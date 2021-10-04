Блаженны праведники, бюджет обороны, параллельные миры НАТО

На Украине стартовали стратегические учения Североатлантического альянса

«У России невероятно мощные вооруженные силы, необходимо понимать, как она смогла преобразить их за последние два десятилетия. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье», – откровенно признался в ходе выступления на неправительственном Атлантическом совете зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. По его мнению, российские власти приняли решение модернизировать свои силы, только оглядываясь на США и НАТО.

Забавно слушать подобные вещи. Ведь как казалось: постсоветская Россия может стать ближайшим партнером и союзником коллективного Запада. Одни разоруженческие договоры с Вашингтоном чего только стоили. И ракет мы готовы больше порезать – даже тех, что не подпадали под рамки ограничений, но так не нравились американцам. Речь об оперативно-тактической системе ОТР-23 «Ока» (SS-23 Spider по классификации НАТО), не имевшей аналогов ни в одной армии мира – был несправедливо и неправедно включен в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и уничтожен. В последствие, словно в издевку, американцы направили в НПК КБМ из Коломны посылку с «модельками» уничтоженных машин.

Можно вспомнить, как вопреки обещаниям расширился до наших границ Североатлантический альянс. Хотя его глава Йенс Столтенберг свято уверен, что это Россия вышла к границам НАТО. Показательно игнорирование Вашингтоном Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соглашение регламентировало количество сил и средств на границе соприкосновения Москвы и Брюсселя, но вот страны Прибалтики в него не попали, так как соглашение было подписано в 1990 году в Париже между странами Варшавского договора и НАТО. Несколькими годами позже СССР и его Варшавский блок канули в Лету. По просьбе России в 1999 году Запад отказался адаптировать соглашение к изменившимся геополитическим реалиям. В итоге в 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения положений ДОВСЕ. И что в итоге? Польша, Прибалтика и Украина поют бесконечную мантру о российской агрессии, призывая на свою территорию американские войска.

А ведь было время, когда нам рассказывали, что Россия присоединится к Североатлантическому альянсу. Даже был создан переходный формат взаимоотношений – «Совет Россия – НАТО». В его рамках, к слову, обсуждалось создание единой системы ПРО Европы и России. Если бы его подписали, то не одна Турция бы сегодня обладала самыми современными системами ПВО С-400 «Триумф». Но США предпочли выйти из соглашения по противоракетной обороне с Москвой и построить свою собственную систему. Объекты ПРО США в Румынии и Польше привели к появлению в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», а для Румынии на юге России специально развернули высотные перехватчики МиГ-31К с аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Что ж, сила действия равна силе противодействия: закупка новых вооружений и военной техники может стать одним из главных приоритетов бюджета страны на 2022–2024 годы. Законопроект внесли в Госдуму 1 октября. Ожидается, что расходы страны по статье «Национальная оборона» составят более 10,8 трлн руб., что составляет половину суммы, выделенной десять лет назад на программу перевооружения армии и флота. И это притом, что в рамках сокращения закупок вооружений и военной техники президент Владимир Путин поставил задачу диверсифицировать военное производство на выпуск гражданской продукции. Ее объем к 2030 году должен составить не менее 50% продукции ОПК.

Все это показывает, что ждать от Запада каких-либо встречных шагов не приходится. Вот и министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил прессе: «Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО».

Ну а как еще, если глава блока неоднократно повторяет мантру, что «Запад должен быть сильным с точки зрения обороны и в то же время нам нужен диалог с Россией». Видимо, с целью демонстрации силы альянс начал на Украине стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2021». На прошлой неделе воздушную разведку вдоль границ России вели 63 самолета-разведчика и 20 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств – членов миротворческого Североатлантического альянса.

В учениях примут участие до 12,5 тыс. военных, в том числе около 700 из стран НАТО. Американцы пришлют 230 человек, британцы – 120, румыны – 32, поляки – 80, литовцы – 35, словаки – 150. Также примут участие военные Латвии, Канады, Италии, Германии, Венгрии, Швеции, Грузии, Молдавии и Иордании. Всего в маневрах будут участвовать 420 бронированных машин и 85 танков, артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня калибром более 100 мм – 50 единиц, боевых кораблей – 20, самолетов и вертолетов – 30 машин. По сравнению с российскими учениями «Запад-2021» – просто слезы.

Но важно то, что российские начинались и завершались в Нижегородской области, в тысяче километров от несчастной Польши, Украины и Прибалтики. А тут, как говорится, «камень» подбросили прямо под дверь.