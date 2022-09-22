Шойгу сообщил о наращивании боевого состава ВДВ РФ

Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса решают самые сложные и ответственные задачи, их боевой состав будет наращиваться. Об этом сообщил 21 сентября министр обороны страны Сергей Шойгу.

«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», — отметил он на заседании коллегии Минобороны России.

Шойгу подчеркнул, что десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Он указал, что уже более 10 тыс. военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, еще 21 военнослужащий удостоен звания Героя РФ.

В ходе заседания он также рассказал, что решение увеличить с 1 января следующего года численность Вооруженных сил (ВС) России на 137 тыс. военнослужащих было принято на фоне военно-политического курса Запада во главе США на сдерживание РФ и ее союзников.

«Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки Вооруженным силам Украины, в том числе прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов», — пояснил он.

Министр также отметил, что НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счет расширения числа его участников.

«В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность вооруженных сил на 137 тыс. военнослужащих», — резюмировал Шойгу, указав, что ими будут укомплектованы новые воинские формирования.

Ранее в среду Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента страны Владимира Путина о частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Так, министр поручил командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с регионами в вопросах частичной мобилизации. Он отметил, что мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих по контракту, получая соответствующую зарплату, а сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получат отсрочку от призыва на период работы.

Шойгу также рассказал, что ни студентов военных вузов, ни солдат-срочников этот процесс не коснется. Он указал, что в России огромный мобилизационный ресурс тех, кто служил и имеет боевой опыт, — их почти 25 млн. Частичной мобилизации подлежат порядка 300 тыс. человек.

Путин же указал в среду в своем обращении к гражданам, что решение о частичной мобилизации было принято для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа. Он добавил, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Кроме того, президент отметил, что Запад начал применять ядерный шантаж.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в свою очередь, что решение об объявлении частичной мобилизации в стране было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всего НАТО и ряда других недружественных стран.

Так, например, 23 августа [экс-министр иностранных дел Великобритании, уже действующий премьер-министр страны] Лиз Трасс заявила о том, что готова применить ядерное оружие «в случае необходимости», если станет премьер-министром Великобритании. Она отметила, что это «важная обязанность для премьер-министра».

Известно, что призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и в первую очередь те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля. Ключевые цели спецоперации — защита ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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