ВКС России получили новые фронтовые бомбардировщики Су-34М

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в состав Госкорпорации Ростех) 1 июня 2023 года сообщило, что очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ОАК. Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и переданы Министерству обороны Российской Федерации.

Два переданных ВКС России фронтовых бомбардировщика Су-34М (Су-34НВО) новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, 01.06.2023 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"ОАК выполняет поставки самолётов по программе текущего года. Накануне ВТА передан очередной Ил-76МД-90А. Партия Су-34 - первая в этом году поставка самолётов оперативно-тактической авиации. Перед ОАК в составе Ростеха стоит важнейшая задача - обеспечение Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами, - сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. - Мы своевременно выполняем свои обязательства по гособоронзаказу, а также совместно с военными проводим необходимые работы по поддержанию исправности парка самолетов, находящихся в эксплуатации".

Со стороны bmpd укажем, что на распространенных ОАК официальных фотографиях с передачи показаны только два новых самолета Су-34М. Их бортовые и регистрационные номера, как и номера самолетов, поставлявшихся ВКС России в 2022 году, заретушированы. Поставленные 1 июня самолеты стали первой партией самолетов Су-34М, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) в 2023 году, и очередной партией по заключенному в июне 2020 года Министерством обороны Российской Федерации с ОАК трехлетнему контракту на строительство 24 модернизированных бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО).

Первые шесть самолетов Су-34М по данному контракту были изготовлены НАЗ в 2021 году, из них первые четыре в ноябре 2021 года были переданы в состав базирующегося на аэродром Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край) 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (с ноября 2022 года этот полк, активно принимающий участие в специальной военной операции на Украине, носит звание гвардейского), а два других в декабре - в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк.. Затем в 2022 году ВКС были переданы еще три партии бомбардировщиков - суммарно 10 самолетов. Из них минимум четыре самолета в июне 2022 года были также поставлены в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, а назначение остальных шести (партии в декабре и ноябре) не сообщалось.

Если теперь поставлены еще два бомбардировщика, то общее количество построенных Су-34 достигло 157 единиц, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

В августе 2022 года, по имеющейся информации, Министерство обороны России заключило с ОАК новый контракт на изготовление еще некоторого количества самолетов Су-34М.

Два переданных ВКС России фронтовых бомбардировщика Су-34М (Су-34НВО) новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, 01.06.2023 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"