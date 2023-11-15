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ТАСС

В ВСУ заявили, что украинцы еще не учатся в центре подготовки пилотов F-16 в Румынии

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Истребители F-16 ВВС Румынии
Истребители F-16 ВВС Румынии.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/Gianluca Vannicelli

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что пилоты с Украины проходят обучение и в других странах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украинские летчики еще не проходят обучение в центре подготовки пилотов для истребителей F-16, официально открывшемся в понедельник в Румынии. Об этом сообщил официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Вчера были новости, что украинские летчики уже начинают обучение. Это не так. <...> Да, центр [подготовки пилотов в Румынии] формируется, безусловно, он вчера был открыт. Он еще в стадии формирования, в стадии строительства, прибывают первые самолеты. И это не будет центр для подготовки только украинских пилотов. Этот центр румынский, будут обучаться партнеры из стран НАТО в нем, - сказал он в эфире телеканала "Рада".

При этом Игнат отметил, что пилоты с Украины проходят обучение для управления F-16 в других странах. "Украинские военные летчики уже обучаются, они учатся в разных странах, в частности, в некоторых из них летают на F-16 с инструкторами. Процесс продолжается там, в Европе. Есть в Соединенных Штатах обучение, есть в Великобритании. А румынский центр <...> будет находиться рядом [с Украиной], и украинские пилоты также смогут присоединиться [к обучению там]. <...> Пока еще наших пилотов там нет", - подчеркнул он.

13 ноября на румынской 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ" в Фетешть официально открылся Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 (European F-16 training center - EFTC). Согласно соглашению о сотрудничестве, Румыния предоставляет для проекта авиабазу, инфраструктуру и свою поддержку, королевские ВВС Нидерландов - самолеты F-16 (всего их поставят 12-18 штук), а Lockheed Martin обеспечивает инструкторов и техническое обслуживание. Центр будет способствовать ускорению процесса подготовки румынских пилотов, а обучение украинских летчиков, как ожидается, будет продолжаться около шести месяцев.

Украина давно просит партнеров передать ей F-16. Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что F-16 могут передать Украине не раньше весны 2024 года. В Киеве выражают надежду, что Украина получит от партнеров эти истребители в первой половине 2024 года. На Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. 

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