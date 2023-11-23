ВКС России получили третью в 2023 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34М

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) 22 ноября 2023 года сообщило, что очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Министерству обороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав Госкорпорации Ростех). Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО) новой постройки 2023 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, ноябрь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. Эти машины по достоинству оценены летчиками и сегодня активно применяется в ходе СВО. Госкорпорация в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска", - сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

"Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед Министерством обороны, обеспечивая ритмичность производства и своевременную передачу авиационной техники, - сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. - Новосибирский завод один из важных исполнителей гособоронзаказа в контуре ОАК. Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении".

Со стороны bmpd укажем, что это третья партия переданных ВКС России в 2023 году фронтовых бомбардировщиков Су-34М, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ). Первая партия была передана 1 июня, а вторая партия была передана 9 октября. Начиная с 2022 года на распространенных ОАК официальных фотографиях бортовые и регистрационные номера передаваемых мИнистерству обороны России самолетов заретушированы. Поставленные во всех партиях в 2023 году бомбардировщики стали, видимо, завершающими по заключенному в июне 2020 года Министерством обороны Российской Федерации с ОАК трехлетнему контракту на строительство 24 модернизированных бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО).

Первые шесть самолетов Су-34М по данному контракту были изготовлены НАЗ в 2021 году, из них первые четыре в ноябре 2021 года были переданы в состав базирующегося на аэродром Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край) 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (с ноября 2022 года этот полк, активно принимающий участие в специальной военной операции на Украине, носит звание гвардейского), а два других в декабре 2021 года переданы в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк.. Затем в 2022 году ВКС были переданы еще три партии бомбардировщиков - суммарно 10 самолетов. Из них минимум четыре самолета в июне 2022 года были также поставлены в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, а назначение остальных шести (партии в декабре и ноябре) не сообщалось.

В августе 2022 года, по имеющейся информации, Министерство обороны России заключило с ОАК новый контракт на изготовление еще некоторого количества самолетов Су-34М.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО) новой постройки 2023 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, ноябрь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"