашингтоном и Пекином. И все это — в дополнение к проблеме будущего самой Украины, которой было обещано членство как в ЕС, так и в НАТО в какое-то пока никак не определенное время.

На самом деле Европа разделилась по самому серьезному вопросу: по поводу того, как должен закончиться украинский военный конфликт. Страны Центральной и Восточной Европы, помнящие о советской оккупации, хотят, чтобы Россия была побеждена и изгнана со всей "суверенной" территории Украины, включая Крым, который был присоединен ею в 2014 году. Они утверждают, что кризис только подтвердил необходимость существования НАТО и трансатлантического союза во главе с Соединенными Штатами как главным гарантом свободы и безопасности Европы.

Государства, которые Дональд Рамсфелд в бытность министром обороны США назвал "Старой Европой", включая Францию, Германию, Италию, Бельгию и Испанию, поддерживают Украину, но сильно тревожатся о растущих издержках этой помощи. Они не ожидают, что Киев "вернет" Крым, и видят неизбежность решения конфликта путем переговоров и сохранения России как европейского соседа, чью собственную обеспокоенность своей безопасностью необходимо каким-то образом смягчить для достижения прочного мира. В то время как "Новая Европа" рассматривает безопасность сквозь призму "против России", "Старая Европа" по-прежнему стоит на позиции "безопасность вместе с Россией". Лучше других это удается сформулировать президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Однако эта дилемма пока остается гипотетической, поскольку президент Владимир Путин не проявляет интереса к компромиссу или серьезным мирным переговорам, по крайней мере, на данный момент.

"Удивительно, что европейцы до сих пор держались вместе, — сказал Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ. — Но нас сейчас особенно волнует то, что в условиях стагфляции, высоких цен на энергоносители, миграции и разного рода дефицитов популисты могут воспользоваться разногласиями и подтолкнуть Киев к скорейшему заключению мира. По мере продолжения конфликта разногласия в этих двух лагерях будут только усиливаться".

Натали Точчи, директор Института международных отношений в Риме, считает, что "стакан Европы наполовину полон". С положительной стороны, по ее словам, Европа добилась значительных успехов в области энергосбережения и начала отказываться от российской энергии, особенно от природного газа. Брюссель попытался скоординировать создание запасов ресурсов, установил потолок цен на газ (хотя и слишком высокий, чтобы иметь какое-то негативное значение для Москвы) и начал обсуждение разделения рынков электроэнергии и голубого топлива.

Тем не менее до июня прошлого года потоки российского газа в основном оставались неизменными, а затем продолжали поступать в меньших объемах, включая трубопроводный и СПГ. При этом стоимость европейского импорта энергоносителей из России резко возросла, что финансировало Кремль вплоть до данного момента.

По имеющимся оценкам, в 2022 году Европа сократила потребление голубого топлива почти на четверть, но большая часть этих сокращений приходится на предприятия, полностью остановившие производство. Германия, которая в 2021 году получала более половины своего газа из России, теперь не получает ничего. А для Европы в целом, в 2021 году принимавшей 46% своего газа, включая СПГ, оттуда же, эта цифра упала до 24% в 2022 году, а к концу года стала еще ниже, сказал Джованни Сгараватти из брюссельского экономического "мозгового центра" Bruegel.

Европейские правительства вмешались, чтобы смягчить воздействие высоких цен на энергоносители с помощью прямых субсидий компаниям и домовладельцам — Германия решила вложить 200 миллиардов евро в течение двух лет, что вдвое превышает сумму, объявленную с такой помпой на ее собственные военные расходы за четыре года. Конечно, это вызвало претензии со стороны более бедных и менее процветающих государств. Как долго еще правительства блока стран смогут позволить себе такие субсидии, особенно с учетом уже высокого уровня долга, накопившегося в ходе борьбы с пандемией COVID-19? И как все это будет способствовать достижению климатических целей, которые все чаще находятся в центре внимания международных дискуссий, таких как экономический форум в Давосе?

