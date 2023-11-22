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Военное обозрение

«Волшебной палочки нет»: Глава Пентагона посоветовал Украине не ждать от поставляемого оружия чего-то сверхъестественного

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Источник изображения: topwar.ru

Украине не стоит делать ставку на определенное оружие, которое якобы сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя, никаких "волшебных палочек" не существует. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Министр обороны США выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским, где рассказал о перспективах развития ситуации на линии боевого соприкосновения. При этом он сразу же дал понять, что в Киеве зря надеются на получение очередной вундерваффе, которая могла бы изменить ход боевых действий. По словам Остина, никаких волшебных палочек не существует, нужно правильно использовать на поле боя предоставленные средства, а не ожидать чего-то сверхъестественного.

В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставляемых военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чем-то еще. Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя…

- заявил глава Пентагона.

Ранее в Киеве заявили, что ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом сразу же, как на вооружение Воздушных сил ВСУ поступят американские истребители F-16. Они и будут той силой, которая якобы поможет Украине победить в войне с Россией.

Между тем, в США сразу же заявили, что делать ставку на данные самолеты не нужно, они не помогут ВСУ одержать победу, тем более, что у России имеются современные истребители, а также хорошая система ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
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