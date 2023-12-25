Похлопали по плечу: США польстили Польше, представив ее лидером Евросоюза (Rzeczpospolita, Польша)

Замгоссекретаря США О'Брайен: США хотят видеть Польшу лидером Евросоюза

Сотрудничество Польши с США становится все более тесным, заявил в интервью RP заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен. Вашингтон хочет видеть Варшаву лидером ЕС. Такая лесть не останется незамеченной поляками – служить будут еще усерднее.

Богуслав Хработа

Енджей Белецкий

Енджей Белецкий, Богуслав Хработа (Jędrzej Bielecki, Bogusław Chrabota)

"После того, как власть в Варшаве перешла к демократической коалиции, ее сотрудничество с Америкой будет более тесным", – заверяет заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен (James O’Brien).

Rzeczpospolita: В понедельник вы беседовали в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и ближайшим советником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Если Украина не получит в самое ближайшее время 61 миллиард долларов помощи, которую блокирует под давлением республиканцев Конгресс, она потерпит фиаско?

Джеймс О'Брайен: Самое главное – это то, что Америка эту поддержку Украине окажет! Президент Байден заверил, что мы украинцев не оставим, и Украина в этом конфликте победит. Мы останемся верны этому обязательству. Конечно, чем раньше эта помощь придет, тем лучше. Президент Зеленский подчеркнул во вторник, насколько жизненно важна для Украины поддержка Америки. Поэтому мы хотим предоставить ее очень быстро, сразу же, как только будет получено одобрение. Но это еще не все. Из Варшавы я лечу в Брюссель, где встречусь с теми, кто ведет переговоры о пакете помощи ЕС и о правилах, благодаря которым эта помощь будет выплачена Украине сразу после ее согласования. Я думаю, что Украина может быть уверена, что мы остаемся с ней, и что поддержка придет вовремя. Я также хочу подчеркнуть, что в последние недели несколько институций и правительств объявили о новых пакетах помощи украинцам, чтобы восполнить все пробелы, которые могут возникнуть из-за того, что наша помощь опоздала на несколько недель.

– Источники в Пентагоне утверждают, что Владимир Путин ждет, когда Дональд Трамп вернется в Белый дом, чтобы иметь возможность закончить этот конфликт на своих условиях. Это правда?

– Президент Путин высказывается как человек, который хочет продолжать этот конфликт на протяжении всего 2024 года. Он поставил на этот конфликт будущее не только своего режима, но и будущее своей страны. Поэтому, коль скоро он ожидает благоприятных изменений, у него нет причин его прекращать. Однако с тех пор, как начался этот конфликт, Путин находится в постоянном заблуждении. Он ошибался, утверждая, что украинцы не захотят воевать, а если даже захотят, то им будет нечем. Он также ошибался, считая, что Запад, наша коалиция государств, не даст ему отпор. Ошибался он и тогда, когда думал, что глобальный Юг поддержит Россию в международных организациях. Мы видим, что Россия теряет членство в одной организации за другой. Сегодня она – гораздо менее значимая страна в международных структурах, чем это было до начала конфликта. И я думаю, он ошибется еще раз.

– Речь идет о победе Трампа или о политике, которую он будет проводить в случае такой победы?

– Если мы говорим о внутренних делах, я могу высказываться только как обычный гражданин Соединенных Штатов. У меня есть четкие предпочтения, и я думаю, что большинство американцев их разделяют. Что же касается возможных действий Трампа, то об этом нужно спрашивать его самого.

– Какова конечная ставка этого конфликта? Если Путин победит на Украине, может ли он пойти дальше, даже пересечь границу НАТО?

– Все это время он явно демонстрировал, что является ревизионистским лидером. Он напомнил Польше, что Россия и Советский Союз в прошлом контролировали польскую территорию. Высказывался он и по поводу Балтийских стран. Он говорил, что его интересуют страны и регионы, где большинство составляет русскоязычное население. Он решил идти военным путем. И я не знаю ни одного лидера, который, делая ставку на такое, в какой-то момент решил, что наелся достаточно. Думаю, он либо проиграет, либо продолжит двигаться вперед.

– Правительство "Права и справедливости" (ПиС) заключило огромные контракты на закупку оружия в США и у их союзников. Вы встретились с представителями новых польских властей. Сложилось ли у вас впечатление, что эти контракты останутся актуальными?

