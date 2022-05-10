Датские танки Leopard 2A7 держат курс на Польшу

Источник изображения: topwar.ru

Дания перебрасывает в Польшу танки Leopard 2A7, погрузка бронетехники была замечена в порту Эсбьерг. Вместе с танками в Польшу отправляются и британские бронемашины.

Всего Дания отправляет в Восточную Европу 14 танков Leopard 2A7, официально - для участия в международных учениях "Defender Europe 22", которые пройдут на территории девяти европейских стран и продлятся до июня. Учения проходят под командованием V корпуса Армии США. В рамках учений будет отрабатываться взаимодействие между союзниками и партнерами США и НАТО.

Существует и неофициальная версия переброски танков, скорей, даже две версии. Первая - НАТО концентрирует на территории Польши значительные силы в преддверии вступления в альянс Швеции и Финляндии. Как говорится, на случай, если "Россия решит проявить агрессию". Польша сейчас является логистическим хабом для переброски вооружений на Украину, так что появление "лишних" пары-тройки десятков танков никто и не заметит.

Есть и вторая версия, в которой говорится, что данные танки Leopard 2A7 предназначены для польской армии взамен на переданные Украине советские Т-72М1. Такой размен Варшаве якобы обещал Берлин. Но здесь и танки датские, а не немецкие, да и сама схема "обмена" еще не заработала.

Кстати, неизвестно, как Германия собралась передавать свои танки в обмен на поставляемые Украине советские, если в самом Бундесвере заявляют об острой нехватке тяжелой бронетехники. В то же время только Польша передала Украине больше 230 танков, а в очереди на "обмен" еще и Словакия и Чехия. Так что все пока только слова и обещания.