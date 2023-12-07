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ТАСС

Глава МИД Украины заявил, что не ожидает сокращения помощи Киеву со стороны Запада

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 29 ноября 2023 года
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 29 ноября 2023 года.
Источник изображения: Johanna Geron/Reuters

Дмитрий Кулеба также сообщил, что Евросоюз примет решение о выделении Киеву €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой помощи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Страны Запада не будут снижать поддержку Украины, несмотря на развитие конфликта на Ближнем Востоке. Такими ожиданиями с журналистами поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Внимание медиа [к Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке] немного сместилось, политическое - нет. <...> Я не вижу также какого-либо уменьшения поддержки, которая поступает от партнеров. Если говорить о поставках оружия и боеприпасов, все будет по графику. <...> Наши партнеры понимают, что на Украине на кону гораздо большее, чем просто будущее Украины. Поэтому я не ожидаю какого-либо замедления или снижения ни в плане внимания, ни в плане поддержки, которая идет к нам", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в Киеве, видеозапись которой опубликована на странице украинского дипломатического ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В частности, Кулеба считает, что Евросоюз примет решение о выделении Киеву  €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой помощи, решение по поводу которой должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря. Ранее газета Financial Times со ссылкой на представителей сообщества, участвовавших в дискуссиях по теме, сообщила, что разногласия в Евросоюзе, касающиеся его бюджета, ставят под угрозу предоставление этих денег Украине. "Что касается решения Евросовета, то, действительно, собралось несколько решений: и открытие переговоров о членстве [Украины в ЕС], и утверждение 12-го пакета санкций, и утверждение европейского инструмента финансирования Украины, и одобрение решения о правилах использования замороженных российских активов. <...> Еще будут вынесены решения, связанные с другими странами, с другими важными вопросами функционирования Европейского союза. Поэтому заседание будет непростым в этом плане. Но у нас есть причины считать, что в конце концов решения, которые нужны для обеспечения макрофинансовой поддержки Украины, будут приняты и макрофинансовая стабильность в стране сохранится", - отметил Кулеба.

Министр также утверждает, что никто не заставит Киев сесть за стол переговоров с Москвой до тех пор, пока власти Украины "сами не решат сесть и начать такие переговоры".

В последнее время в западных СМИ стала нередко подниматься тема усталости партнеров от украинского конфликта и углубляющихся разногласий с Киевом из-за отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий и необходимости постоянных финансовых вливаний в экономику Украины. Публикации такого рода всегда нервно встречают в Киеве, однако все чаще заявления в этом ключе можно услышать и от некоторых западных политиков. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на это заявлял, что страны Запада не имеют права чувствовать усталость от ситуации вокруг Украины. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести. 

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Нидерланды
Россия
Украина
Проекты
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