Европе теперь придется полагаться на нероссийские источники энергии, особенно на сжиженный природный газ из таких стран, как Катар и США, но это создаст новые зависимости, особенно от Вашингтона, сказал Робин Ниблетт, бывший директор Chatham House, престижного лондонского "мозгового центра". "Добавьте к этому потребность Европы „всецело обратиться к помощи США, чтобы помочь гарантировать свою безопасность“ перед лицом готовности России удвоить военные усилия в попытке переписать европейский порядок безопасности", — продолжил господин Ниблетт, — и в результате ЕС практически отказывается от идеи европейской стратегической автономии как проекта, идущего параллельно и независимого от НАТО".

Европейские институты, особенно Еврокомиссия, исполнительная бюрократия блока, постарались превратить существующие агентства, такие как Европейский фонд мира, в механизм финансирования военной помощи Украине. Они также использовали совместные ресурсы, около 300 миллиардов евро из фонда восстановления после COVID, для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и радикального сокращения потребности в российских энергоносителях.

Но лидеры государств континента оказались менее едиными, когда дело коснулось наращивания обороноспособности Европы, закупок военной техники в Южной Корее, Израиле и США, а не внутри континента. "Это приводит к тому, что Европа становится менее способной к обороне и более зависимой от США", — сказала госпожа Точчи.

Что касается НАТО, то конфликт на Украине "буквально спас ее, изменил ее статус и обеспечил актуальность" после четырех лет хаоса и замешательства при президенте Дональде Трампе и позорного ухода из Афганистана, заявила Лесли Винджамури, директор программы США и Америки в Chatham House.

НАТО под управлением Америки превратилась из института эпохи после холодной войны, ищущего для себя хоть какую-то цель (в какой-то момент, как сказал президент Макрон, находившегося "на грани смерти мозга"), в военный альянс, "отчаянно необходимый для защиты своей европейских членов от непосредственной угрозы их суверенитету и безопасности", — пояснил Ниблетт. Планируемое расширение НАТО с включением в альянс Финляндии и Швеции укрепит его и облегчит его объединение с Европейским союзом, которому уже "настоятельно напомнили о его военной зависимости от Вашингтона".

Но впереди ЕС ждут еще более серьезные вызовы. Тогда как самые серьезные проблемы, существующие в союзе, сейчас замалчиваются "во имя трансатлантического единства и солидарности с Украиной".

Украине обещают членство и в Европейском союзе, и в НАТО, но реальных предложений пока нет. А в условиях, когда там продолжаются ожесточенные боевые действия, сложный вопрос о будущих гарантиях безопасности для Киева остается совершенно не решенным. То, как закончится конфликт, как Украина будет защищена и как восстановлена — кем и на чьи деньги — будет иметь серьезные последствия для обеих структур — и НАТО, и ЕС.

А ведь есть еще грозно надвигающийся подъем Китая и то, что он означает для трансатлантической безопасности, сплоченности и процветания.

Издание Politico Europe обратилось к послам ЕС в Швеции и Чехии с вопросом о том, что они считают насущными проблемами на 2023 год. Их ответы весьма интересны и очень показательны.

Швед Ларс Даниэльссон ответил: "Когда и как закончится военный конфликт на Украине? Будут ли снижаться цены на энергоносители в Европе? Будет ли во всех странах-членах ЕС полностью соблюдаться верховенство закона?"

Чешка Эдита Хрда сказала: "В краткосрочной перспективе это будут результаты спецоперации России на Украине. Будет ли сохраняться нынешнее стремление к единству в ЕС? Будет ли в долгосрочной перспективе доказано, что ЕС способен взять на себя роль глобального игрока?"

"В Брюсселе очень мало долгосрочных стратегических размышлений, — сказал господин Зулег из Центра европейской политики. — Мы сейчас не можем быть уверены в каких-то результатах, и нам нужно начать строить возможные сценарии".

Автор: Стивен Эрлангер — главный дипломатический корреспондент NYT в Европе, базирующийся в Брюсселе. Он делал репортажи для газеты из более чем 100 стран и возглавлял ее корпункты в Бангкоке, Лондоне, Париже, Берлине, Москве, Белграде, Иерусалиме и Вашингтоне.