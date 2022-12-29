Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России

ТАСС об итогах работы ОПК в 2022 году

Специальная военная операция (СВО), начавшаяся 24 февраля, оказала значительное воздействие на весь оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России в этом году. Реагируя на потребности армии, промышленность в короткие сроки скорректировала темпы и номенклатуру производимых изделий. Многие предприятия перешли на работу в три смены, потому что производство продукции ОПК увеличилось — по некоторым образцам объемы выросли в десять раз. По словам первого заместителя генерального директора Ростеха Владимира Артякова, госкорпорация в разы нарастила производство бронетехники, боеприпасов и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, спецоперация показала, что боевые действия выходят на новый — беспилотный уровень. И если вначале Россия не активно применяла авиационные беспилотники, то сегодня, по словам Артякова, на линии соприкосновения российская сторона превзошла противника с точки зрения применения разведывательных беспилотников и беспилотных боеприпасов.

Конечно, помимо наращивания серийного производства уже хорошо зарекомендовавших себя образцов военной техники, российский ОПК продолжает разработку новых систем вооружения. В 2022 году стало известно о передовых разработках, завершении ряда испытаний, доработках и модернизации существующих изделий.

ОПК оказался более адаптивным

Несмотря на проведение СВО, Минобороны России на форуме "Армия-2022" было заключено 36 госконтрактов с предприятиями ОПК на сумму свыше 525 млрд рублей. В рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил $592 млн 650 тыс. и 1 млрд 770 млн рублей.

В интервью ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что военно-промышленный комплекс России меньше всего пострадал от западных санкций, в то время как для некоторых других сфер уход иностранных компаний нанес серьезный удар. Возможно, именно поэтому ОПК так оперативно отреагировал на запрос армии на то или иное вооружение и боеприпасы, используемые в рамках спецоперации.

Как отметил в беседе с ТАСС редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, в 2022 году было налажено серийное производство целой линейки изделий, в частности реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк" и "Пенициллин". "Это все говорит о том, что ОПК уже четко реагирует на те изменения, которые возникают в ходе СВО, и старается их эффективно отработать, чтобы наши военнослужащие получали современные комплексы в достаточном количестве", — сказал он.

РСЗО «Торнадо-С». Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Леонков отметил, что на сегодняшний день в целом производство всей оборонной продукции поставлено на поток. "Предприятия работают шестидневку, в три смены. Мы оказались в этом плане более адаптивными, чем военно-промышленный комплекс стран НАТО, которые не ожидали, как будут развиваться такого рода события, и сейчас в срочном порядке пытаются повторить то, что у нас ОПК уже делает", — сказал эксперт.

По его словам, западный ОПК отстает от России по темпам налаживания производства на целые месяцы. "Они собираются свои комплексы запустить в 2023 году, выйти на плановые показатели в 2024-м. Но на ход СВО это уже оказывает слабое воздействие, потому что тот, кто раньше запустил военный конвейер, получает неоспоримое преимущество. По временным характеристикам эта фора сейчас — четыре месяца", — уточнил собеседник агентства.

Сухопутная техника

С начала спецоперации предприятия концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) практически ежемесячно отчитываются о поставке в войска тяжелой бронетехники. Так, УВЗ неоднократно с начала конфликта передавал Минобороны РФ модернизированные боевые разведывательные машины БРМ-1К, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М и новейшие танки Т-90М "Прорыв", также шли поставки танков Т-80БВМ, Т-72Б3М и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А.

Танки Т-72Б3М. Источник: Пресс-служба Центрального военного округа/ ТАСС

"Уралтрансмаш" досрочно поставил в войска самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и самые мощные и дальнобойные самоходки 2С7М "Малка", а Бронетанковый ремонтный завод — модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ. Что касается поставок Т-72Б3М, то опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что такая модернизация — это относительно недорогой способ качественного и быстрого насыщения войск танками.

