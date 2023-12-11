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ТАСС

На Украине, еще не получив F-16, заговорили о поставках других западных самолетов в страну

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Источник изображения: AP Photo/ Luis Benavides

Министр обороны страны Рустем Умеров подчеркнул, что список обсуждаемых видов вооружений "очень большой"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Украины ведут переговоры о передаче стране различных самолетов западного производства. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом Киев еще не получил американские истребители F-16. "Мы уже работаем, есть несколько составляющих. Первое: мы работаем и над инфраструктурой, и над техническим оборудованием, также пилоты тренируются, уже техническая команда готовится. То есть в краткосрочной перспективе мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу, на будущее также делали своего рода заказы для сил обороны будущего. <...> Но это 2027-2030 годы", - сказал он в эфире телеканала "Рада" в ответ на вопрос о том, доставят ли на Украину первые F-16 до конца этого года.

"Мы обсуждаем не только F-16. Список очень большой. <...> Лимитов никаких нет на передачу технологий и работу с разными платформами, системами и вооружением", - ответил Умеров на уточняющий вопрос, идет ли речь о поставке на Украину в будущем не только F-16, но и других самолетов.

Кроме того, глава украинского Минобороны сообщил, что Киев скоро получит F-16, не назвав точных сроков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти Украины попросили Вашингтон предоставить несколько видов новых вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130. По его сведениям, список запрашиваемых Киевом вооружений был передан США представителями украинского военного ведомства на закрытой сессии конференции по вопросам ВПК в Вашингтоне.

Поставки F-16 Украине

Украина давно просит своих западных союзников передать ей F-16. На Западе до сих пор не назвали точных сроков, однако запустили программу переподготовки украинских пилотов. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16. Недавно представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что обещанные Западом модификации F-16 уже устарели и не смогут противостоять российским Су-30, Су-34 и Су-35, поэтому Киев хотел бы получить эти истребители в более современных комплектациях. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поставки Украине F-16 - это "не серебряная пуля", которая позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя. 

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