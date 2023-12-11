MWM: в США выступили против помощи Украине из-за больших потерь западной техники

В США противятся предоставлению дополнительного вооружения и дальнейшему финансированию военных усилий Киева, пишет MWM. Причина в потерях, которые несет Украина, и очевидном провале ее наступательных операций, пишет автор.

На многочисленных новых кадрах, снятых на Украине, видно, как российские солдаты захватывают несколько единиц тяжелой техники, которую ВСУ недавно поставили страны-члены НАТО. На видео показано, как русские управляют американской боевой машиной пехоты "Брэдли" и пытаются запустить двигатель немецкого танка "Леопард 2А4". Слышно, как солдаты обсуждают возможность запустить двигатель танка и доставить его на свои позиции, при этом машина выглядит совершенно неповрежденной – так, будто украинские силы попросту ее бросили.

Другое видео, выложенное в сеть в тот же день, показывает, как боевая машина "Брэдли" передвигается по грунтовой дороге, предположительно на востоке Украины. На более ранних кадрах, опубликованных на этой неделе, видно, как российские военнослужащие осматривают "Брэдли" на каком-то складе, предположительно на территории России, а российское телевидение тоже показало эту же машину с заведенным двигателем. По сообщениям, ее отремонтировали в Соединенных Штатах в 2022 году, и, когда она попала в руки россиян, она была полностью в рабочем состоянии. Первая партия "Брэдли" прибыла на Украину в апреле, но с тех пор ВСУ потеряли в боях очень много таких машин: сообщается, что к концу лета украинцы потеряли более 80 "Брэдли", из которых западные источники признали более 50.

Кадры того, как российские войска захватывают брошенную американскую и немецкую бронетехнику, впервые появились в начале июля, хотя остается неясным, были ли эти машины успешно доставлены на российские позиции или попросту были брошены. Тем не менее, количество уничтоженной бронетехники, предоставленной западными странами, намного превышает число захваченных машин. Первые карды того, как украинцы теряют "Брэдли", появились в июне. На более поздних кадрах, опубликованных несколькими российскими источниками 22 июля, видно, что несколько таких машин были уничтожены на линии фронта в Запорожской области Украины.

Тяжелая боевая машина пехоты США "Брэдли" (Bradley). Источник: РИА Новости Михаил Тургиев

Многие не раз критиковали уровни броневой защиты "Брэдли" задолго до того, как машины этого класса были приняты на вооружение. Чрезвычайно высокий уровень износа, зафиксированный на Украине, свидетельствует о том, что эти тревоги были в определенной мере оправданными. Масштаб потерь, которые несет Украина, и очевидный провал ее наступательных операций привели к тому, что внутри Соединенных Штатов многие теперь противятся идее предоставления дополнительного вооружения и дальнейшему финансированию военных усилий Киева. Поскольку экономика Украины уже фактически рухнула, это может полностью подорвать не только способность ВСУ и дальше проводить военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые базовые функции.

Как и в случае с БМП "Брэдли", многие давно ожидали, что танки "Леопард-2" тоже понесут огромные потери в столкновениях с российскими войсками. Такие оценки были основаны на результатах прежних развертываний танков этого класса, в частности когда турецкие силы использовали их против боевиков "Исламского государства"* и курдских повстанцев в Сирии и Ираке. Тогда турецкие чиновники заявили, что их войска пережили "травму" из-за огромных потерь, которые они понесли в столкновении с относительно легко вооруженными группировками боевиков.

ВСУ потеряли множество танков "Леопард 2А6", наиболее современными и широко используемыми вариантами "Леопард-2", в начале июня, в первые дни после того, как в прессе прозвучали сообщения о его развертывании против российских сил. В Соединенных Штатах многие беспокоятся, что репутация лучшего американского танка M1 "Абрамс" тоже может быть серьезно подмочена кадрами боевых потерь, и, по некоторым неподтвержденным сообщениям, американцы даже заставляют украинцев придерживать эти машины и не отправлять их на передовую, хотя первые такие танки были доставлены в страну еще в сентябре.

Боевой танк Leopard 2A5. Источник: Wikipedia Bundeswehr-Fotos

Вскоре после сообщений о том, что танки этого класса были развернуты на передовой, в начале сентября в сети появились первые кадры того, как российские силы уничтожают британский "Челленджер-2". То есть недавно поставленные американские "Абрамсы" остаются единственным классом танков, которые пока не понесли потери на украинской передовой.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.