По итогам применения в спецоперации на Украине российской бронетехники было решено усовершенствовать некоторые образцы. Так, боевые машины пехоты БМП-3 усилили дополнительными комплексами защиты в виде решеток бронеэкранов, рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор Курганмашзавода (КМЗ, входит в "Высокоточные комплексы") Петр Тюков.

Боевая машина пехоты БМП-3М. Источник: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Усовершенствованную машину вместе с доработанной аналогичным образом БМД-4М продемонстрировали в ноябре замглавы Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Помимо прочего, на КМЗ прорабатываются вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты, а также предложения военных по возобновлению выпуска БМП ранних поколений либо их капремонта с модернизацией.

В первом полугодии 2022 года завершились государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. И на КМЗ уже начата подготовка производства под серийный выпуск этой машины.

Кроме того, на форуме "Армия-2022" в августе впервые была представлена роботизированная БМП-3 с боевым модулем "Синица". Установленный в машине комплект оборудования позволил роботизировать функции механика-водителя и стрелка, управление которыми происходит дистанционно.

ПВО

В апреле стало известно о запуске в серийное производство перспективной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей". Она должна прийти на смену ЗРС С-400 "Триумф". В августе на форуме "Армия-2022" Минобороны РФ и концерн подписали контракт на поставку в войска С-500.

В июне Ижевский электромеханический завод "Купол" приступил к созданию нового модуля зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор", в котором будет установлено новое программное обеспечение, позволяющее сбивать низколетящие цели. В комплексе будут реализованы новые технические решения, отработанные в Арктике: удвоенный боезапас, программное обеспечение, новый облегченный корпус. Это средство ПВО должно стать единственным в мире, которое может транспортироваться вертолетом на внешней подвеске.

ЗРК «Тор-М2». Источник: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Еще одно развитие в области ПВО — на форуме "Армия-2022" были впервые показаны макеты новой улучшенной линейки гусеничных бронированных машин для различных ЗРК противовоздушной обороны, а также специальное корпусное колесное шасси для комплекса "Тор-М2К". Корпусная конструкция шасси позволяет высвободить объем под размещение аппаратуры ЗРК и обеспечивает жесткость и прочность корпуса, защищая расчет комплекса от внешних воздействий.

Беспилотники

Спецоперация на Украине показала, что в современных вооруженных конфликтах большую роль играют беспилотники. Если в начале СВО беспилотники производились мелкосерийными партиями, то сейчас их производство поставлено на поток. Так, по информации Ростеха, в зоне операции успешно применяются беспилотники производства концерна "Калашников" — "Ланцет" и "КУБ", самостоятельно ведя разведку и атакуя цели.

Более ранний «Ланцет». Источник: ZALA

Как заявил президент "Калашникова" Алан Лушников, концерн постоянно модернизирует работу всех средств и находится в прямом контакте с Минобороны по этому вопросу. Реагируя на запросы армии для решения задач СВО, "Калашников" начал поставки в российские войска новейших беспилотных летательных аппаратов (БЛА) коптерного типа. По его словам, это целая линейка. В качестве примера глава концерна привел коптер ZALA 421-24 компании ZALA AERO, представленный на форуме "Армия-2022". Этот беспилотник способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия и летать в режиме полного радиомолчания.

В мае глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что в 2023 году начнется серийное производство российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Также сообщалось, что для налаживания выпуска этих машин будет модернизировано производство Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова (филиал ПАО "Компания "Сухой"), в том числе планируется строительство нового корпуса. В мае на Новосибирском авиазаводе прошли частотные испытания опытного образца.

Кроме того, в 2022 году стало известно, что для "Охотника" создается наземный пункт управления. Как сообщил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, уже создан ряд комплектов наземных пунктов управления, которые разработаны в соответствии с требованиями заказчика.

Стало также известно о развитии программы российских ударных беспилотников "Сириус" и "Орион" компании "Кронштадт". Как сообщили ТАСС в компании-разработчике, эти беспилотники уже были успешно испытаны в составе разведывательно-ударного контура с пилотируемой авиацией.

Беспилотник «Сириус». Источник: ТАСС

Военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул в беседе с ТАСС, что именно за развитием беспилотных авиационных систем будущее. "История с беспилотниками показывает, что налаживание массового производства беспилотников, которые летают на скоростях до 300 км/ч максимум, — это текущее решение вопроса. А если мы хотим быть готовы к войнам будущего, скорость беспилотников должна возрасти, — считает он. — Так же, как и должна поменяться сама конструкция БЛА, чтобы они могли выполнять различные боевые задачи в составе разведывательно-огневых контуров, а также во взаимодействии с частями военно-воздушных сил, с авиационной техникой".

Авиация

В авиации одним из героев спецоперации стал разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Машина хорошо зарекомендовала себя в боевых действиях. По информации источников ТАСС, в спецоперации на Украине также испытали и модернизированный Ка-52М. На форуме "Армия-2022" Минобороны РФ подписало контракты на поставку этих модернизированных ударных вертолетов.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор". Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ка-52М, по данным разработчиков, имеет ракетное вооружение, унифицированное с вооружением другого новейшего ударного вертолета — Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. И обладает сетецентрическими возможностями — способен работать вместе с беспилотными летательными аппаратами и взаимодействовать с другими вертолетами и самолетами.

Еще Ка-52М стал первым авиационным комплексом, который получил новейшую отечественную систему мониторинга состояния конструкций, разработанную компанией НИЦ "ИРТ". В данный момент система серийно поставляется и устанавливается на всех модернизированных машинах. Данная система также будет устанавливаться на истребители пятого поколения Су-57. В перспективе ее планируют внедрить на всех российских военных и гражданских самолетах и вертолетах.

Стоит отметить, что в ходе СВО были применены почти все перспективные авиационные средства поражения, созданные и производимые корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Примечательно, что в августе впервые была показана новая малозаметная высокоточная крылатая ракета Х-69. Как отмечал в интервью ТАСС гендиректор КТРВ Герой России Борис Обносов, оснащение этим боеприпасом позволяет сохранить малозаметность самолета-носителя и увеличить боекомплект, что значительно повысит эффективность авиационного комплекса в целом. Кроме того, Обносов рассказал об успешных пусках с беспилотников самонаводящейся управляемой ракеты малой дальности Х-МД-Э.

Не обошел этот год и новостей о разрабатываемом в России ракетоносце пятого поколения — перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА). Так, по данным ТАСС, уже прошли стендовые испытания нескольких опытных образцов новейшего двигателя "Изделие РФ". По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры. На "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) сейчас ведется подготовка к производству двигателя.

Сообщалось, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден и ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации. Этот комплекс спроектирован по схеме "летающее крыло", в конструкции будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). А осенью гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков рассказал в интервью ТАСС, что для перспективного ракетоносца начались испытания катапультного кресла.

Гиперзвуковое оружие

31 июля президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Вооруженным силам РФ новейших гиперзвуковых комплексов "Циркон" начнутся в ближайшие месяцы, а первым на боевое дежурство с этими ракетами выйдет фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России.

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В августе на полях форума "Армия-2022" министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что уже началось серийное производство этих гиперзвуковых ракет. Комплекс "Циркон" разработан и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в КТРВ). Ракета из состава комплекса "Циркон" способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км.

Но на этом новости про "Циркон" в этом году не закончились. ТАСС впервые сообщил, что уже разработана и изготовлена в "железе" мобильная пусковая установка берегового ракетного комплекса (БРК) с ракетой "Циркон". Как и в случае с БРК "Бастион", пусковая установка будет нести две ракеты и обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели. Кроме того, она сможет запускать и сверхзвуковые ракеты "Оникс", используемые как в "Бастионе", так и на надводных и подводных носителях.

