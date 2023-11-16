«Каждые четыре дня производится один танк»: назван объем поставок Чехией модернизированных Т-72ЕА ВСУ

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Поставка бронетехники с Запада на Украину измеряется сотнями экземпляров. На данный трафик возлагаются основные надежды «цивилизованного мира» по сдерживанию российских войск.

Как указывается в издании Forbes, к началу ноября общий объем поставок ВСУ танков Т-72ЕА составил 105 единиц, включая 15 машин, недавно обещанных Данией. Обозначение «EA» в названии ОБТ говорит о том, что машина была выпущена чешской компанией Excalibur Army, которая отвечает за превращение советских вариантов Т-72 в относительно современную технику путем их глубокой модернизации.

На площадках этого предприятия старые Т-72, собираемые со всего мира, проходят капитальный ремонт с выборочной заменой компонентов; обновляется проводка, устанавливаются новые оптические приборы (модернизированные системы ночного видения и лазерный дальномер, тепловизионная камера), средства радиосвязи, цифровая приборная панель для водителя.

Двигатель В-84 с воздушным охлаждением усовершенствуется, что приводит к увеличению мощности с 780 до 840 л.с. Демонтируется 12,7-мм пулемет, размещенный на командирской башенке, так как это место покрывается динамической защитой. Кроме того, ДЗ устанавливается спереди и по бокам корпуса.

Эффективность производства заслуживает внимания: каждые четыре дня производится одна модернизированная единица Т-72ЕА

- говорится в издании.

Как отмечается, период адаптации украинских экипажей к модернизированным танкам обычно занимает одну неделю, после чего они убывают на передовую.