– Да! Относительно этих контрактов никто даже не задает себе такого вопроса. Что также важно, так это то, что мы видели очень хорошее взаимодействие и поддержку Украины со стороны Польши, и новое правительство будет продолжать эту линию. Я этим очень воодушевлен. Мы очень хорошо знаем многих членов нового правительства. Мы понимаем ценности, которые они отстаивают. Мы очень рады сотрудничать с ними в будущем.

– Распространяется ли ваш оптимизм также на энергетические контракты, заключенные правительством ПиС с США?

– Да, здесь мы тоже очень довольны. Договор есть договор, контракты будут исполняться. Важно, чтобы мы вместе разработали устойчивые, экологически чистые энергетические решения. Небольшие атомные реакторы, которые будут поставлять американские компании, являются ключевым элементом хорошего энергетического комплекса. Мы удовлетворены договоренностями, которые связывают нас с Польшей, и хотели бы иметь больше таких контрактов.

– При прежней власти в Варшаву дважды приезжал президент Байден. После начала конфликта на Украине Польша приобрела для Америки огромное стратегическое значение. Но в то же время появилось много вопросов относительно судебной системы, демократии. А это имеет ключевое значение для нынешней американской администрации. Тогда Америка выступала в защиту права на вещание канала TVN и против "Закона Туска", который должен был исключить лидера оппозиции из избирательного процесса. Де-факто США внесли значительный вклад в спасение демократии и свободы слова в Польше. Сегодня, когда эти проблемы удалось преодолеть, станут ли польско-американские отношения более глубокими, более близкими?

– Думаю, да. Не комментируя то, что было в прошлом, подчеркну, что сотрудничество в области безопасности между Польшей и США всегда было очень тесным, независимо от того, какими были американская администрация и польское правительство. Сегодня мы хотим, чтобы Польша была лидером в Евросоюзе. И такова заявленная цель нового польского правительства. Это нас обнадеживает. Мы также хотели бы, чтобы Польша имела тесные отношения со всеми своими соседями. И это тоже официальная цель этого правительства. А приверженность верховенству закона, свободе слова, правам человека – это те ценности, которые важны для нас. И это вселяет в нас оптимизм.

– Когда вы говорите о соседях, вы имеете в виду в первую очередь Германию, ключевого союзника Америки в Европе?

– Я имею в виду всех соседей. Конечно, в двусторонних отношениях Польши с Украиной имеются проблемы. Конечно, хотелось бы, чтобы их удалось решить. Но мы также хотели бы тесного сотрудничества между Польшей и Германией. Это было бы очень хорошо для Европейского союза. И речь идет не только об улучшении текущих двусторонних отношений, но и об утверждении законов и стандартов, определяющих, как будет функционировать мировая экономика будущего поколения. Мы являемся свидетелями развития новых технологий, искусственного интеллекта, развития биомедицины, зеленой трансформации. И для этого нам нужны правила, чтобы страны во всем мире знали, как сотрудничать, понимали, что им разрешено, а что нет. И если эти правила установлены большой группой государств, которые традиционно имеют открытую экономику и готовы пригласить любую другую страну к этому сотрудничеству, мы получаем отличную отправную точку. Этой цели достичь легче, когда ЕС силен и, в частности, когда входящие в его состав крупные государства способны прийти к соглашению. Если Германия и Польша это согласуют, в том числе и с Францией, это будет очень хорошо для всех.

– Думаю, вы имеете в виду соперничество с Китаем. Вы ожидаете, что Польша окажет здесь гораздо большую поддержку Америке? После выхода Италии из инициативы "Один пояс, один путь" Польша является единственной крупной страной ЕС, которая остается в этом проекте Си Цзиньпина. Должна ли она из него выйти?

– Это решать Польше. Однако, несомненным является то, что Китай не следует открытым инновационным правилам экономического сотрудничества, о которых я упоминал. Я думаю, что во всей Европе подход к КНР все больше совпадает с нашим. Растет понимание долгосрочной стратегической угрозы со стороны субсидируемого китайского бизнеса, который тесно связан с китайским государством. И я думаю, что эта тенденция будет укрепляться и при новом польском правительстве.

– 15 октября поляки победили популизм. Американцы столкнутся с аналогичной проблемой в ноябре 2024 года, когда к власти может прийти Трамп. Может ли польская диаспора в Америке, которая впервые на национальных выборах в своем большинстве проголосовала не за ПиС, а за демократическую оппозицию, помочь президенту Байдену победить на этих выборах?