В этом году состоялось официально первое боевое применение гиперзвуковых ракет "Кинжал" с перехватчика МиГ-31К в ходе военной спецоперации на Украине. Это стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях. Ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

Флот

Одно из главных военно-морских событий этого года — Россия впервые получила атомную подводную лодку (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852, построенную на заводе "Севмаш". Ожидается, что именно она станет носителем стратегических беспилотных подводных аппаратов типа "Посейдон".

Главным событием в текущем году военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов назвал форум "Армия-2022", отметив, что "другие события на его фоне померкли". На выставке было представлено несколько разработок и концептов подводных аппаратов. Так, главкомат ВМФ показал макет стратегической подводной лодки для арктических условий, которая является носителем автономных подводных необитаемых систем: автономного необитаемого подводного аппарата сопровождения "Суррогат-В" и автономного подводного поискового робота "Юнона". Впервые продемонстрирована уникальная корабельная система запуска и посадки БЛА, которая может устанавливаться на любой корабль — носитель палубных вертолетов.

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на выставке показало макет перспективного российского универсального десантного корабля (УДК) на унифицированной платформе. Он имеет двухуровневый внутренний ангар для размещения вертолетов и бронетранспортеров, а также затопляемый док для транспортировки и спуска на воду до трех десантных катеров на воздушной подушке типа "Зубр".

Еще одна интересная разработка Невского ПКБ — линейка перспективных кораблей, предназначенных для реагирования на пандемии и техногенные катастрофы. Она включает в себя госпитальное судно для оказания помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия или катастроф, а также судно для медпомощи и изоляции большого количества зараженных.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Продолжился в этом году и ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". В середине июня он был заведен в док мурманского 35-го судоремонтного завода. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, корабль может быть передан в состав ВМФ в первом квартале 2024 года. Вместе с тем стало известно, что к выводу из состава флота готовится атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" — сейчас на подлодке остается технический экипаж.

Кроме того, на форуме "Армия-2022" КТРВ впервые представила новую электрическую торпеду ЭТ-1Э. Как рассказали ТАСС в ГНПП "Регион", она способна самостоятельно принимать ряд решений, включая обход помех, и может быть оснащена дополнительными модулями благодаря соответствующей конструкции.

Гарант мира

20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". По информации МО РФ, в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на этот ракетный комплекс. "Сармат" разработан в Государственном ракетном центре (ГРЦ) имени В.П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод "Красмаш". Серийное производство этих ракет уже стартовало, в августе на форуме "Армия-2022" Минобороны РФ подписало контракт на поставку "Сарматов".

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк. Источник: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как подчеркнул в интервью ТАСС генеральный директор ГРЦ им. В.П. Макеева Владимир Дегтярь, на сегодняшний день оружия, сравнимого по возможностям с МБР "Сармат", не существует нигде в мире. Ее уникальность — в непревзойденной скорости, рекордной дальности, высочайшей точности стрельбы и полной неуязвимости при преодолении системы противоракетной обороны. МБР сможет выйти из шахты при любых условиях и гарантированно выполнит свою задачу, несмотря ни на что.

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин назвал окончание испытаний стратегического ракетного комплекса "Сармат" главным событием в сфере ОПК в 2022 году. "Создание "Сармата" служит решающим сдерживающим фактором от более активного, наглого вмешательства США в спецоперацию на Украине, — отметил он. — Они не решаются вторгаться туда своими войсками, не хотят вступать в войну с ракетно-ядерной Россией, так как понимают, к чему это может привести".

Литовкин подчеркнул, что именно такое мощное оружие позволяет сохранять глобальный мир. "Благодаря "Сарматам", "Авангардам" и "Ярсам", которые встали на боевое дежурство, мы сохраняем глобальный мир на планете", — заключил эксперт.

Также в этом году впервые стало известно, что предприятия ОПК приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения. Однако пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане.

Милена Синева, Георгий Султанов, Роман Азанов