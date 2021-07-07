Блеф или реальная угроза: почему россияне принялись размахивать «Кинжалом» (Апостроф, Украина)

Как киевским властям оправдать увеличение расходов на вооруженные силы, милитаризацию страны и настойчивые мольбы о вступлении в НАТО? Естественно, пресловутой «российской угрозой». При этом эксперты «Апострофа» последовательно не замечают, что не Россия размещает войска у границ США, а страны Запада все ближе подбираются к российским рубежам, в том числе и через территорию Украины.

У Путина снова напомнили о своих новых разработках МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

В Кремле, получив от НАТО звонкую пощечину, традиционно переходят к громким угрозам. В ответ на проход у берегов оккупированного Крыма британского эсминца и проведение в Черном море учений Sea Breeze - 2021, российское руководство начало демонстративно "трясти" супер-оружием: межконтинентальными ракетами, гиперзвуковым оружием и новейшими системами ПВО. Чего в действиях россиян больше - реальных угроз или пропагандистского блефа, а также стоит ли Киеву опасаться российских новинок, читайте в материале "Апострофа".

Путинские обиды

Кремлевское руководство восприняло решение правительства Великобритании направить к берегам Крыма эсминец Defender как личное оскорбление. Корабль демонстративно шел в полной боевой готовности, не реагируя на требования оккупантов срочно покинуть "российские территориальные воды".

В ходе недавней прямой линии с россиянами кремлевский лидер Владимир Путин назвал инцидент "комплексной провокацией", подготовленной Великобританией при содействии США. По его словам, за проходом корабля Defender следил американский разведывательный самолет.

Судя по словам Путина, он рассчитывал, что после недавней встречи с Джо Байденом в Швейцарии Вашингтон воздержится от резких действий в отношении РФ ради "восстановления диалога", но не сложилось.

"Встреча недавно состоялась в Женеве. Спрашивается, зачем было после нее совершать такую провокацию? Чтобы показать, что они без уважения относятся к выбору крымчан по отношению к Российской Федерации? Они там что-то не признают (российскую оккупацию Крыма - прим. "Апострофа"). Не признавайте дальше, но зачем провокации?", - возмутился российский президент.

Впрочем, "наезд" Путина на США выглядит абсолютно надуманным, поскольку речь идет о британском корабле, а не об американском.

"Джо Байден и Владимир Путин в Швейцарии договорились о правилах ведения холодной войны. Москве пообещали, что американских эсминцев не будет, но о самолетах-разведчиках разговора не было. То, что корабли Британии не будут ходить около полуострова, американцы обещать не могли. Параллельно с этим Москве дали понять, что Украина через ПДЧ будет [идти] к НАТО. И, соответственно, любые попытки действовать (против Киева - прим. "Апострофа") военными методами не останутся без ответа", - пояснил в разговоре с "Апострофом" руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Очередное "супер-оружие"

В Москве на фоне истории с Defender и проведением масштабных учений Sea Breeze - 2021 в очередной раз решили попугать Запад российским оружием. За пару дней до прямой линии в Кремле как бы между делом анонсировали серьезные обновления армейского арсенала.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

В правительстве РФ, анонсируя новую госпрограмму вооружения на 2024 - 2033 годы, заявили, что акцент будет сделан на гиперзвуковом оружии, вооружениях, основанных на "новых физических принципах" и системах с искусственным интеллектом.

Как отмечают эксперты, на самом деле такие послания имеют политический смысл.

"Владимир Путин как бы обращается к Западу. Он показывает, что санкции не помешали РФ ввязаться в гонку вооружений. С другой стороны, его послание адресовано российскому обществу. Россиян пытаются убедить, что они живут бедно, так как "вынуждены обороняться" от Запада, который на них напал на Украине. Поэтому огромные суммы тратятся на оружие, а не социальные проекты", - пояснил в комментарии "Апострофу" глава Центра исследований армии, конверсии и разоружений Валентин Бадрак.

Планы и реальность

"Авангард" - российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. "Кинжал" - комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, который устанавливается на самолет МиГ-31К. "Сармат" - новый межконтинентальный баллистический комплекс. Планируется, что первый полк заступит на дежурство в следующем году.

Деньги на подобные "игрушки" у россиян есть. Вопрос только в том, сколько образцов способна реально произвести российская оборонка, в какие сроки и где потом они будут использованы.

"Годовой оборонный бюджет россиян составляет около 42 - 43 миллиардов долларов. Из них минимум 35 - 40 процентов идет на вооружения. Не исключено, что они повысили эту планку до 50 процентов. Такими расходами не могут похвастаться ни Украина, ни даже государства НАТО, которые в среднем тратят на оружие около 20 процентов от денег, выделенных на армию", - отметил в беседе с "Апострофом" эксперт по военно-экономическим вопросам Николай Белесков.

Его дополняет Валентин Бадрак. "За последние два-три года РФ в некотором смысле деградировала. Часть проектов свернули или замедлили. Sukhoi Superjet 100 на 80 процентов зависит от западных комплектующих. Свернули широко разрекламированный проект нового танка "Армата". Возникли проблемы с тяжелым беспилотником "Охотник". Сложности есть и с российским экспортом оружия. К примеру, Индия, купившая в РФ истребители, теперь рассматривает вариант покупки ракет для этих истребителей на Украине. Речь идет о ракетах с головками самонаведения", - говорит Валентин Бадрак.

Показуха и провалы

Кремль далеко не впервые грозит "Сарматами". Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года много говорил о ракетах, прямо угрожая США.

"Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - заявил Владимир Путин. Его выступление сопровождалось показом мультфильма, в котором межконтинентальные ракеты поражают цели в западном полушарии.

В числе прочего российский президент рассказал о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, производство которой США и СССР еще в прошлом веке признали технически нецелесообразным.

Через полгода Владимир Путин пустился в пространные рассуждения о том, что россиянам не страшна ядерная война, так как они попадут в рай "мучениками", а их враги (читай - американцы и украинцы) - "просто сдохнут".

Командование НАТО воспринимает подобное поведение россиян с практической точки зрения. Турецкие войска осенью 2015 года демонстративно сбили российский Су-24, убив двух пилотов. В ответ Москва запретила импорт помидоров.

Американцы били по авиабазе Шайрат и крошили боевиков ЧВК "Вагнера". Ответа на последовало. Хваленые системы ПВО С-400 не сделали ни единого выстрела, хотя российский МИД хвастался, что небо над Сирией "закрыто".

Риски для Украины

Если США и Великобритания смотрят на кремлевские потуги (демонстрацию супер-оружия и угрозы ядерного удара) холодным взглядом, это не означает, что никаких рисков нет вообще. В целом ряде аспектов россияне имеют преимущество перед Украиной: военный флот, военно-воздушные силы, системы ПВО, радиоэлектронная борьба, использование автоматизированных систем управления (АСУ).

Если Киев пытается в ответ на милитаризацию Крыма строить "москитный флот", то с информатизацией и автоматизацией дела идут неважно. Россияне по-прежнему опережают нас по скорости принятия решений и эффективности управления войсками, что в условиях войны может иметь решающее значение.

Еще один важный момент: россияне усиливают тактический компонент в оружии и военных средствах. Объемы новых вооружений в западном военном округе РФ (потенциальная армия вторжения на Украину) доходит до 70 процентов от общего арсенала. Судя по тому, что РФ, начиная с 2014 года, развернула активное военное строительство в приграничных с Украиной регионах и в оккупированном Крыму, основным "приоритетом" Кремля является агрессия против нашей страны.

"Не думаю, что такие угрозы Москвы можно проигнорировать, назвав их блефом. "Цирконы" на стадии завершения. "Кинжалы" уже используют в тестовом режиме. Да, у россиян есть проблемы технологического плана, но тут важно понимать, что для тактических операций (против Украины - прим. "Апострофа") им достаточно будет в пределах десятка таких комплексов (прежде всего "Кинжалов", - прим. "Апострофа"). Они выберут наиболее приоритетные цели по линии фронта и будут по ним бить. Тут у них лишь одно больное место - слабые системы наведения. Ударная мощь есть, но прицеливаются они с трудом", - говорит Николай Белесков.

Для Киева основной вариант защиты от "Цирконов" и "Кинжалов" - модернизация и закупка новых систем вооружения, а также укрепление отношений с США и лояльными государствами НАТО. Увы, но по обоим пунктам у нашей власти возникли серьезные проблемы. Сможем ли мы всерьез заняться вопросами переоснащения нашей армии и получить технологии от наших западных союзников - все это зависит от Банковой, где пока что вопросами обороны занимаются по остаточному принципу, а своими заявлениями часто вводят наших партнеров в ступор…

Владимир Шевчук