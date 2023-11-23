ВСУ не выполнили поручение Зеленского о сокращении режима тревоги при взлете МиГ-31

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что неизменным останется то, что Воздушные силы продолжат объявлять опасность в случае ракетной атаки, во время работы тактической авиации, а также при применении ударных БПЛА и РСЗО

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Время действия режима тревоги на Украине при взлете российских МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", меняться не будет. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Ранее президент страны Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поставил перед военным ведомством и Генштабом задачу найти решение проблемы многочасовых воздушных тревог, объявление которых связано с вылетами носителей "Кинжалов".

По словам Игната, "воздушные силы не получили указаний о том, как извещать население в случае взлета МиГ-31". "Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда - что без ракеты, а иногда такой информации нет. Здесь рисковать мы не имеем права", - объяснил он "Украинскому радио".

По словам спикера, неизменным останется то, что Воздушные силы ВСУ продолжат объявлять опасность в случае ракетной атаки, во время работы тактической авиации, а также при применении ударных БПЛА и РСЗО. "Не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно скорее в официальном Telegram-канале. Что касается того, какой уровень угрозы будет, то есть в какой цвет рисовать карту, - это будет решено на высшем уровне", - сообщил он.

18 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам России начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с "Кинжалами". Как отмечают украинские СМИ, при взлете МиГ-31К на Украине объявляется воздушная тревога, которая продолжается до трех и более часов. Как заявил ранее Игнат, тревоги теперь случаются чаще и длятся дольше. Комментируя тему целесообразности таких продолжительных тревог, во время которых не работают сервисы, школы, останавливается работа предприятий, он предложил, в частности, ввести градацию тревог по уровню опасности. При этом он высказал мнение, что решение о возможности отмены тревог может принять исключительно высшее руководство страны.