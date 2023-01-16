Запад согласился отправить на Украину танки. Но до Донбасса они не доедут

MWM: немецкие и британские танки вряд ли будут воевать в Донбассе из-за их характеристик

Запад согласился поставить Киеву танки – немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, пишет MWM. Но вряд ли стоит ожидать их появления в Донбассе. У Украины нет возможностей их обслуживать, вдобавок эффективность машин в бою вызывает сомнения.

Западные поставки оружия Украине продолжают расти: техника стоимостью в десятки миллиардов долларов будет доставлена к середине года, и все больше появляется признаков того, что украинская армия впервые получит западные танки — скорее всего, их предоставят Польша, Великобритания и Испания. На фоне недавних обязательств США и Франции предоставить боевые машины M2 Bradley и AMX-10 RC, поставки построенных в Германии Leopard 2 и британских Challenger 2 представляют собой значительную эскалацию.

Собственные бронетанковые части Украины постепенно истощаются из-за боевых потерь, а склады НАТО пустеют из-за того, что Украина уже получила сотни танков советского производства. При этом попытки стран НАТО приобрести советские танки из незападных источников увенчались весьма скромными успехами: ожидается, что значительные поставки Т-72 осуществит лишь Марокко. При этом альянс уже прибег к отправке устарелых танков, вплоть до словенских Т-54/55 — эта модель впервые поступила на вооружение еще в 1940-х.

Польша, Великобритания и Испания имеют запасы танков Leopard 2 или Challenger 2, при этом Варшава недавно подписала контракты на поставку более мощной техники — 250 американских M1A2 Abrams и нескольких сотен ведущих южнокорейских K2. В Испании имеется на хранении несколько десятков Leopard 2A4, а Великобритания, по прогнозам, в ближайшем будущем выведет из эксплуатации множество Challenger 2, получив финансирование для модернизации лишь 148 из них до стандарта Challenger 3. Многие Challenger 2 уже отправлены на хранение.

Оба класса танков массой 65-70 тонн значительно тяжелее, чем те, что Украина использует в настоящее время, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания, а также новых видов 120-мм боеприпасов, которых в настоящее время в стране нет. В силу своей массы они менее подходят для боевых действий на узких дорогах или в городской местности, а без автоматов заряжания им потребуется на 33% больше экипажа, чем танкам советской разработки. При этом поставки запчастей, боеприпасов и комплектов модернизации наверняка окажутся доступнее, чем для советских танков, которые союзники Украины в настоящее время не производят. Запасы же Leopard 2 и совместимых с ними машин вроде того же M1 Abrams в странах НАТО высоки — это позволит наладить поставки в будущем.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что на Украину будет переброшена рота Leopard 2 — всего 12 машин. При этом остается вероятность, что они не будут размещаться вблизи линии фронта, а прибудут для ознакомления украинских сил, чтобы облегчить более плавный переход к этому классу в дальнейшем. В настоящее время Польша имеет на вооружении более 240 Leopard 2, и ожидается, что приобретение K2 позволит вывести их из эксплуатации.

Члены НАТО последовательно избегали поставок Украине бронетехники современных классов, поскольку значительная вероятность тяжелых потерь под ударом российских войск грозит подорвать их конкурентоспособность на экспортном рынке. Послужной список Leopard 2 и так уже сильно запятнан действиями Турции против курдских повстанцев и "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ): из-за тяжелых потерь со стороны относительно плохо вооруженного противника турецкие генералы охарактеризовали свой опыт как "болезненный".

Точно так же M1 Abrams не впечатлил ни в боях Ирака против "Исламского государства", ни в боях Саудовской Аравии против Йемена. В результате остается высокая вероятность того, что поставленные Западом танки перебрасывать на передовую в Донбасс не будут — по крайней мере, в обозримом будущем — чтобы не допустить их уничтожения или захвата.