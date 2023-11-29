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Высокопоставленный чиновник из Брюсселя сообщил, что к июню 2025 года Бельгия станет четвертой страной-партнером после Германии, Франции и Испании, которая присоединится к программе истребителей шестого поколения Future Combat Air System (FCAS).

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объявила ожидаемые сроки на прошлой неделе. Это произошло после того, как страна впервые взяла на себя обязательства по вышеуказанному проекту на Парижском авиасалоне в июне этого года.

По словам Дедондер, в следующем месяце Брюссель также подпишет соглашение о статусе наблюдателя FCAS, которое она назвала «решающим шагом на пути к глобальной безопасности и инновациям».

Развитие возможностей воздушного боя следующего поколения — это уникальная возможность для Европы. При этом Бельгия привержена миру, стабильности и инновациям в сфере обороны, вместе строя безопасное и процветающее будущее для нашей страны и наших партнеров

— сказала Людивин Дедондер, явно забыв уточнить, что, видимо, и оружие на Украину Брюссель отправляет исключительно для процветания Европы...

Как только Брюссель присоединится к программе в качестве полноправного партнера, ожидается, что подробности о роли, которую она будет играть как на уровне финансирования, так и на промышленном уровне, будут раскрыты.

Французская Dassault, немецкая Airbus и испанская Indra в настоящее время составляют трио участников FCAS, которые занимаются разработкой истребителя следующего поколения (NGF).

Вступление Бельгии в систему FCAS не обошлось и без споров. За месяц до того, как Брюссель решил присоединиться к этим усилиям, генеральный директор Dassault Эрик Траппье выступил против разговоров о таком шаге из-за приобретения Брюсселем F-35, которое противоречило предложению конкурента производителя заменить самолеты F-16 самолетами Rafale.

Траппье зашел так далеко, что заявил:

Я буду бороться против любого будущего решения, которое включало бы предоставление бельгийским компаниям рабочих мест по программе FCAS.

На данный момент Франция, Германия и Испания рассматривают четыре проекта NGF, прежде чем выбрать окончательный вариант в первом квартале 2025 года.