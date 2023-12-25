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Военное обозрение

Французская пресса: «Истребитель F-35 может привести к уничтожению европейской авиапромышленности»

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Источник изображения: topwar.ru

Португалия заявила о намерении заменить свой флот истребителей F-16 на F-35, став 14-й по счету европейской страной, сделавшей выбор в пользу американского «стелса».

F-35 де-факто стал стандартом для истребителей на старом континенте

- отмечается во французском издании Meta-defense.

Как указывается, США оказывали постоянное давление на европейские страны, заставляя их делать выбор в пользу американского «стелса». В связи с этим министр обороны Франции Флоранс Парли в 2019 году заявила:

Пункт НАТО о солидарности – это статья 5, а не статья F-35!

Американский истребитель выдавливает европейские самолеты даже из, казалось бы, твердых заказов. Так, в 2021 году Швейцария отвернулась от французского Rafale, а в 2022 Финляндия отказалась от шведского Gripen E/F. 2023-й стал годом крушения надежд для европейских производителей: F-35 выбрали Греция, Румыния, Чехия, Португалия.

Европа переживает цунами F-35. Две трети европейских ВВС будут оснащены этим самолетом к 2030 году

- говорится в прессе.

Как поясняется, к этому времени в Европе останется лишь 7-8 стран из 25, которые будут вооружены иными типами самолетов: Франция, Хорватия и, возможно, Сербия будут пользоваться Rafale; Швеция и Венгрия – Gripen; Словакия, Словения и, возможно, Болгария – F-16. Не сделали выбора только Испания и Австрия.

Европейские самолеты могли завоевывать рынки только тогда, когда американский истребитель не предлагался, например, в Египте, странах Персидского залива, Индии, Индонезии или Бразилии

- пишет автор.

С его слов, победное шествие F-35 не является неожиданностью. С конца 2000-х годов компания Dassault Aviation [производитель Rafale] твердила всем, что Lightning II был разработан, прежде всего, для того, чтобы убить европейскую авиационную промышленность, лишив ее рынков сбыта и стратегической автономии.

Как указывается в издании, успех F-35 в Европе будет угрожать программам создания новых самолетов SCAF (Франция, ФРГ, Испания, Бельгия) и GCAP (Британия, Италия, Япония), так как жизненный цикл американского истребителя будет простираться до 2060 или даже 2075 года. На этом фоне перспективные европейские самолеты смогут выйти только на рынки с низким спросом. В итоге потенциальный объем продаж SCAF составит только около 500 бортов, а GCAP в лучшем случае 400 единиц.

Таким образом, отставание европейских самолетов от F-35 с большой вероятностью проявится и в следующем поколении. В конце концов, это может даже привести к уничтожению последовательными ударами всей европейской военной авиационной промышленности

- полагают в издании.

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