– Повторюсь: учитывая должность, которую я занимаю, я должен придерживаться определенных ограничений, когда речь идет о заявлениях на тему внутренней политики. Я принадлежу к сообществу американцев ирландского происхождения, а это сообщество, как и польская диаспора, является одним из самых многочисленных и сознательных национальных сообществ Америки. Поэтому я отвечу утвердительно: поляки сыграют очень большую роль на предстоящих выборах в США.

– Эксперты по безопасности призывают Конгресс одобрить помощь Украине. Евросоюз только что принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Может ли это повлиять на решения, касающиеся членства Украины в НАТО, которые будут приниматься на саммите в Вашингтоне в следующем году?

– Евросоюз принял историческое решение, и мы очень этому рады. Отношения с Украиной в наступающем году будут углубляться. До сих пор они очень сильно концентрировались на вопросах безопасности. Это изменится. Мы будем еще активнее развивать экономическую составляющую этих отношений. Благодаря продажам через Одессу и южные территории страны, украинский экспорт уже почти достиг довоенного уровня. В этом же направлении развивается и импорт. Это крупная победа Украины на Черном море, тем более замечательная, что речь идет о стране, имеющей очень небольшой военно-морской флот. Это было достигнуто благодаря мужеству и креативности украинцев, а также новому оружию, которое они стали использовать. Это позволит развиваться отраслям, ориентированным на экспорт, конечно, до тех пор, пока мы будем обеспечивать Украине противовоздушную оборону. Таким образом, Украина будет укрепляться, в особенности, если украинцы не пойдут по пути олигархизации экономики, которым они ранее следовали и который выбрала Россия. Мы также ожидаем ее более тесной интеграции с единым рынком ЕС. Более тесными будут и отношения с НАТО. И здесь мы ожидаем интеграции Украины, которая будет укреплять безопасность всех стран Альянса. Ведь украинская армия является очень опытной, она использует новейшее вооружение и ведет боевые действия, к которой НАТО должно быть готово. Технические вопросы о приглашении Украины в альянс заслоняют факт нашей широкой кооперации с Киевом.

– То есть, будем опираться на формулу, принятую еще в 2008 году на саммите в Бухаресте, согласно которой Украина будет членом НАТО, но без указания конкретных дат?

– Мы уже делали это в Вильнюсе летом 2023 года, где сказали о том, что место Украины – в НАТО, и устраняя значительный этап на пути к этому членству. Президент Байден ясно дал понять, что членство является кульминацией процесса расширения сотрудничества, а не его началом.

– Тот факт, что Украина не собирается проводить президентские выборы в следующем году, вас не беспокоит?

– Украина находится в эпицентре военных действий и должна решить, возможны ли выборы в таких условиях. В Киеве я только призывал к тому, чтобы этот процесс принятия решений охватывал все слои общества, чтобы никто не чувствовал, что его голос не принимается во внимание. Речь идет о сохранении единства нации, потому что любое ее разделение – это подарок России.

– На саммите в Вильнюсе было решено усилить восточный фланг НАТО. Сегодня в Польше около 10 тысяч американских солдаты. Их будет больше?

– Я не буду заранее объявлять о каком-то военном решении. Это не моя роль и здесь это делать неуместно. Но если было принято решение усилить восточный фланг НАТО, то, конечно, так оно и будет. Мы удовлетворены эволюцией НАТО за последние 10 лет. Сегодня 2/3 союзников тратят 2 процента ВВП или больше на оборону. Польша намного больше. Были разработаны очень хорошие планы региональной обороны, и они с каждым месяцем реализуются все лучше.

– В последние годы у Польши были плохие отношения с Израилем. Однако в понедельник именно в Варшаве глава Моссада встретился с главой ЦРУ и премьер-министром Катара для переговоров о возможном перемирии с ХАМАСом. Улучшились ли польско-израильские отношения после смены власти в Польше?

– Напряженность между двумя странами была вызвана особыми обстоятельствами. Мы подчеркивали, насколько для нас важно, чтобы двое наших ближайших союзников преодолели разногласия, и старались, насколько это возможно, им в этом помочь. Не подтверждая сообщения об этих встречах, скажу, что мы рады, что наши союзники сотрудничают друг с другом.