Войти
ТАСС

Белый дом заявил, что оборонные возможности Украины значительно уменьшатся без помощи США

263
0
0
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: Tasos Katopodis/ Getty Images

По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, существенную роль сыграет прекращение поставок средств противовоздушной обороны

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Возможности украинских военных обороняться от воздушных ударов войск РФ и продвигаться на поле боя сократятся без дальнейшей помощи со стороны Вашингтона, которую пока не может согласовать американский Конгресс. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Из-за этого [проблем с финансированием помощи] способности Украины защищаться от атак РФ, а также захватывать новые территории, будут существенно снижены", - сказал он в интервью газете The New York Times. В частности, чиновник отметил, что существенную роль в дальнейшем ходе боевых действий сыграет прекращение поставок средств противовоздушной обороны. "Возможности Украины по перехвату ракет и беспилотников, которые наносят удары по объектам инфраструктуры и соединениям Вооруженных сил Украины также будут серьезно снижены", - добавил Салливан. Среди прочего он напомнил о том, что запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Киева также продолжат сокращаться.

Как отмечает газета, за последние месяцы количество оружия, которое поступает на Украину, существенно снизилось. В качестве причины подобной тенденции The New York Times указывает, что чиновники Пентагона пытаются "растянуть" оставшиеся для поддержки Киева средства и сокращают стоимость каждого нового пакета помощи. Так, в этом месяце и в конце ноября Вашингтон смог отправить вооружения на суммы в $100 млн и $175 млн соответственно, в то время, как в начале января 2023 года суммы его единовременных поставок достигали $2,8 млрд.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.10.2023
Министр обороны проехался по сибирским заводам
06.03.2023
Маленький гигант большой геополитики
15.09.2020
Беспилотники дальнего радиуса действия: Россия планирует развернуть их в 2021 году (Чжунго цзюньван, Китай)
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
10.05.2018
Новые санкции США ударят по "главной уязвимой точке" российского ВПК
01.04.2013
Фантазии – на службу стране и армии
20.06.2012
Следование в фарватере чужих разработок — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 11:44
  • 57352
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 10.12 20:57
  • 3
Ермак и Умеров отчитались перед Пентагоном о строительстве оборонительных сооружений
  • 10.12 20:54
  • 310
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.12 19:17
  • 2
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых
  • 10.12 06:13
  • 169
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.12 06:51
  • 2
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 08.12 17:40
  • 1
Арабские страны Персидского залива предпочитают западную технику
  • 08.12 14:58
  • 0
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 08.12 12:08
  • 3
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок