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ТАСС

Офицер США заявил, что сильный ОПК России заставит Украину пойти на переговоры с РФ

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Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных апп
Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), 2022 год.
Источник изображения: АО "Кронштадт"

Дэниел Дэвис считает, что на современном этапе Вашингтону не следует наращивать поставки вооружений и финансовых средств Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Возросшие возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России заставят США принудить Украину к переговорам с ней. Такую оценку выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в YouTube-интервью американскому политическому обозревателю Стивену Гэрднеру.

"Контрнаступление [ВСУ] провалилось, любая новая наступательная операция в 2024 году тоже обречена на провал. Армия России как никогда многочисленна, у Москвы в распоряжении находится большой объем мощностей военного производства. В этих условиях придется добиваться какого-то урегулирования путем переговоров", - отметил он.

Эксперт также указал, что на современном этапе Вашингтону не следует наращивать поставки вооружений и финансовых средств Киеву, "ограничиваясь только оборонительными видами" оружия.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Шойгу Сергей
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