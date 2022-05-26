США привезли в Данию ракеты, способные поразить Калининград

Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии.

В ходе международных учений на Борнхольме испытана передовая ракетная система, способная поразить Калининград

США разместили в ходе военных учений НАТО на острове Борнхольм ракеты, способные поразить Калининград, сообщает Датское радио. Россия предостерегла, что эти маневры усугубят напряженность в Балтийском море.

Сегодня солнечный остров Борнхольмпригласил американцев на "исторические" международные военные учения.

Американский военно-транспортный самолет C-17 под эскортом датских истребителей F-16 приземлился в аэропорту Борнхольма с грузом ракет.

Около 12 часов пополудни комплексы выкатили из самолета, и был проведен имитационный пуск ракеты, которая может поражать цели на расстоянии 500 километров в Балтийском море. Таким образом, в радиус действия попадает и территория России – в частности, ее анклав Калининград.

Параллельно для усиления обороны на остров прибыл батальон королевской лейб-гвардии. Задача учений – обучить личный состав, как быстро обезопасить Балтийское море и территорию вокруг Борнхольма.

Вот что говорит командир батальона лейб-гвардии подполковник Томас Лунау (Thomas Lunau): "Мы хотим показать, что наши вооруженные силы могут и готовы защищать Борнхольм".

Мощная и гибкая оборона

Пуск прошел в рамках более крупных европейских учений под названием "Защитник Европы" (Europe Defender 22). По словам аналитика Военной академии майора Эсбена Ларсена (Esben Larsen), учения призваны показать, что НАТО придет на помощь союзникам, если на них нападут.

"Мы хотим показать окружающему миру и убедить Данию и датчан, что гарантии безопасности непременно будут реализованы на практике", – говорит он.

Военный аналитик Датского радио Мадс Корсагер (Mads Korsager) считает сегодняшние учения особенными: передовая американская система HIMARS может поражать цели с расстояния в несколько сотен километров.

"Сегодня отрабатывается вот что: датские истребители и корабли получают координаты и автоматически передают ракетной системе, которая дает залп. Это очень мощный, но и крайне гибкий способ защитить Борнхольм с большого расстояния", – говорит Корсагер.

Рост напряженности в Балтийском море

Сегодняшние мероприятия проводятся в рамках более масштабных учений под руководством США. Они были запланированы задолго до российской спецоперации на Украине и пройдут в восьми других европейских странах.

И все же российский посол в Дании Владимир Бабин встретил их решительным протестом.

В письме Датскому радио он пишет, что учения способствуют росту напряженности в Балтийском море и называет их "шагом к превращению Борнхольма из мирной гавани в военный плацдарм".

Кроме того, он считает, что присутствие иностранных войск на Борнхольме противоречит соглашению между Данией и Советским Союзом от 1946 года.

Однако министр обороны Мортен Бёдсков (Morten Bødskov) с ним категорически не согласен.

Такого соглашения в принципе никогда не существовало, заявил он, а на последующей пресс-конференции назвал учения сигналом Владимиру Путину, что Дания сама решает, что происходит на ее территории.

"Эти учения – знак союзнической солидарности между нашими странами, но еще и сигнал России и Путину, что ему не победить, – заявил он. – Сегодня на Борнхольме прозвучал мощный сигнал. Дания занимает особое место на Балтике, и на нас лежит особая ответственность. Я рад, что сегодня присутствует так много стран, потому что это доказывает, что в трудный час мы вместе".

Военный аналитик Эсбен Ларсен из Военной академии тоже не придает особого значения российскому протесту. По его словам, русские достают это предполагаемое соглашение всякий раз, когда на Борнхольме или вокруг него что-то происходит.

"Надо отметить, что русские считают, что это аргумент, но мы, Дания, должны показать, что такое соглашение отрицаем и с их позицией не согласны", – говорит он.

Помимо подполковника вооруженных сил США на учениях присутствовали представители Швеции и Норвегии. По мнению Мортена Бёдскова, это еще один важный посыл Путину – о сотрудничестве северных стран.

"Мы показываем, что вместо желаемого – раскола в НАТО и ЕС – он получил прямо противоположное – тесное сотрудничество и сплоченность, – говорит Бёдсков. – И здесь ключевую роль играет Балтийский регион и наше сотрудничество".

Прорыв в датской политике безопасности

Если спросить местного жителя Якоба Серупа (Jakob Seerup), военного историка и директора Борнхольмского музея, то сегодня на "Солнечном острове" поистине исторический день.

Он специально пришел полюбоваться на "прорыв в датской политике безопасности", и его не отпугнул даже дождь.

"Учения демонстрируют принципиально иной взгляд на Борнхольм в контексте обороны Дании. Эта роль Борнхольму отводится впервые", – говорит он.

Хотя военные учения на острове проводились и раньше, у сегодняшних маневров совсем иной посыл, считает Серуп.

"Дания словно вскарабкалась повыше на пивной ящик и кричит русским в мегафон, что готова защищаться – в том числе и на Борнхольме", – заключает он.

Автор: Эрна Бойесен Росенквист (Erna Bojesen Rosenqvist)