Войти
Военное обозрение

Бельгия планирует присоединиться к европейской программе истребителей следующего поколения FCAS летом 2025 года

455
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Высокопоставленный чиновник из Брюсселя сообщил, что к июню 2025 года Бельгия станет четвертой страной-партнером после Германии, Франции и Испании, которая присоединится к программе истребителей шестого поколения Future Combat Air System (FCAS).

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объявила ожидаемые сроки на прошлой неделе. Это произошло после того, как страна впервые взяла на себя обязательства по вышеуказанному проекту на Парижском авиасалоне в июне этого года.

По словам Дедондер, в следующем месяце Брюссель также подпишет соглашение о статусе наблюдателя FCAS, которое она назвала «решающим шагом на пути к глобальной безопасности и инновациям».

Развитие возможностей воздушного боя следующего поколения — это уникальная возможность для Европы. При этом Бельгия привержена миру, стабильности и инновациям в сфере обороны, вместе строя безопасное и процветающее будущее для нашей страны и наших партнеров

— сказала Людивин Дедондер, явно забыв уточнить, что, видимо, и оружие на Украину Брюссель отправляет исключительно для процветания Европы...

Как только Брюссель присоединится к программе в качестве полноправного партнера, ожидается, что подробности о роли, которую она будет играть как на уровне финансирования, так и на промышленном уровне, будут раскрыты.

Французская Dassault, немецкая Airbus и испанская Indra в настоящее время составляют трио участников FCAS, которые занимаются разработкой истребителя следующего поколения (NGF).

Вступление Бельгии в систему FCAS не обошлось и без споров. За месяц до того, как Брюссель решил присоединиться к этим усилиям, генеральный директор Dassault Эрик Траппье выступил против разговоров о таком шаге из-за приобретения Брюсселем F-35, которое противоречило предложению конкурента производителя заменить самолеты F-16 самолетами Rafale.

Траппье зашел так далеко, что заявил:

Я буду бороться против любого будущего решения, которое включало бы предоставление бельгийским компаниям рабочих мест по программе FCAS.

На данный момент Франция, Германия и Испания рассматривают четыре проекта NGF, прежде чем выбрать окончательный вариант в первом квартале 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Испания
Украина
Франция
Продукция
F-16
F-35
Rafale
Компании
Airbus
Dassault
Indra
Похожие новости
21.06.2023
Бельгия хотела бы стать наблюдателем в разработке перспективной системы FCAS
23.12.2021
Ударные самолеты Европы: анализ и перспективы
08.02.2021
Битва за небо Европы: Tempest против Next Generation Fighter
01.04.2019
Список оружия против России: Запад смоделировал войну
26.06.2013
Отложены, сокращены или аннулированы
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 10:14
  • 105
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 09:18
  • 0
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 08:03
  • 56999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией