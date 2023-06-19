Украинское наступление заявленных целей не достигло

Несмотря на понесенные потери, потенциал ВСУ остается высоким

День России президент РФ Владимир Путин провел в Красногорске Московской области, где расположен Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского. Там проходят лечение участники специальной военной операции (СВО), получившие ранения.

Отличившиеся военнослужащие получили государственные награды из рук главы государства. Старший лейтенант Юрий Жуланов удостоился Звезды Героя, его подчиненные из состава 37-й мотострелковой бригады – орденов Мужества.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сказал, что подразделение Желанова оказалось на направлении главного удара противника, его бойцы стойко оборонялись и, под угрозой окружения отступив на заранее подготовленные позиции, остановили там продвижение врага, нанеся ему значительные потери.

Награжденные рассказали Путину про артиллерийские обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и атаки бронетехники при поддержке пехоты. «Это жесткие боевые действия, – отреагировал президент. – В глазах любого нормального человека каждый из вас герой». И пообещал «делать все для того, чтобы ваша реабилитация прошла как можно быстрее, чтобы вы на ноги встали».

В беседе с Путиным Юрий Жуланов выразил желание после лечения вернуться в ряды Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Не возражая против подобного развития событий, Верховный главнокомандующий тем не менее порекомендовал: «Кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступеньку – пойти на учебу», а именно – «сделать следующий шаг в военной карьере, получить соответствующее военное образование».

По мнению президента РФ, из тех, кто связывает свою дальнейшую судьбу с армейской службой, «должен комплектоваться и будущий командный состав Вооруженных сил, из тех людей, которые почувствовали на себе, что это такое, боевые действия, не дрогнули, наоборот, до конца исполняли свой долг». Путин назвал своих собеседников «проверенными огнем и боевыми действиями».

По его словам, россияне, включая жителей новых территорий («А это наши люди, они чувствуют себя частью нашего народа», – сказал Путин), нуждаются в защите, и «это важно для страны, для того чтобы она была самостоятельной и укреплялась».

На другом мероприятии – разговоре с лауреатами государственных премий в Кремле Путин назвал удары ВСУ по гражданским объектам не имеющими военного смысла. Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле приграничных сел. По его данным, только за 11 июня ВСУ выпустили 14 артиллерийских снарядов. Предыдущие дни лета знали и более сильные обстрелы, когда по Шебекину и другим населенным пунктам производились сотни (максимально – 850) выстрелов из нарезных и гладкоствольных орудий.

Согласно подсчетам Гладкова, с начала СВО погибло 30 и ранено 123 человека, на восстановление только десяти местных предприятий необходимо около 13 млрд руб. Ударный украинский беспилотник 9 июня поразил многоэтажный жилой дом на улице Белинского в Воронеже, пострадали три человека.

Ранее летом ракетным обстрелом из реактивных систем залпового огня «Ольха» ВСУ разрушили дамбу Каховской гидроэлектростанции, что привело к затоплению обширных территорий Херсонской области, экологической катастрофе и экстренной эвакуации жителей населенных пунктов по обеим берегам реки Днепр.

Можно ли сказать, что украинское контрнаступление захлебнулось и ВС РФ удалось нейтрализовать наступательный потенциал киевского режима? Такой вопрос задали журналисты 9 июня. На тот момент интенсивные бои шли уже пять дней. Давно обещанное Киевом наступление началось, о чем свидетельствует использование стратегических резервов украинской армии. «За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач», – отреагировал Путин. «Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации, правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – пояснил он.

Вместе с тем Путин признал, что современных вооружений пока не хватает. Однако российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро, и все стоящие перед ним задачи будут, безусловно, решены. Об этом говорит интенсивное наращивание производства на предприятиях ОПК.

Также было признано, что, несмотря на провал всех предпринятых за первые пять дней атак противника, наступление ВСУ пока не захлебнулось. «Наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», – сказал Путин.

Огромные жертвы среди личного состава ВСУ, существенно превосходящие таковые у ВС РФ, – это трагедия, подготовленная ходом событий в предыдущие годы. «Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот, который произошел на Украине в 2014 году», – пояснил он.

Военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий в выстраивании своих действий. В этих президентских словах прозвучала оценка сделанных накануне докладов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

На встрече 9 июня с Александром Лукашенко прозвучала положительная оценка динамики увеличения торгового оборона с Республикой Беларусь (РБ), изменениям качества взаимодействия и структуры экономических отношений наших стран. Помимо углубления связей в традиционных отраслях сотрудничество расширяется на высокотехнологичные сферы.

Тема безопасности Союзного государства обсуждалась лидерами РФ и РБ с глазу на глаз, ситуация там признана стабильной. По «наиболее чувствительным вопросам», по которым ранее были достигнуты договоренности, идет плановое развитие. В следующем месяце должна завершиться подготовка необходимых сооружений, после чего российская сторона приступит к размещению на белорусской территории соответствующих видов вооружений.

По словам Лукашенко, с учетом подобного развития ситуации предстоит дополнительно подумать над совместным планом действий. Не надеясь на отмену западных экономических санкций, РФ и РБ ориентируются на собственные силы и резервы. «Если мы выработаем такой план наших действий и создадим привлекательные условия , наши партнеры обязательно подключатся», – сказал Лукашенко, в данной связи особо упомянув Казахстан и Узбекистан.

Накануне встречи в верхах белорусское военное ведомство сообщило о прибытии «комбинированным способом» на территорию республики личного состава, вооружения и техники общевойсковых и танковых соединений ВС РФ в рамках «плановой ротации» и «реализации мероприятий по повышению боевых возможностей» региональной группировки войск (РГВ). Это делается «в интересах повышения обороноспособности Союзного государства».

Также сообщается о завершении поставок с территории России очередного комплекта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». По мнению командующего ВВС и ПВО ВС РБ полковника Андрея Лукьяновича, С-400 представляет самый современный ЗРК в его распоряжении, способный поражать «всю номенклатуру воздушных целей». А посему «Триумф» рассматривается как «серьезный аргумент для обеспечения безопасности страны».

На этом фоне 12 июня из КНДР прозвучало выражение полной поддержки и солидарности российскому народу, «который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами». Об этом говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера по случаю Дня России.

Ким Чен Ын написал, что борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил встречает новую переломную фазу. «Наш народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития России против своеволия и произвола империалистов», – приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пожелав россиянам процветания и победы, Ким Чен Ын отметил, что дружба между народами КНДР и России стала «ценным стратегическим имуществом» и что он готов и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.

Иные оценки проводимой Москвой спецоперации на Украине прозвучали в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По его мнению, выйти на взаимные договоренности Москва и Киев смогут лишь после избрания нового президента США осенью 2024 года. До этого конфликтующие стороны будут «ждать результатов» голосования, а посему «не стоит надеяться на начало мирных переговоров».

Дональд Трамп вновь хочет стать во главе государства, причем опросы общественного мнения показывают, что его поддержка среди электората превышает таковую действующего президента Джозефа Байдена.

В случае своего избрания Трамп обещает «остановить конфликт на Украине за сутки». О возможности «за несколько дней» остановить кровопролитие говорит и Боррель. Он поясняет, что в случае прекращения западной помощи финансами, топливом, вооружениями и боеприпасами армия нынешнего киевского режима просто-напросто не сможет продолжать вести активные боевые действия.

Владимир Карнозов