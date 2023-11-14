BAE Systems увеличит производство снарядов 155 мм в восемь раз к 2025 году

Решение приняли в связи с ростом правительственных заказов на фоне конфликта на Украине

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems увеличит к 2025 году производство снарядов калибра 155 мм в восемь раз по сравнению с началом 2020 года в связи с ростом правительственных заказов на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщил директор корпорации по развитию бизнеса Стив Кардью Agence France-Presse.

С ухудшением геополитической ситуации "спрос на боеприпасы будет только увеличиваться", констатировал Кардью. Только в 2023 году дополнительные заказы Минобороны на боеприпасы превысили £430 млн ($526 млн). Новые контракты позволят создать более 200 рабочих мест на предприятиях BAE Systems в городе Вашингтон на севере Англии и в Гласкоде на юге Уэльса.

13 марта правительство Великобритании объявило об увеличении расходов на оборону на £5 млрд (примерно $6,2 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. Как отмечал кабмин, часть этой суммы будет вложена в производство боеприпасов взамен тех, что были ранее переданы Украине с британских складов.