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ТАСС

В ВСУ сообщили, что Украина хотела бы получить 150 самолетов от стран Запада

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Omar Marques/ Getty Images

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Киев ведет консультации со Стокгольмом о передаче истребителей JAS 39 Gripen

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Украины хотели бы получить от стран Запада 150 боевых самолетов для замены техники советского производства в вооруженных силах страны. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов такого [западного] типа. Речь идет о 150 [самолетах] плюс учебных - это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники", - сказал он в ответ на вопрос о том, сколько самолетов Киев может потенциально получить от западных партнеров.

Игнат утверждает, что основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский истребитель F-16. По его словам, Киев также ведет консультации со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Ранее Игнат заявлял, что Украине будет достаточно 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач. В январе он высказывал мнение, что украинским военным нужно до 200 истребителей F-16. Тогда он сказал, что ВСУ нужны "пять бригад" тактической авиации, оснащенной западными истребителями. По сведениям "Украинской правды", пять бригад тактической авиации начитывают до 200 самолетов.

Украина давно просит своих западных союзников передать ей F-16. На Западе до сих пор не назвали точных сроков, однако запустили программу переподготовки украинских пилотов. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16. Недавно Игнат отмечал, что обещанные Западом модификации F-16 уже устарели и не смогут противостоять российским Су-30, Су-34 и Су-35, поэтому Киев хотел бы получить эти истребители в более современных комплектациях. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поставки Украине F-16 - это "не серебряная пуля", которая позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя. 

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